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HLV Kim Sang Sik xin lỗi và nhận trách nhiệm sau trận thua Malaysia

Thứ Hai, 19:58, 05/10/2026
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VOV.VN - Sau thất bại 0-1 trước Malaysia ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik gửi lời xin lỗi người hâm mộ và nhận hoàn toàn trách nhiệm về thành tích của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu.

HLV Kim Sang Sik xin lỗi và nhận trách nhiệm

Sau trận thua Malaysia, HLV Kim Sang Sik đã có những chia sẻ với báo chí, đồng thời gửi lời xin lỗi người hâm mộ khi đội tuyển Việt Nam không đạt kết quả như kế hoạch tại FIFA ASEAN Cup 2026 - giải đấu đầu tiên được tổ chức theo thể thức mới.

HLV Kim Sang Sik cho biết thời tiết nắng nóng cùng lịch thi đấu dày đặc đã tạo ra nhiều khó khăn cho đội tuyển. Tuy nhiên, ông đánh giá các cầu thủ đã nỗ lực hết sức trong suốt giải đấu và gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành, cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

hlv kim sang sik xin loi va nhan trach nhiem sau tran thua malaysia hinh anh 1
HLV Kim Sang Sik nhận trách nhiệm sau khi Việt Nam thi đấu không thành công ở FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Đức Cường).

Đánh giá về thành tích đứng thứ tư, nhà cầm quân người Hàn Quốc thẳng thắn nhận trách nhiệm: “Đây là giải đấu đầu tiên của nhiều cầu thủ và Việt Nam đứng thứ tư. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối và thất vọng với kết quả này. Đội tuyển có lịch trình thi đấu dày đặc và thiếu thời gian chuẩn bị. Nhiều cầu thủ cũng không đạt thể trạng tốt nhất. Vì vậy, kết quả không được như kế hoạch. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho năm 2027”.

HLV Kim Sang Sik tôn trọng quyết định của trọng tài

Trước câu hỏi liên quan đến những quyết định của trọng tài, đặc biệt ở trận đấu với Malaysia khi một số tình huống trên sân gây tranh luận, HLV Kim Sang Sik khẳng định ông tôn trọng các quyết định của trọng tài. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không muốn đổ lỗi cho những yếu tố bên ngoài và tập trung vào việc cải thiện đội tuyển trong thời gian tới.

HLV Kim Sang Sik cũng kỳ vọng bóng đá Đông Nam Á tiếp tục phát triển và thu hẹp khoảng cách với các nền bóng đá hàng đầu châu lục: “Tôi hy vọng bóng đá Đông Nam Á sẽ phát triển mạnh mẽ và vươn tầm châu lục. Mọi đội bóng trong khu vực, bao gồm cả Việt Nam, đều đạt được thành công”.

Với đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik xác định nhiệm vụ trước mắt là tìm kiếm thêm những nhân tố chất lượng, đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển cầu thủ trẻ: “Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi sẽ tìm kiếm những cầu thủ giỏi. Đồng thời, tôi cũng cần phát triển các cầu thủ trẻ và tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong đội hình để nâng cao chất lượng thi đấu”.

Thất bại trước Malaysia khép lại hành trình của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ tư. HLV Kim Sang Sik nhận trách nhiệm về kết quả này và hướng tới việc xây dựng lực lượng, cải thiện thể trạng cũng như chuẩn bị tốt hơn cho các mục tiêu trong năm 2027.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp &amp; trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn.
Phạm Hà//VOV-Jakarta
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