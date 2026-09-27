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HLV Kim Sang Sik nhận định trận đại chiến ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan

Chủ Nhật, 10:38, 27/09/2026
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VOV.VN - HLV Kim Sang Sik đưa ra đánh giá về trận đại chiến với ĐT Thái Lan sau khi cùng ĐT Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước ĐT Philippines ở ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026.

Thái Lan luôn là một đội bóng mạnh, Pakistan cũng sở hữu nền tảng thể lực rất tốt, vì vậy chúng tôi cần phải có sự chuẩn bị chu đáo cho các trận đấu này. Đây là đánh giá của HLV Kim Sang Sik sau chiến thắng khá vất vả 1-0 trước Philippines ở trận mở màn bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 tối 26/9 tại Indonesia.

Phát biểu tại buổi họp báo, HLV Kim Sang Sik chúc mừng toàn đội và cảm ơn người hâm mộ đã đến sân vận động để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Cả hai đội Philippines và Việt Nam đều đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng may mắn đã mỉm cười với Việt Nam.

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Đội tuyển Việt Nam họp báo sau trận đấu

Đánh giá về màn trình diễn của toàn đội trong trận thắng Phippines 1-0, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh: "Trận mở màn luôn là trận đấu khó khăn nhất. Dù đội mới chỉ tập trung cùng nhau trong vài ngày gần đây, nhưng cuối cùng chúng tôi đã giành được 3 điểm và chiến thắng trong trận đầu tiên này. Toàn đội sẽ cùng nhau hướng tới những trận đấu tiếp theo”

Đánh giá về các trận đấu sắp tới với Thái Lan và Pakistan HLV Kim Sang Sik cho biết: “Thái Lan luôn thi đấu với 100% nỗ lực và sự tập trung cao độ. Tuy nhiên, tôi chưa phân tích kỹ lưỡng mọi khía cạnh về lối chơi của họ, nên chúng tôi cần phải chuẩn bị kỹ càng. Tôi tin rằng Thái Lan luôn là một đội bóng mạnh, điều đó không cần bàn cãi. Ngoài ra, Pakistan cũng sở hữu nền tảng thể lực rất tốt, vì vậy chúng tôi cần phải có sự chuẩn bị chu đáo cho điều này".

HLV cũng cho biết về chấn thương của Xuân Son, cho biết đây không phải là một chấn thương quá nghiêm trọng đối với sự nghiệp cầu thủ. Xuân Son là nhân tố rất quan trọng của đội. Có thể vấn đề không quá lớn, nhưng đội cũng sẽ cần tìm phương án thay thế cho vị trí của Xuân Son.

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HLV Philippines Carles Cuadrat trong buổi họp báo

Tại buổi họp báo, HLV Philippines Carles Cuadrat cho biết đội Philippines đã chơi tốt nhất trên sân, chứng minh cho người hâm mộ thấy sự tiến bộ của đội tuyển. Tuy nhiên HLV Philippines cũng thừa nhận rằng Việt Nam sở hữu đội hình với nhiều cầu thủ chất lượng và tài năng và huấn luyện viên có nhiều lựa chọn nhân sự. Việt Nam đang khẳng định vị thế là một cường quốc bóng đá trong khu vực, liên tục vô địch các giải đấu và được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu.

 

 

Phạm Hà, Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
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