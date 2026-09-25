Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/9: Indonesia thắng dễ Singapore
VOV.VN - Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/9: Indonesia thắng dễ Singapore 2-0 ở trận đấu mở màn.
Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/9: Indonesia thắng dễ Singapore 2-0 ở trận đấu mở màn của giải diễn ra trên sân Bung Karno ở Jakarta.
Đây là trận đấu mà ĐT Indonesia đã xuất quân với đội hình gồm toàn bộ các cầu thủ có gốc nước ngoài và không khó để họ áp đặt thế trận.
Phút 13, Vickery đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang vào trong để Oratmangoen đệm bóng cận thành tung lưới Singapore. Sang hiệp 2, Indonesia có thêm một bàn thắng nữa với tình huống sút phạt đền thành công của Romeny. Đội chủ nhà FIFA ASEAN Cup 2026 thắng chung cuộc 2-0 và có 3 điểm đầu tay ở FIFA ASEAN Cup 2026.