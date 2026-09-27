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HLV Kim Sang Sik cảnh báo học trò sau trận thắng Philippines

Chủ Nhật, 05:20, 27/09/2026
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VOV.VN - Sau chiến thắng 1-0 trước Philippines trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng thời yêu cầu ĐT Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho cuộc đối đầu Thái Lan ở lượt trận tiếp theo.

HLV Kim Sang Sik đánh giá cao tinh thần của ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam trải qua trận đấu khó khăn trước Philippines nhưng vẫn giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Nguyễn Đình Bắc. Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik đánh giá cao tinh thần thi đấu của toàn đội.

“Đây là một trận đấu không hề dễ dàng và thực sự rất khó khăn. Dù vậy, tôi nghĩ toàn đội đã nắm bắt được tinh thần để giành chiến thắng. Để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai sắp tới, chúng tôi cần phải chuẩn bị tốt hơn nữa để có thể giành kết quả tốt”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ tại cuộc họp báo.

Một trong những điểm đáng chú ý của trận đấu là màn ra mắt ĐT Việt Nam của Williams Minh Hoàng. Cầu thủ lần đầu được triệu tập đã để lại dấu ấn khi thực hiện đường căng ngang dẫn đến bàn thắng của Đình Bắc.

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HLV Kim Sang Sik tự hào về học trò (Ảnh: VFF).

HLV Kim Sang Sik đánh giá cao màn thể hiện của cầu thủ trẻ và kỳ vọng Williams Minh Hoàng tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

“Cậu ấy là một cầu thủ giỏi và còn rất trẻ. Cậu ấy mang lại nguồn năng lượng trẻ trung cho toàn đội. Tôi tin rằng cậu ấy không chỉ là một cầu thủ trẻ, mà nếu thích nghi tốt cùng toàn đội, cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ vô cùng quan trọng”, HLV Kim Sang Sik nhận xét.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng dành lời khen cho thủ thành Lê Giang Patrik, người có nhiều pha cứu thua quan trọng, góp phần giúp ĐT Việt Nam bảo toàn chiến thắng.

“Patrick Lê Giang dù mới gia nhập đội nhưng đã hòa nhập rất nhanh và thể hiện phong độ rất tốt. Tất cả các cầu thủ đều chiến đấu vì tập thể. Từ các cầu thủ tấn công như Đình Bắc, Xuân Son đến toàn bộ hàng thủ đều đoàn kết, hy sinh và vượt qua những thời điểm khó khăn”, HLV Kim Sang Sik nói.

Nói về đối thủ tiếp theo là tuyển Thái Lan, HLV Kim Sang Sik cho biết ông đã theo dõi trận đấu giữa Thái Lan thắng 4-0 Pakistan, dù chưa phân tích toàn diện đối thủ. 

“Thái Lan vốn luôn là một đội bóng mạnh, và họ đã có một trận đấu tốt trước Pakistan. Pakistan cũng là đội có thể lực rất tốt. Vì thế chúng tôi cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng”, HLV Kim Sang Sik nói.

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PV/VOV.VN
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