Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/9: Indonesia thắng dễ Singapore

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Đội tuyển Indonesia bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với tham vọng chinh phục chức vô địch. HLV John Herdman đã triệu tập danh sách 23 cầu thủ chất lượng, trong đó điểm nhấn nằm ở hàng loạt gương mặt đang thi đấu tại châu Âu như Emil Audero, Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, Ivar Jenner và Ole Romeny.

Việc sở hữu chiều sâu lực lượng cùng đẳng cấp vượt trội giúp đại diện xứ vạn đảo được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngai vàng.

Bên cạnh đội hình đắt giá, Indonesia còn nắm lợi thế cực lớn khi được thi đấu toàn bộ các trận trên sân nhà. Chảo lửa Gelora Bung Karno với sức chứa khổng lồ cùng bầu không khí cuồng nhiệt luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, đồng thời tạo ra sức ép nghẹt thở lên mọi đội khách. Trận đối đầu Singapore sẽ là cơ hội để thầy trò HLV John Herdman khẳng định sức mạnh ngay trong ngày ra quân.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Singapore cũng mang sang Indonesia đội hình được chuẩn bị kỹ lưỡng dưới sự dẫn dắt của HLV Gavin Lee.

Đội bóng đảo quốc sư tử đang từng bước hoàn thiện lối chơi dựa trên tính kỷ luật cao và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Dù từng gây ra nhiều khó khăn cho Indonesia tại ASEAN Cup 2026, Singapore vẫn bị đánh giá thấp hơn nhiều trong lần tái đấu này.