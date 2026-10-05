HLV Kim Sang Sik tuyên bố đanh thép trước trận đấu với Malaysia

Tuyển Việt Nam quyết chiến với Malaysia

Tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia lúc 16h ngày 5/10 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta, trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026. HLV Kim Sang Sik thừa nhận đội gặp nhiều khó khăn về lực lượng, nhưng khẳng định các cầu thủ vẫn phải giữ tinh thần đoàn kết và chiến đấu để giành kết quả tốt nhất.

Sau trận đấu với Pakistan, tuyển Việt Nam ghi nhận một số trường hợp gặp vấn đề về thể trạng. Hoàng Hên và Tài Lộc chưa đạt trạng thái tốt nhất, trong khi Bùi Hoàng Việt Anh bị đau cơ.

HLV Kim Sang Sik gặp khó khăn về nhân sự (Ảnh: VFF).

“Sau trận đấu với Pakistan, đội hình của chúng ta đã mất một số cầu thủ như Hoàng Hên, Tài Lộc hay Việt Anh. Với số lượng cầu thủ có hạn, quá trình chuẩn bị cho phương án trong hiệp 2 cũng sẽ gặp đôi chút khó khăn”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Bùi Hoàng Việt Anh có thể ra sân

Trong số những cầu thủ gặp vấn đề, Bùi Hoàng Việt Anh vẫn có khả năng thi đấu trước Malaysia. Ban huấn luyện sẽ phối hợp với bộ phận y tế để kiểm tra tình trạng của trung vệ này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

“Việt Anh đang có một chút chấn thương về cơ nhưng vẫn có khả năng cao thi đấu vào ngày mai. Chúng tôi sẽ kiểm tra sức khỏe và sau đó đưa ra phương án cho trận đấu”, HLV Kim Sang Sik cho biết.

Tài Lộc cũng chưa đạt thể trạng tốt nhất khi trước giải đấu Asian Cup, tiền vệ này từng gặp chấn thương nhẹ và không thể thi đấu thường xuyên ở cấp CLB. Trong khi đó, Hoàng Hên phải thi đấu với mật độ cao trong thời gian qua. HLV Kim Sang Sik đánh giá Hoàng Hên chưa thể phát huy tối đa khả năng khi khoác áo tuyển Việt Nam tại giải đấu lần này.

HLV Kim Sang Sik muốn tuyển Việt Nam chiến đấu đến cùng

Việc không thể giành quyền vào chung kết khiến tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang Sik thất vọng. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc không muốn sự hụt hẫng ảnh hưởng đến màn trình diễn của đội trong trận tranh hạng Ba.

“Với tôi, các cầu thủ, người hâm mộ và tất cả mọi người, việc không lọt vào chung kết khiến chúng ta khá thất vọng. Nhưng mỗi trận đấu, các cầu thủ đều nỗ lực cống hiến hết mình vì chiến thắng”, ông Kim Sang Sik nói.

HLV Kim Sang Sik khẳng định tuyển Việt Nam sẽ không xem nhẹ trận tranh hạng Ba: “Dù là trận tranh giải Ba, nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất”.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 5/10.

Đánh giá về đối thủ, HLV Kim Sang Sik cho rằng Malaysia đã nâng cấp đáng kể lực lượng. Đội bóng này sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, trong đó đáng chú ý là tiền đạo số 9 mới nhập tịch.

“Malaysia có lực lượng tốt hơn rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt, đợt này họ có cầu thủ số 9, một cầu thủ mới nhập tịch. Chúng tôi phải chuẩn bị tốt hơn để ngăn chặn cầu thủ đó”, HLV Kim Sang Sik nhận định.

Trận đấu giữa Việt Nam vs Malaysia diễn ra lúc 16h ngày 5/10 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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