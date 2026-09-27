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ĐT Việt Nam tan nát đội hình ở FIFA ASEAN Cup 2026 vì bão chấn thương

Chủ Nhật, 17:24, 27/09/2026
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VOV.VN - ĐT Việt Nam khủng hoảng lực lượng tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi cơn bão chấn thương tàn phá đội hình.

Nguyễn Xuân Son dính chấn thương cơ đùi sau ở trận thắng ĐT Philippines 1-0. Tiền đạo này phải nghỉ thi đấu từ 4-6 tuần và đành chia tay ĐT Việt Nam để trở về nước điều trị. Như vậy, cơn bão chấn thương đã càn quét cả 3 tuyến của ĐT Việt Nam.

Trước đó, trung vệ Nguyễn Thành Chung và tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã phải rút lui ngay trước thời điểm ĐT Việt Nam lên đường sang Indonesia tham dự FIFA ASEAN Cup vì chấn thương. Thành Chung gặp vấn đề ở đầu gối còn Quang Hải bị đau cổ chân.

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Nguyễn Xuân Son dính chấn thương ở trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Philippines 1-0. (Ảnh: Hoài Thương)

Ngoài ra, HLV Kim Sang Sik không thể triệu tập 2 cầu thủ chạy cánh trái Nguyễn Văn Vĩ và Khuất Văn Khang vì chấn thương dài hạn. Trong khi đó, trung vệ kỳ cựu Đỗ Duy Mạnh vừa trải qua ca phẫu thuật chấn thương sụn chêm đầu gối.

Chưa kể, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức vẫn chưa bình phục chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Như vậy, chỉ tính riêng nguyên nhân chấn thương, ĐT Việt Nam đã tổn thương trục "xương sống" trong đội hình vô địch ASEAN Cup 2026 gồm trung vệ Thành Chung - cặp tiền vệ Quang Hải, Hoàng Đức - tiền đạo Xuân Son. Đồng thời, HLV Kim Sang Sik cũng mất lựa chọn hàng đầu bên cánh trái là Văn Vĩ.

Theo lịch thi đấu 2 lượt trận kế tiếp ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Thái Lan lúc 19h30 ngày 29/9 và ĐT Pakistan lúc 15h00 ngày 2/10 (giờ Hà Nội). 

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp &amp; trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

 

PV/VOV.VN
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