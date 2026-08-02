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HLV Kim Sang Sik tiết lộ khó khăn, quyết tâm cùng ĐT Việt Nam thắng Indonesia

Chủ Nhật, 17:18, 02/08/2026
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VOV.VN - HLV Kim Sang Sik tiết lộ khó khăn, quyết tâm cùng ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước Indonesia ở lượt trận 4 bảng A – ASEAN Cup 2026.

Trận đấu giữa ĐT Indonesia vs ĐT Việt Nam tại bảng A - ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 20h30 ngày 3/8 trên sân Pakansari. Đây được xem là màn so tài mang tính quyết định tới cơ hội giành vé vào bán kết của cả hai đội.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang Sik khẳng định tầm quan trọng của cuộc đối đầu. Ông nhấn mạnh: “Trận đấu ngày mai có ý nghĩa rất quan trọng để chúng tôi giành vé vào vòng trong. Do đó, ĐT Việt Nam bắt buộc phải giành chiến thắng”.

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HLV Kim Sang Sik cùng thủ môn Patrik Lê Giang tham dự buổi họp báo trước trận gặp Indonesia. (Ảnh: HT)

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận đội bóng đang chịu áp lực lớn khi phải thi đấu trên sân khách. Tuy vậy, ông Kim vẫn thể hiện sự tự tin khi cho biết: “Dù phải thi đấu trên sân khách và đối mặt với nhiều áp lực, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu với tinh thần cao nhất để đạt được mục tiêu thắng lợi”.

Nhắc lại trận hòa trước Singapore, HLV Kim Sang Sik không giấu được sự tiếc nuối. Chiến lược gia 47 tuổi cho rằng nếu tận dụng tốt hơn cơ hội, tình thế của ĐT Việt Nam đã thuận lợi hơn. Dẫu vậy, ông khẳng định toàn đội đã sẵn sàng.

“Dù tạo ra nhiều cơ hội trước Singapore, nhưng các cầu thủ không thể ghi bàn, điều đó mang lại nhiều sự nuối tiếc. Chúng tôi muốn đáp lại sự tiếc nuối đó bằng một phong độ tốt và kết quả tích cực trong trận đấu ngày mai”, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Đánh giá về đối thủ, HLV Kim Sang Sik dành sự tôn trọng cho sức mạnh của Indonesia. Ông nhận định: “Họ sở hữu hàng công rất mạnh với những cầu thủ có chiều cao tốt và khả năng chơi chân, dứt điểm đa dạng”.

hlv kim sang sik tiet lo kho khan, quyet tam cung Dt viet nam thang indonesia hinh anh 2
HLV Kim Sang Sik phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: HT)

Dù vậy, hàng thủ ĐT Việt Nam vẫn nhận được sự tin tưởng lớn từ ban huấn luyện. “Hàng thủ của chúng tôi đã giữ sạch lưới trong 3 trận đấu vừa qua nên toàn đội rất tự tin”, ông nói thêm.

HLV Kim Sang Sik cũng nhấn mạnh vai trò của sự gắn kết trong hệ thống phòng ngự. Ông khẳng định: “Phòng ngự không phải là nhiệm vụ của riêng cá nhân nào, mà là sự phối hợp của tất cả các tuyến”.

Bên cạnh đó, ông Kim cũng tiết lộ đã theo dõi kỹ đối thủ để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng. “Chúng tôi đã phân tích kỹ các trận đấu của Indonesia và trực tiếp theo dõi trận Indonesia gặp Mozambique để hiểu rõ hơn về cách vận hành lối chơi của họ”, HLV Kim Sang Sik cho biết.

Trước những yếu tố bất lợi như sân bãi hay lịch tập luyện của đối thủ, ông cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị của đội nhà. “Điều quan trọng nhất đối với ĐT Việt Nam là sự chuẩn bị và động lực thi đấu của chính mình khi bước vào sân”, ông nhấn mạnh.

Về phía cầu thủ, thủ môn Patrik Lê Giang cũng thể hiện quyết tâm cao trước trận đấu quan trọng. Lê Giang chia sẻ: “Trận đấu ngày mai rất quan trọng đối với chúng tôi để tiến vào vòng tiếp theo, rõ ràng chúng tôi phải giành chiến thắng”.

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Thủ môn Patrik Lê Giang phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: HT)

Người gác đền của ĐT Việt Nam cũng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng vượt qua khó khăn. Trước câu hỏi về các cá nhân nổi bật của Indonesia, Patrik Lê Giang giữ sự thận trọng và cho biết không tập trung vào bất kỳ cá nhân nào, mà tập trung vào toàn bộ tập thể Indonesia.

Thủ môn sinh năm 1992 cũng nhấn mạnh tinh thần khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh chia sẻ: “Khoác lên mình màu áo đội tuyển là vinh dự lớn nhất, mục tiêu của tôi luôn là cống hiến hết mình và mang lại niềm vui cho người hâm mộ”.

Với quyết tâm từ ban huấn luyện đến các cầu thủ, ĐT Việt Nam đang hướng tới một chiến thắng quan trọng trên sân khách. Trận đấu tại Pakansari vì thế hứa hẹn sẽ là màn thử thách bản lĩnh thực sự của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Dự đoán kết quả trận Indonesia vs Việt Nam bảng A - ASEAN Cup 2026

Indonesia thắng
24% (24 bình chọn)
Hòa
8% (8 bình chọn)
Việt Nam thắng
68% (69 bình chọn)
Tổng bình chọn: 101
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PV/VOV.VN
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