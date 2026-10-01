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HLV Kim Sang Sik quyết giành hạng ba FIFA ASEAN Cup

Thứ Năm, 21:27, 01/10/2026
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VOV.VN - Trả lời báo chí trước buổi tập chiều 1/10,  HLV Kim Sang Sik khẳng định đội tuyển Việt Nam quyết tâm đánh bại Pakistan ở lượt cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, hướng tới mục tiêu giành hạng ba. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng thời mong người hâm mộ tiếp tục đồng hành, tiếp thêm động lực cho đội tuyển.

Trả lời báo chí trước buổi tập chiều 1/10 để chuẩn bị cho lượt trận cuối cùng vòng bảng vào 16 giờ ngày 2/10 trên sân Gelora Bung Karno, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh, Đội tuyển Việt Nam không còn cơ hội vào chung kết, nhưng một chiến thắng trước Pakistan sẽ bảo đảm vị trí thứ hai bảng B cùng quyền tham dự trận tranh hạng ba, vì vậy mục tiêu của toàn đội là giành trọn 3 điểm.

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HLV Kim Sang Sik trả lời báo chí trước trận đấu ngày 2/10.

Chúng ta không còn cơ hội chơi trận chung kết, tuy nhiên, chúng ta phải chuẩn bị cho trận đấu với Pakistan. Chúng tôi đã phân tích các cuộc họp video và các cầu thủ cũng sẵn sàng cho các trận đấu sắp tới. Đây sẽ là trận đấu chính thức đầu tiên giữa Pakistan và Việt Nam, chúng tôi phải cố gắng hết sức cho trận đấu này

Về lực lượng, Huấn luyện viên người Hàn Quốc chia sẻ: "Patrick Lê Giang bị chấn thương trong trận đấu trước, do bị va đập vào cột khung thành và gặp một số vấn đề nhỏ. Chúng tôi phải kiểm tra, theo dõi tình trạng của cậu ấy. Tôi không chắc Patrick có thể sẵn sàng cho trận đấu ngày mai, chúng tôi phải thảo luận với đội ngũ bác sĩ và huấn luyện viên".

HLV Kim Sang Sik cũng cho biết các cầu thủ đang nỗ lực vượt qua sự tiếc nuối, khắc phục những vấn đề còn tồn tại để hướng tới chiến thắng bằng một màn trình diễn tốt. Ban huấn luyện đã phân tích video, nghiên cứu lối chơi của Pakistan để chuẩn bị cho lần đầu hai đội gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đối thủ Nam Á vừa thể hiện tinh thần thi đấu bền bỉ khi gỡ hòa 2-2 trước Philippines dù bị dẫn hai bàn.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc gửi lời cảm ơn khán giả đã tới sân cổ vũ cho đội tuyển và người hâm mộ Việt Nam theo dõi qua màn ảnh nhỏ, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối về trận thua Thái Lan vừa qua. Ông mong đội tuyển tiếp tục nhận được sự cổ vũ đến cuối giải và khẳng định sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận đấu với Pakistan cũng như trận tranh hạng ba sắp tới, qua đó mang về những chiến thắng dành tặng người hâm mộ.

Video HLV Kim Sang Sik chia sẻ quyết tâm giành hạng ba FIFA ASEAN Cup:

 
Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
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