English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

HLV Hoàng Văn Phúc: ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu tự tin trước ĐT nữ Trung Quốc

Thứ Sáu, 18:14, 25/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những chia sẻ của HLV Hoàng Văn Phúc sau trận đấu của ĐT nữ Việt Nam trước ĐT nữ Trung Quốc ở tứ kết ASIAD 2026.

Chiều 25/9, ĐT nữ Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Trung Quốc sau 120 phút thi đấu tại sân vận động Nagai, qua đó dừng bước ở vòng tứ kết ASIAD 2026. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Wang Shuang ghi ở phút 109.

hlv hoang van phuc Dt nu viet nam da thi dau tu tin truoc Dt nu trung quoc hinh anh 1
HLV Hoàng Văn Phúc. (Ảnh: VFF). 

Dù không thể giành quyền đi tiếp, ĐT nữ Việt Nam đã có màn trình diễn đầy nỗ lực, duy trì thế trận chặt chẽ trước Trung Quốc trong suốt 90 phút và chỉ nhận bàn thua ở hiệp phụ.

Phát biểu tại họp báo sau trận, HLV Hoàng Văn Phúc nói: "Sau 2 trận mở đầu của vòng bảng, chúng tôi thi đấu chưa đúng phong độ. Tuy nhiên, đáng mừng là ở trận đấu này, mặc dù thiếu 3 cầu thủ vì chấn thương, các cầu thủ đã thực hiện rất tốt đấu pháp đề ra là phòng ngự chủ động, chuyển đổi nhanh. 

Điều tôi hài lòng nhất là các cầu thủ chơi có nét và đặc biệt là tự tin trước một đối thủ có chuyên môn tốt và nền tảng thể lực tốt. Đấy là điều đáng mừng nhất. Kim Thanh mặc dù đã hơn 30 tuổi nhưng phong độ vẫn rất tốt, nhất là việc chỉ huy hàng phòng ngự. 

Giải đấu này là trải nghiệm quý giá với các cầu thủ trẻ. Các bạn ấy được thi đấu với các nền bóng đá mạnh ở châu Á. Đây là dịp để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm. Khi được trao cơ hội vào sân, các cầu thủ trẻ chơi khá tự tin. Đây là một tín hiệu đáng mừng trong quá trình ĐT nữ Việt Nam xây dựng lực lượng mới". 

Sau ASIAD 2026, các cầu thủ của ĐT nữ Việt Nam sẽ trở về CLB để chuẩn bị thi đấu giai đoạn tiếp theo của giải bóng đá nữ VĐQG 2026. 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thua đậm U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam dừng bước tại tứ kết ASIAD 2026
Thua đậm U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam dừng bước tại tứ kết ASIAD 2026

VOV.VN - U23 Việt Nam dừng bước tại tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 sau thất bại 0-4 trước U23 Hàn Quốc trên sân vận động Mizuho, Nhật Bản vào chiều tối 25/9.

Thua đậm U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam dừng bước tại tứ kết ASIAD 2026

Thua đậm U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam dừng bước tại tứ kết ASIAD 2026

VOV.VN - U23 Việt Nam dừng bước tại tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 sau thất bại 0-4 trước U23 Hàn Quốc trên sân vận động Mizuho, Nhật Bản vào chiều tối 25/9.

Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/9: Malaysia thắng nhờ cầu thủ nhập tịch
Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/9: Malaysia thắng nhờ cầu thủ nhập tịch

VOV.VN - Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/9: Malaysia thắng Bangladesh 3-0 nhờ sự tỏa sáng của Arif Aiman và chân sút nhập tịch Bergson.

Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/9: Malaysia thắng nhờ cầu thủ nhập tịch

Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/9: Malaysia thắng nhờ cầu thủ nhập tịch

VOV.VN - Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/9: Malaysia thắng Bangladesh 3-0 nhờ sự tỏa sáng của Arif Aiman và chân sút nhập tịch Bergson.

Dư âm ĐT nữ Việt Nam 0-1 ĐT nữ Trung Quốc: Trận đấu lịch sử
Dư âm ĐT nữ Việt Nam 0-1 ĐT nữ Trung Quốc: Trận đấu lịch sử

VOV.VN - Dù không thể tạo nên chiến thắng chấn động và giành quyền vào bán kết nhưng những gì ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã thể hiện trước ĐT nữ Trung Quốc ở tứ kết ASIAD 2026 xứng đáng được xem là trận đấu lịch sử của bóng đá nước nhà.

Dư âm ĐT nữ Việt Nam 0-1 ĐT nữ Trung Quốc: Trận đấu lịch sử

Dư âm ĐT nữ Việt Nam 0-1 ĐT nữ Trung Quốc: Trận đấu lịch sử

VOV.VN - Dù không thể tạo nên chiến thắng chấn động và giành quyền vào bán kết nhưng những gì ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã thể hiện trước ĐT nữ Trung Quốc ở tứ kết ASIAD 2026 xứng đáng được xem là trận đấu lịch sử của bóng đá nước nhà.

Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 25/9: Việt Nam có thêm HCĐ, ấn tượng bóng đá nữ
Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 25/9: Việt Nam có thêm HCĐ, ấn tượng bóng đá nữ

VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 25/9: Tâm điểm bóng đá, chờ thêm huy chương tiếp theo của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 25/9: Việt Nam có thêm HCĐ, ấn tượng bóng đá nữ

Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 25/9: Việt Nam có thêm HCĐ, ấn tượng bóng đá nữ

VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 25/9: Tâm điểm bóng đá, chờ thêm huy chương tiếp theo của Đoàn Thể thao Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik: Người hâm mộ sẽ hài lòng với ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup
HLV Kim Sang Sik: Người hâm mộ sẽ hài lòng với ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik khẳng định màn trình diễn của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ làm hài lòng người hâm mộ bóng đá nước nhà.

HLV Kim Sang Sik: Người hâm mộ sẽ hài lòng với ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup

HLV Kim Sang Sik: Người hâm mộ sẽ hài lòng với ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik khẳng định màn trình diễn của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ làm hài lòng người hâm mộ bóng đá nước nhà.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế