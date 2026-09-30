HLV Kim Sang Sik quyết cùng ĐT Việt Nam đánh bại Pakistan ở FIFA ASEAN Cup 2026

Trong buổi họp báo sau trận ĐT Việt Nam 0-2 ĐT Thái Lan, HLV Kim Sang Sik đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ và nhận trách nhiệm. Ông cho biết các cầu thủ đã nỗ lực hết mình nhưng kết quả vẫn chưa như mong đợi.

Khi đối đầu với đội hình của Thái Lan, ĐT Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 1. Sau đó, ĐT Việt Nam đã có điều chỉnh nhân sự và chiến thuật để đối phó.

HLV Kim Sang Sik phát biểu trong buổi họp báo sau trận.

Các cầu thủ đã thi đấu tốt và tuân thủ đúng chỉ đạo, nhưng Những chiến binh sao vàng vẫn không thể ghi bàn và đó là điều tiếc nuối. HLV Kim Sang Sik cũng thừa nhận ĐT Việt Nam bị ảnh hưởng khi vắng Xuân Son, nhưng sẽ vẫn còn những trận đấu phía trước và cố gắng chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo để giành chiến thắng.

“Việc tôi cần làm trước tiên là họp bàn với các cầu thủ để trao đổi thẳng thắn về những điểm mạnh và điểm yếu cần cải thiện. Chúng tôi cũng nhìn lại những trận đấu đã qua để rút kinh nghiệm, bởi kết quả trong tương lai vẫn là điều khó đoán định”.

“Vì vậy, điều quan trọng nhất lúc này là nỗ lực hết mình. Các cầu thủ đã thể hiện rất tốt và thực sự đang cống hiến tối đa. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới những trận đấu tiếp theo với kết quả tốt nhất”, HLV Kim Sang Sik nói thêm.

Cũng tại buổi họp báo, HLV Anthony Hudson cho rằng ĐT Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trước ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 nhờ có đội hình mạnh nhất.

Ông đánh giá cao sức mạnh của ĐT Việt Nam, nhưng đội tuyển Thái Lan đã có buổi trình diễn tốt nhất với tinh thần thi đấu và sự gắn kết của các cầu thủ.

Thất bại 0-2 trước Thái Lan khiến ĐT Việt Nam mất vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Gác lại nỗi buồn thất bại, sau trận đấu HLV Kim Sang Sik cùng dàn sao ĐT Việt Nam không quên tri ân người hâm mộ đã tới sân tiếp lửa trên sân Sj Jalak Harupat, Indonesia.

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