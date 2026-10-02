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HLV Kim Sang Sik nhận định trận ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia

Thứ Sáu, 20:44, 02/10/2026
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VOV.VN - HLV Kim Sang Sik đưa ra nhận định về trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 gặp ĐT Malaysia sau khi ĐT Việt Nam thắng ĐT Pakistan 4-2.

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Ở lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam đã chơi không tốt trong hiệp 1 và bị đối phương dẫn trước. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã có màn lội ngược dòng thắng ĐT Pakistan 4-2 nhờ màn trình diễn bùng nổ trong hiệp 2.

Đánh giá về trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho rằng thời tiết nắng nóng là nguyên nhân khiến ĐT Việt Nam thi đấu không tốt trong hiệp 1. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, các cầu thủ không có thể trạng tốt và thiếu tập trung dẫn tới việc bị ĐT Pakistan dẫn trước.

hlv kim sang sik nhan dinh tran Dt viet nam vs Dt malaysia hinh anh 1
HLV Kim Sang Sik trong trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Pakistan 4-2. (Ảnh: Đức Cường)

"Sang hiệp 2, chúng tôi đã thực hiện một số điều chỉnh nhân sự. Các cầu thủ vào sân thay người đã thể hiện rất tốt. Nhờ đó, chúng tôi đã tạo ra kết quả tốt trong hiệp 2. Tôi hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ sau giờ nghỉ. Khi ban huấn luyện đưa những cầu thủ có nhiều năng lượng hơn vào sân, họ đã tạo ra tác động tích cực và giúp toàn đội chơi tốt hơn” - HLV Kim Sang Sik nói.

Chiến thắng 4-2 trước ĐT Pakistan giúp ĐT Việt Nam đứng nhì bảng B và sẽ chơi trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 gặp ĐT Malaysia. Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức này sẽ diễn ra lúc 16h00 ngày 5/10 (giờ Hà Nội) trên sân vận động Gelora Bung Karno.

Nhận định về đối thủ Malaysia, HLV Kim Sang Sik cho rằng đội bóng này đã có rất nhiều thay đổi so với khi thua ĐT Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam sẽ tập trung vào việc hồi phục thể trạng cho các cầu thủ và có những tính toán nhân sự phù hợp.

“Lực lượng ĐT Malaysia hiện đã thay đổi rất nhiều so với ASEAN Cup 2026 nhưng điều này không quan trọng. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc chuẩn bị của chính mình. ĐT Việt Nam sẽ tiếp cận trận đấu này như một trận chung kết. Trong bối cảnh thời tiết rất nóng và cả đội chỉ có 2 ngày nghỉ khiến khả năng chấn thương tăng lên. Chúng tôi sẽ quản lý thể trạng cầu thủ và có thể tính toán trao cơ hội ra sân cho những cầu thủ chưa được thi đấu nhiều" - HLV Kim Sang Sik cho hay.

Hoàng Long/VOV.VN
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