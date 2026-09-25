HLV Kim Sang Sik: Người hâm mộ sẽ hài lòng với ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup

ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 vào ngày mai 26/9 với trận gặp Philippines. Trước ngày thi đấu, HLV Kim Sang Sik và tiền vệ Hoàng Đức đã tham gia buổi họp báo.

HLV Kim Sang Sik. (Ảnh: Hoài Thương).

Chia sẻ ở buổi họp báo này, HLV Kim Sang Sik nói: "Với FIFA ASEAN Cup, tôi rất vinh dự và hạnh phúc khi được tham dự giải đấu này. Tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trong từng trận đấu. Bên cạnh kết quả của mỗi trận, tôi cũng muốn tất cả các cầu thủ có được những trải nghiệm tốt.

Thông qua những trải nghiệm đó, tôi muốn các cầu thủ tiếp tục phát triển và trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp hơn. Cho đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tốt. Tất nhiên, tất cả những thành quả và vinh dự đó đều dành cho người hâm mộ, đặc biệt là người hâm mộ Việt Nam.

Một số cầu thủ không thể góp mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng tôi có thể tìm được những phương án thay thế. Tôi tin rằng các cầu thủ khác sẽ có cơ hội để thay thế những người đang vắng mặt. Đồng thời, tôi tin người hâm mộ cũng sẽ hài lòng và ủng hộ đội tuyển trong tình huống này".

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, tân đội trưởng của ĐT Việt Nam chia sẻ: "Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho FIFA ASEAN Cup. Toàn đội đã có mặt tại Indonesia được 3 ngày và đang rất háo hức chờ đợi trận đấu với Philippines vào ngày mai. Tôi và các đồng đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình, cống hiến những gì tốt nhất để hướng tới một chiến thắng.

Tiền vệ Hoàng Đức. (Ảnh: Hoài Thương).

Hiện tại quá trình phục hồi của tôi đang tiến triển tốt và khi đã có mặt tại đây, tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng. Quãng thời gian vừa rồi, tôi chưa thể tập luyện nhiều cùng đội, nhưng hy vọng ở những trận đấu tới, nếu được ban huấn luyện xếp vào danh sách thi đấu, tôi sẽ luôn cố gắng hết mình và cống hiến cho đội tuyển Việt Nam”.

Trận đấu ĐT Việt Nam vs ĐT Philippines ở FIFA ASEAN Cup sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 26/9. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.