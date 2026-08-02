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Ký ức không vui với bóng đá Việt Nam trước trận “chung kết sớm” trên đất Indonesia

Chủ Nhật, 11:00, 02/08/2026
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VOV.VN - Ký ức không mấy vui vẻ ùa về với bóng đá Việt Nam trước màn so tài với ĐT Indonesia trên sân vận động Pakansari tại ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam sẽ bước vào thử thách lớn khi làm khách trước Indonesia trên sân vận động Pakansari vào lúc 20h30 ngày 3/8. Đây không chỉ là trận đấu mang tính quyết định ở bảng A - ASEAN Cup 2026, mà còn gợi lại nhiều ký ức đặc biệt với bóng đá Việt Nam.

ky uc khong vui voi bong da viet nam truoc tran chung ket som tren dat indonesia hinh anh 1
Trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Indonesia diễn ra lúc 20h30 ngày 3/8.

Pakansari được xem là một trong những sân đấu khó chịu nhất khu vực Đông Nam Á. Với thiết kế khán đài sát mặt sân và sức chứa khoảng 30.000 chỗ, nơi đây luôn tạo ra áp lực khổng lồ cho các đội khách.

Bầu không khí cuồng nhiệt từ các cổ động viên Indonesia khiến Pakansari thường xuyên biến thành “chảo lửa”. Trong những trận cầu lớn, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến đội khách phải trả giá đắt.

Với ĐT Việt Nam, sân đấu này gắn liền với nhiều ký ức không mấy vui vẻ trong quá khứ. Tại ASIAD 2018, Olympic Việt Nam từng dừng bước ở bán kết sau thất bại 1-3 trước Olympic Hàn Quốc trên chính sân Pakansari.

Chưa dừng lại ở đó, Olympic Việt Nam tiếp tục nhận thêm nỗi buồn khi tranh huy chương đồng với UAE. Sau 120 phút hòa 1-1, thầy trò HLV Park Hang Seo đã thất bại 3-4 trên chấm luân lưu.

Không chỉ quá khứ, những con số thống kê cũng khiến chuyến làm khách lần này trở nên khó khăn hơn. Trong lịch sử ASEAN Cup, ĐT Việt Nam chưa từng giành chiến thắng khi thi đấu trên sân của Indonesia.

Hai đội đã có 4 lần chạm trán tại Indonesia ở giải khu vực và đội chủ nhà vẫn duy trì thành tích bất bại. Indonesia thắng một trận và hòa ba trận, cho thấy lợi thế sân nhà rõ rệt.

Từ trận hòa 2-2 tại Tiger Cup 2002 đến kết quả 0-0 ở bán kết ASEAN Cup 2022, kịch bản giằng co luôn lặp lại. Đáng chú ý, thất bại 1-2 tại bán kết lượt về ASEAN Cup 2016 trên sân Pakansari từng khiến ĐT Việt Nam phải dừng bước.

Ở thời điểm hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang rơi vào thế khó tại bảng A. Sau hai trận đã đấu, ĐT Việt Nam có 4 điểm và tạm đứng sau Singapore cùng Indonesia.

ky uc khong vui voi bong da viet nam truoc tran chung ket som tren dat indonesia hinh anh 2
ĐT Việt Nam gặp bất lợi lớn khi không thể giành chiến thắng trước Singapore ở lượt trận 2 bảng A - ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Dương Thuật)

Điều đó khiến trận đấu trên đất Indonesia trở thành “trận chung kết sớm” với thầy trò HLV Kim Sang Sik. Việc phải nhận thất bại có thể đẩy nhà đương kim vô địch vào nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Nếu không giành chiến thắng, ĐT Việt Nam sẽ mất quyền tự quyết ở lượt đấu cuối. Khi đó, kết quả của các đối thủ khác sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp.

Trong bối cảnh Indonesia và Singapore còn đối đầu nhau, nguy cơ xuất hiện những kịch bản bất lợi là hoàn toàn có thể. Điều này càng khiến áp lực dành cho ĐT Việt Nam trở nên lớn hơn.

Dù vậy, lịch sử không phải là yếu tố quyết định tất cả. ĐT Việt Nam từng đánh bại Indonesia ngay trên sân khách ở vòng loại World Cup 2022, cho thấy khả năng tạo bất ngờ.

Nếu vượt qua thử thách tại Pakansari, ĐT Việt Nam sẽ mở ra cánh cửa lớn để trở lại đường đua trên hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

Dự đoán kết quả trận Indonesia vs Việt Nam bảng A - ASEAN Cup 2026

Indonesia thắng
10% (1 bình chọn)
Hòa
10% (1 bình chọn)
Việt Nam thắng
80% (8 bình chọn)
Tổng bình chọn: 10
ky uc khong vui voi bong da viet nam truoc tran chung ket som tren dat indonesia hinh anh 3
Bảng xếp hạng bảng A - ASEAN Cup 2026 tính đến sáng 2/8. (Ảnh: AFF)
Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
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