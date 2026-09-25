HLV Hoàng Văn Phúc: ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu tự tin trước ĐT nữ Trung Quốc

Chiều 25/9, ĐT nữ Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Trung Quốc sau 120 phút thi đấu tại sân vận động Nagai, qua đó dừng bước ở vòng tứ kết ASIAD 2026. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Wang Shuang ghi ở phút 109.

HLV Hoàng Văn Phúc. (Ảnh: VFF).

Dù không thể giành quyền đi tiếp, ĐT nữ Việt Nam đã có màn trình diễn đầy nỗ lực, duy trì thế trận chặt chẽ trước Trung Quốc trong suốt 90 phút và chỉ nhận bàn thua ở hiệp phụ.

Phát biểu tại họp báo sau trận, HLV Hoàng Văn Phúc nói: "Sau 2 trận mở đầu của vòng bảng, chúng tôi thi đấu chưa đúng phong độ. Tuy nhiên, đáng mừng là ở trận đấu này, mặc dù thiếu 3 cầu thủ vì chấn thương, các cầu thủ đã thực hiện rất tốt đấu pháp đề ra là phòng ngự chủ động, chuyển đổi nhanh.

Điều tôi hài lòng nhất là các cầu thủ chơi có nét và đặc biệt là tự tin trước một đối thủ có chuyên môn tốt và nền tảng thể lực tốt. Đấy là điều đáng mừng nhất. Kim Thanh mặc dù đã hơn 30 tuổi nhưng phong độ vẫn rất tốt, nhất là việc chỉ huy hàng phòng ngự.

Giải đấu này là trải nghiệm quý giá với các cầu thủ trẻ. Các bạn ấy được thi đấu với các nền bóng đá mạnh ở châu Á. Đây là dịp để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm. Khi được trao cơ hội vào sân, các cầu thủ trẻ chơi khá tự tin. Đây là một tín hiệu đáng mừng trong quá trình ĐT nữ Việt Nam xây dựng lực lượng mới".

Sau ASIAD 2026, các cầu thủ của ĐT nữ Việt Nam sẽ trở về CLB để chuẩn bị thi đấu giai đoạn tiếp theo của giải bóng đá nữ VĐQG 2026.