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Williams Minh Hoàng tuyên bố đanh thép trước trận ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan

Thứ Hai, 09:30, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiền đạo Williams Minh Hoàng thể hiện sự tự tin trước trận ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Tiền đạo Williams Minh Hoàng đã có màn ra mắt ĐT Việt Nam trong chiến thắng 1-0 trước ĐT Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tài năng trẻ này ghi dấu ấn với đường chuyền quyết định giúp Đình Bắc ghi bàn.

Williams Minh Hoàng tiết lộ, mình không gặp nhiều khó khăn trong việc làm quen với chiến thuật của HLV Kim Sang Sik khi ĐT Việt Nam và CLB CA TP.HCM đều thi đấu với sơ đồ 3-4-3.

“Kể từ ngày tôi lên tuyển, mọi người đều chào đón và tạo cảm giác thoải mái, giúp tôi thích nghi nhanh chóng. Tôi luôn cố gắng thích nghi và nỗ lực 100% khả năng” - Williams Minh Hoàng chia sẻ.

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Tiền đạo Williams Minh Hoàng của ĐT Việt Nam. (Ảnh: Đức Cường)

Đánh giá về cuộc quyết đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan ở lượt trận kế tiếp, Williams Minh Hoàng thể hiện sự tự tin: “Rõ ràng mọi đội bóng tại giải đấu này đều rất mạnh, nhưng tôi luôn tin tưởng vào bản thân và đồng đội nhờ những nỗ lực trên sân tập. Vì vậy, chúng tôi rất tự tin bước vào trận đấu này”.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ Việt Nam đang theo dõi đội tuyển ở mọi nơi trên thế giới cũng như những ai đã đến sân cổ vũ. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi, bởi thực sự các bạn giống như ‘cầu thủ thứ 12’ trên sân vậy" - Williams Minh Hoàng nói thêm.

Williams Minh Hoàng cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi ĐT Việt Nam không có sự phục vụ của Nguyễn Xuân Son và mong người đàn anh sớm bình phục.

Theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Thái Lan lúc 19h30 ngày 29/9 (giờ Hà Nội) trên sân vận động Jalak Harupat.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp &amp; trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn
Hoàng Long/VOV.VN
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