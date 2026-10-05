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Xem trực tiếp Việt Nam vs Malaysia FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 5/10 ở đâu?

Thứ Hai, 09:00, 05/10/2026
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VOV.VN - Trận đấu giữa Việt Nam vs Malaysia trong khuôn khổ tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 16h hôm nay 5/10.

Xem trực tiếp Việt Nam vs Malaysia hôm nay 5/10 ở đâu?

Theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia sẽ so tài ở trận tranh hạng Ba diễn ra vào lúc 16h hôm nay 5/10. Trận đấu này được trực tiếp trên FPT Play. Đồng thời, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa Việt Nam vs Malaysia, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết sau trận đấu với Pakistan, ĐT Việt Nam đang gặp một số vấn đề về lực lượng. Hoàng Hên và Tài Lộc đang gặp những vấn đề về thể trạng, trong khi Bùi Hoàng Việt Anh cũng bị chấn thương cơ.

xem truc tiep viet nam vs malaysia fifa asean cup 2026 hom nay 5 10 o dau hinh anh 1
Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 5/10.

“Sau trận đấu với Pakistan, đội hình của chúng ta đã mất một số cầu thủ như Hoàng Hên hay Tài Lộc, hay Việt Anh đang có một số chấn thương về cơ bắp. Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia, với số lượng cầu thủ có hạn nên kế hoạch chuẩn bị cho phương án vào trong hiệp 2 cũng một phần sẽ có đôi chút khó khăn”, HLV Kim Sang Sik cho biết.

Đối với trường hợp của Việt Anh, HLV Kim Sang Sik cho biết trung vệ này vẫn có khả năng thi đấu trận tranh hạng Ba. Ban huấn luyện sẽ phối hợp với đội ngũ y tế để kiểm tra tình trạng sức khỏe trước khi đưa ra quyết định.

“Với Việt Anh, cậu ấy cũng đang có một chút chấn thương về cơ, nhưng vẫn có khả năng cao để có thể thi đấu vào trận đấu ngày mai. Chúng tôi cùng với ban y tế cũng sẽ kiểm tra sức khỏe của Việt Anh, sau đó sẽ đưa ra các phương án cho trận đấu”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

xem truc tiep viet nam vs malaysia fifa asean cup 2026 hom nay 5 10 o dau hinh anh 2
Trận đấu giữa Việt Nam vs Malaysia diễn ra vào lúc 16h hôm nay 5/10.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng lý giải thêm về tình trạng của Tài Lộc và Hoàng Hên. Theo ông, quá trình thi đấu liên tục trong thời gian qua khiến các cầu thủ tích lũy những vấn đề về chấn thương và thể lực, qua đó ảnh hưởng đến trạng thái của đội tuyển tại giải đấu lần này.

“Tài Lộc trước giải đấu cũng có một chút chấn thương nhẹ nên chưa thể thi đấu tại câu lạc bộ. Sau khi tập trung với đội tuyển thì thời gian khá ngắn nên việc phục hồi thể lực cũng có một chút vấn đề”, HLV Kim Sang Sik nói.

ĐT Việt Nam từng liên tiếp góp mặt ở những trận chung kết dưới thời HLV Kim Sang Sik. Vì vậy, việc không thể cạnh tranh ngôi vô địch tại FIFA ASEAN Cup 2026 mang đến sự hụt hẫng nhất định. HLV Kim Sang Sik thừa nhận cảm giác thất vọng, nhưng khẳng định toàn đội vẫn sẽ dành sự tập trung và nỗ lực cao nhất cho trận tranh hạng Ba.

Nhận định về Malaysia, HLV Kim Sang Sik cho rằng: “Malaysia đã có một lực lượng tốt hơn rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt đợt này có cầu thủ số 9, cầu thủ mới nhập tịch. Chúng tôi sẽ càng phải cố gắng chuẩn bị tốt hơn để ngăn chặn cầu thủ đó”.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp &amp; trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn.

 

PV/VOV.VN
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