Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Thái Lan: Chung kết chặng 1 SEA V.Cup 2026

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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 2/8 chứng kiến trận cầu tâm điểm giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 19h tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội).

Ảnh: SAVA.

Mỗi trận đấu giữa hai đội bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan đều mang đến sự phấn khích cho khán giả và với tính chất của một trận đấu như chung kết của giải đấu cấp khu vực, màn so tài này sẽ càng trở nên hấp dẫn.

Ở chặng 1 SEA V.Cup nữ 2026, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất khi thiếu vắng nhiều cầu thủ vì nhiều lý do khác nhau. Trong khi đó, sau khi tham dự Volleyball Nations League, ĐT Thái Lan cũng để nhiều trụ cột nghỉ ngơi để giữ sức cho chặng 2 SEA V.Cup diễn ra tại Thái Lan vào tuần sau.

Hiện tại, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch của SEA V.Cup nữ sau khi giành chiến thắng ở chặng 2 trước chính Thái Lan mùa giải năm ngoài.

Trên bảng xếp hạng cập nhật trước trận đấu, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đang tạm xếp trên Thái Lan dù cả 2 đội cùng có 2 trận thắng. Thầy trò HLV Tuấn Kiệt có ít set thua hơn đối thủ (2 so với 3) nên có 6 điểm trong khi Thái Lan mới được 5 điểm.

Tuy vậy, tiêu chí xếp hạng đầu tiên được xét đến trong bóng chuyền là số trận thắng, không phải điểm số. Do đó, đội bóng nào thắng trận tối nay sẽ lên ngôi vô địch chặng 1 SEA V.Cup nữ 2026.