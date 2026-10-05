Chanathip quyết tâm cùng Thái Lan vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

HLV Anthony Hudson tự tin trước chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

Theo lịch FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia vs Thái Lan sẽ tranh tài trong trận chung kết diễn ra vào lúc 20h tối nay 5/10. Đây là cuộc đọ sức được dự đoán hấp dẫn, kịch tính trên đất Indonesia, nơi mà hai đội đều muốn lên ngôi vô địch.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Anthony Hudson cho biết: “Tôi nghĩ Thái Lan đang ở trạng thái thuận lợi trước trận đấu khi có cơ hội cho nhiều cầu thủ nghỉ ngơi. Vì vậy, hiện tại toàn đội đều sung sức và sẵn sàng cho trận chung kết”.

HLV Anthony Hudson tự tin trước trận đấu (Ảnh: FAT).

Nhà cầm quân người Anh dự đoán trận chung kết sẽ diễn ra hấp dẫn khi cả Indonesia và Thái Lan đều sở hữu đội hình chất lượng : “Tôi nghĩ chúng ta chắc chắn sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và giàu cảm xúc. Cả hai đều là những đội bóng tuyệt vời. Bầu không khí trên sân cũng sẽ rất đặc biệt.

Chúng tôi đã theo dõi các trận đấu và cảm nhận được sự nhiệt tình, cống hiến của người hâm mộ Indonesia dành cho đội tuyển. Chúng tôi rất hào hứng khi được thi đấu trước lượng khán giả như vậy. Chúng tôi hiểu Indonesia là đội bóng giàu thể lực, chơi tấn công và triển khai bóng nhanh, trực diện. Tôi tin đây sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn”.

Chanathip muốn Thái Lan tạo dấu ấn lịch sử

Trong khi đó, đội trưởng Chanathip Songkrasin của Thái Lan chia sẻ: “Tôi nghĩ mọi người đều đã sẵn sàng. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu thú vị. Người hâm mộ Indonesia sẽ đến sân rất đông và tôi tin tất cả cầu thủ sẽ thi đấu với hơn 100% khả năng”.

Chanathip Songkrasin muốn cùng Thái Lan vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: FAT).

Theo Chanathip, FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên được FIFA công nhận tạo thêm động lực để Thái Lan hướng tới một dấu mốc lịch sử: “Đây là lần đầu tiên FIFA ASEAN Cup được tổ chức và được FIFA công nhận. Tôi cảm nhận rằng tất cả các đội đều mang đội hình mạnh nhất thực sự đến tranh tài.

Với tôi, ban huấn luyện và các đồng đội, điều quan trọng là chúng tôi muốn tạo nên lịch sử. Nếu giành chiến thắng, chúng tôi sẽ có thêm sự tự tin khi sau này có thể gặp Indonesia tại Asian Cup. Tôi tin tất cả các cầu thủ đều rất tự tin và khao khát giành chiến thắng để tiếp thêm niềm tin cho chính mình, người hâm mộ Thái Lan, ban huấn luyện và cả những thế hệ cầu thủ từng thi đấu cho đội tuyển”.

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 5/10 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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