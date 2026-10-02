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Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026: Thái Lan thua Philippines trong trận "thủy chiến"

Thứ Sáu, 19:07, 02/10/2026
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VOV.VN - Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 2/10: Thái Lan thua Philippines 1-2 trong trận "thủy chiến" trên sân Jalak Harupat ở lượt trận cuối bảng B.

ket qua fifa asean cup 2026 thai lan thua philippines trong tran thuy chien hinh anh 1
Trận đấu giữa Thái Lan và Philippines diễn ra dưới cơn mưa tầm tã. (Ảnh: Changsuek)

Trận đấu giữa Thái Lan và Philippines ở lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 không thể bắt đầu đúng kế hoạch. Thời tiết xấu khiến cuộc đọ sức trên sân vận động Jalak Harupat diễn ra muộn khoảng gần 1 giờ đồng hồ. Thậm chí, trời vẫn có mưa lớn ở thời điểm hai đội ra sân thi đấu.

Trong bối cảnh đã sớm giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, Thái Lan xoay tua đội hình và cất những trụ cột như Sarach Yooyen hay Chanathip Songkrasin trên ghế dự bị. Ngược lại, Philippines tỏ ra đầy quyết tâm và khát khao khẳng định bản thân.

Chỉ 3 phút sau tiếng còi khai cuộc, Philippines có bàn mở tỷ số trước Thái Lan. Paul Tabinas bứt tốc bên cánh phải rồi căng ngang khó chịu, Bjorn Martin Kristensen tung cú dứt điểm cận thành chuẩn xác.

ket qua fifa asean cup 2026 thai lan thua philippines trong tran thuy chien hinh anh 2
Kristensen là người hùng giúp Philippines thắng Thái Lan 2-1. (Ảnh: FIFA)

Dưới điều kiện trời mưa tầm tã, các cầu thủ Thái Lan thi đấu chật vật dù được đánh giá nhỉnh hơn Philippines. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Anthony Hudson đã có bàn gỡ hòa 1-1 khi trời ngớt mưa trong hiệp 2. Iklas Sanron lập siêu phẩm ở phút 55 sau pha kiến tạo của Seksan Ratree.

Không nao núng sau bàn gỡ hòa, Philippines tiếp tục trình diễn lối chơi khó chịu vào tìm thấy chiến thắng 2-1 sau pha phối hợp sắc nét ở phút 68. Andre Leipold đi bóng lắt léo rồi căng ngang cho Bjorn Martin Kristensen dứt điểm thành bàn.

Cú đúp của Bjorn Martin Kristensen giúp Philippines giành chiến thắng 2-1 trước Thái Lan trong trận "thủy chiến" trên sân Jalak Harupat.

Với kết quả này, Thái Lan có bước chạy đà không như ý trước khi gặp chủ nhà Indonesia ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, Philippines rời giải với vị trí thứ 3 bảng B sau khi thua ĐT Việt Nam 0-1, hòa Pakistan 2-2 và thắng Thái Lan 2-1.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp &amp; trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn.
Hoàng Long/VOV.VN
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