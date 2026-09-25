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Dư âm ĐT nữ Việt Nam 0-1 ĐT nữ Trung Quốc: Trận đấu lịch sử

Thứ Sáu, 17:42, 25/09/2026
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VOV.VN - Dù không thể tạo nên chiến thắng chấn động và giành quyền vào bán kết nhưng những gì ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã thể hiện trước ĐT nữ Trung Quốc ở tứ kết ASIAD 2026 xứng đáng được xem là trận đấu lịch sử của bóng đá nước nhà.

Lần đầu cầm hòa đội bóng tốp 5 châu Á trong 90 phút chính thức

ĐT nữ Việt Nam đã trải qua trận đấu quả cảm trước ĐT nữ Trung Quốc và có kết quả hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chỉ để thua ở hiệp phụ.

du am Dt nu viet nam 0-1 Dt nu trung quoc tran dau lich su hinh anh 1
Ảnh: CFA. 

Tính trong tất cả gần 30 năm tồn tại và phát triển đến trước ASIAD 2026, ĐT nữ Việt Nam chưa từng cầm hòa được đội bóng nào ở tốp 5 châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Australia) trong 90 phút chính thức và trận đấu hôm nay chính là cột mốc lịch sử với bóng đá nữ nước nhà.

Xuyên suốt thời gian thi đấu chiều 25/9, ĐT nữ Việt Nam đã tuân thủ chặt đấu pháp phòng ngự chặt, chờ đợi cơ hội hiếm hoi để phản công. Hàng thủ ĐT nữ Việt Nam với sự chỉ huy của thủ môn Kim Thanh, trung vệ Diễm My đã thi đấu rất ấn tượng. Những cầu thủ trên 30 tuổi gần như đã cháy hết mình cho trận đấu cuối cùng tại ASIAD trong sự nghiệp cầu thủ.

Kim Thanh có đến 10 pha cản phá, Diễm My dù phải rời sân từ phút 74 do chấn thương nhưng đã có những phút giây tập trung, luôn có mặt ở điểm nóng để ngăn cản các tình huống tấn công của đối thủ.

Không chỉ phòng ngự tốt, ĐT nữ Việt Nam còn có một vài tình huống sẵn sàng dâng cao tấn công, tạo áp lực lên hàng thủ ĐT nữ Trung Quốc nhưng đáng tiếc là các pha bóng cuối cùng chưa có được sự chuẩn xác cần thiết.

Hình ảnh ĐT nữ Trung Quốc phải vất vả phá bóng, câu giờ trong những phút cuối hiệp phụ thứ 2 cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chật vật của đội bóng mạnh tốp đầu châu lục.

Không thể đòi hỏi hơn từ ĐT nữ Việt Nam

ĐT nữ Việt Nam đã dừng bước ở tứ kết và không thể tiến vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất ở ASIAD 2026 nhưng rõ ràng những gì thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thể hiện chiều 25/9 đã đạt điểm 10. Không thể đòi hỏi một màn trình diễn tốt hơn thế từ các cầu thủ nếu nhìn lại hành trình đã qua ở vòng bảng của đội bóng.

Tại vòng bảng, ĐT nữ Việt Nam dù đạt được mục tiêu vào tứ kết nhưng trận đấu nào cũng có vấn đề từ phòng thủ đến tấn công. Những pha phối hợp cũng không có sự chuẩn xác như ý muốn.

du am Dt nu viet nam 0-1 Dt nu trung quoc tran dau lich su hinh anh 2
Ảnh: CFA. 

Thế nhưng dường như tất cả những điều ấy đã không lặp lại trong trận đấu chiều 25/9. Một sự "lột xác" đáng kinh ngạc chỉ sau ít ngày ngắn ngủi và thật sự phải dành những lời khen cho tập thể ĐT nữ Việt Nam trong màn so tài với ĐT nữ Trung Quốc. Sau trận đấu, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cũng đã nhận được phần thưởng 300 triệu đồng từ VFF.

Những gì ĐT nữ Việt Nam đã làm được trong trận đấu với ĐT nữ Trung Quốc cho thấy, bóng đá nữ Việt Nam vẫn là nền bóng đá có thực lực của châu lục. Nếu được đầu tư và phát triển đúng mức thời gian tới, quá trình chuyển giao sẽ sớm qua đi và thành công sẽ lại đến với bóng đá nữ Việt Nam.

Trần Tiến/VOV.VN
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