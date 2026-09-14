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HLV Hoàng Văn Phúc nói gì sau thất bại của ĐT nữ Việt Nam?

Thứ Hai, 20:35, 14/09/2026
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VOV.VN - Sau thất bại 1-2 trước ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa tại ASIAD 2026, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng các cầu thủ cần nhập cuộc tự tin, chủ động hơn.

HLV Hoàng Văn Phúc yêu cầu cầu thủ tự tin hơn

ĐT nữ Việt Nam để Đài Bắc Trung Hoa dẫn trước 2-0 trong trận ra quân bảng E ASIAD 2026. Thanh Nhã ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 85, nhưng đội bóng áo đỏ không thể tìm được bàn gỡ trong những phút cuối.

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng sự tự tin và khả năng chủ động ngay từ đầu trận vẫn là những yếu tố ĐT nữ Việt Nam cần cải thiện.

hlv hoang van phuc noi gi sau that bai cua Dt nu viet nam hinh anh 1

“Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở những giải đấu quốc tế lớn, nên việc giúp các cầu thủ có sự tự tin, chủ động ngay từ đầu trận là điều rất quan trọng”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, ĐT nữ Việt Nam đã có những điều chỉnh tích cực sau giờ nghỉ. Các cầu thủ chủ động áp sát, tạo được nhiều cơ hội và thi đấu tốt hơn trong hiệp 2.

“Qua trận đấu hôm nay, các cầu thủ cũng đã có thêm một trải nghiệm quý giá. Đặc biệt, sau khi bị dẫn bàn, toàn đội đã có sự điều chỉnh và thi đấu tốt hơn trong hiệp 2, chủ động áp sát và tạo được nhiều cơ hội. Đây là điều đáng ghi nhận và cũng là cơ sở để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện đội bóng trong những trận đấu tới”, ông nói.

Đánh giá cao sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ

HLV Hoàng Văn Phúc cũng ghi nhận sự tiến bộ của những cầu thủ trẻ được trao cơ hội tại ASIAD 2026. Minh Chuyên, Vũ Thị Hoa và Nguyễn Phương là những nhân tố tạo thêm phương án tấn công cho ĐT nữ Việt Nam.

“Những cầu thủ như Minh Chuyên, Vũ Thị Hoa hay Nguyễn Phương đang có sự tiến bộ nhanh. Khi được trao cơ hội, các cầu thủ đã thể hiện sự tự tin và tạo ra thêm những phương án tấn công cho đội tuyển”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân này dành lời khen cho Thanh Nhã. Sau thời gian dài điều trị chấn thương, tiền đạo này trở lại và ghi bàn rút ngắn tỷ số trước Đài Bắc Trung Hoa.

hlv hoang van phuc noi gi sau that bai cua Dt nu viet nam hinh anh 2
Bảng xếp hạng sau lượt trận đầu tiên.

“Thanh Nhã trở lại với thể trạng khá tốt. Ở tình huống ghi bàn, em vẫn duy trì được nền tảng thể lực, quan sát tốt khoảng trống và dứt điểm thành công. Tôi rất mong đội tuyển Việt Nam sẽ còn có nhiều bàn thắng như vậy”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị đối đầu Nhật Bản

Ở lượt trận tiếp theo, ĐT nữ Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà Nhật Bản vào ngày 17/9. HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá đây sẽ là thử thách lớn hơn và yêu cầu toàn đội chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý.

“Chắc chắn đội tuyển Nhật Bản sẽ tốt hơn Đài Bắc Trung Hoa. Chúng tôi sẽ phân tích và chuẩn bị lối chơi cho ĐT nữ Việt Nam một cách hợp lý hơn. Có thể chúng tôi chơi phòng ngự nhưng phòng ngự một cách chủ động. Khi có tình huống, chúng tôi sẽ chuyển đổi nhanh”, HLV Hoàng Văn Phúc nói.

Nhà cầm quân này nhấn mạnh ban huấn luyện sẽ làm tốt công tác tâm lý để các cầu thủ nhập cuộc chủ động và tự tin hơn trước Nhật Bản. Sau trận gặp Nhật Bản, ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu ĐT nữ Thái Lan ở lượt trận cuối bảng E vào ngày 21/9.

PV/VOV.VN
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