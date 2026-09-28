English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

HLV Kim Sang Sik xin lỗi CLB Nam Định vì chấn thương của Nguyễn Xuân Son

Thứ Hai, 20:46, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik lên tiếng xin lỗi CLB Nam Định khi Nguyễn Xuân Son dính chấn thương trong quá trình cùng ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

hlv kim sang sik xin loi clb nam Dinh vi chan thuong cua nguyen xuan son hinh anh 1
Nguyễn Xuân Son chia tay ĐT Việt Nam để trở về nước điều trị chấn thương. (Ảnh: VFF)

Tối 28/9, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã chia tay các đồng đội tại ĐT Việt Nam để rời Indonesia trở về nước tiếp tục điều trị chấn thương. Đây là nguyện vọng của cá nhân Xuân Son và nhận được sự sẻ chia, đồng cảm của toàn đội trong thời điểm tiền đạo này phải tạm rời đội tuyển để tập trung điều trị, phục hồi.

Nguyễn Xuân Son dính chấn thương cơ đùi sau trong trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Philippines 1-0 tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Dự kiến, tiền đạo này sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 4-6 tuần để bình phục chấn thương.

Đáng chú ý, trong buổi tập chiều 28/9, HLV Kim Sang Sik đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và CLB Nam Định vì chấn thương của Nguyễn Xuân Son. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng gửi lời chúc tiền đạo này sớm bình phục chấn thương và trở lại với ĐT Việt Nam.

“Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi cảm thấy rất đau lòng, và đối với cả đội bóng thì đây cũng là một sự tiếc nuối rất lớn. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam, các cổ động viên cũng như ban lãnh đạo CLB Nam Định. Hy vọng rằng Xuân Son sẽ điều trị tốt và có thể sớm trở lại đội tuyển quốc gia với một thể trạng khỏe mạnh” - HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp &amp; trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

 

Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐT Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho trận đại chiến ĐT Thái Lan
ĐT Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho trận đại chiến ĐT Thái Lan

VOV.VN - ĐT Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho trận đại chiến ĐT Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho trận đại chiến ĐT Thái Lan

ĐT Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho trận đại chiến ĐT Thái Lan

VOV.VN - ĐT Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho trận đại chiến ĐT Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

"Gà son" của ĐT Việt Nam khẳng định khát khao ghi bàn vào lưới ĐT Thái Lan
"Gà son" của ĐT Việt Nam khẳng định khát khao ghi bàn vào lưới ĐT Thái Lan

VOV.VN - Tiền vệ Nguyễn Hai Long khẳng định khát khao ghi bàn trong trận ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026.

"Gà son" của ĐT Việt Nam khẳng định khát khao ghi bàn vào lưới ĐT Thái Lan

"Gà son" của ĐT Việt Nam khẳng định khát khao ghi bàn vào lưới ĐT Thái Lan

VOV.VN - Tiền vệ Nguyễn Hai Long khẳng định khát khao ghi bàn trong trận ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Tin bóng đá 28-9: HLV ĐT Thái Lan bất ngờ nhận phán quyết trước trận đấu Việt Nam
Tin bóng đá 28-9: HLV ĐT Thái Lan bất ngờ nhận phán quyết trước trận đấu Việt Nam

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 28-9 có những nội dung đáng chú ý sau đây: HLV ĐT Thái Lan bất ngờ nhận phán quyết trước trận đấu với ĐT Việt Nam; Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Thái Lan trước FIFA ASEAN Cup 2026; HLV Thái Lan cảnh giác cao độ trước trận đại chiến với ĐT Việt Nam…

Tin bóng đá 28-9: HLV ĐT Thái Lan bất ngờ nhận phán quyết trước trận đấu Việt Nam

Tin bóng đá 28-9: HLV ĐT Thái Lan bất ngờ nhận phán quyết trước trận đấu Việt Nam

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 28-9 có những nội dung đáng chú ý sau đây: HLV ĐT Thái Lan bất ngờ nhận phán quyết trước trận đấu với ĐT Việt Nam; Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Thái Lan trước FIFA ASEAN Cup 2026; HLV Thái Lan cảnh giác cao độ trước trận đại chiến với ĐT Việt Nam…

Cao Pendant Quang Vinh lên tiếng về cơ hội thắng trận ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan
Cao Pendant Quang Vinh lên tiếng về cơ hội thắng trận ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan

VOV.VN - Hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh khẳng định quyết tâm cùng ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước ĐT Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Cao Pendant Quang Vinh lên tiếng về cơ hội thắng trận ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan

Cao Pendant Quang Vinh lên tiếng về cơ hội thắng trận ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan

VOV.VN - Hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh khẳng định quyết tâm cùng ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước ĐT Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Williams Minh Hoàng tuyên bố đanh thép trước trận ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan
Williams Minh Hoàng tuyên bố đanh thép trước trận ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan

VOV.VN - Tiền đạo Williams Minh Hoàng thể hiện sự tự tin trước trận ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Williams Minh Hoàng tuyên bố đanh thép trước trận ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan

Williams Minh Hoàng tuyên bố đanh thép trước trận ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan

VOV.VN - Tiền đạo Williams Minh Hoàng thể hiện sự tự tin trước trận ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế