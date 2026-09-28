HLV Kim Sang Sik xin lỗi CLB Nam Định vì chấn thương của Nguyễn Xuân Son

Nguyễn Xuân Son chia tay ĐT Việt Nam để trở về nước điều trị chấn thương. (Ảnh: VFF)

Tối 28/9, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã chia tay các đồng đội tại ĐT Việt Nam để rời Indonesia trở về nước tiếp tục điều trị chấn thương. Đây là nguyện vọng của cá nhân Xuân Son và nhận được sự sẻ chia, đồng cảm của toàn đội trong thời điểm tiền đạo này phải tạm rời đội tuyển để tập trung điều trị, phục hồi.

Nguyễn Xuân Son dính chấn thương cơ đùi sau trong trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Philippines 1-0 tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Dự kiến, tiền đạo này sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 4-6 tuần để bình phục chấn thương.

Đáng chú ý, trong buổi tập chiều 28/9, HLV Kim Sang Sik đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và CLB Nam Định vì chấn thương của Nguyễn Xuân Son. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng gửi lời chúc tiền đạo này sớm bình phục chấn thương và trở lại với ĐT Việt Nam.

“Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi cảm thấy rất đau lòng, và đối với cả đội bóng thì đây cũng là một sự tiếc nuối rất lớn. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam, các cổ động viên cũng như ban lãnh đạo CLB Nam Định. Hy vọng rằng Xuân Son sẽ điều trị tốt và có thể sớm trở lại đội tuyển quốc gia với một thể trạng khỏe mạnh” - HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

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