HLV Roland trải lòng về điều đầu tiên nghĩ tới khi U17 Việt Nam giành vé World Cup

PV: Cảm xúc của ông khi nhận được sự chào đón cuồng nhiệt từ người hâm mộ Việt Nam tại sân bay Nội Bài sau hai hành trình thành công? Ông có bất ngờ trước tình yêu bóng đá của người Việt không? Đâu là khoảnh khắc đáng nhớ nhất và ông có điều gì tiếc nuối mà bản thân hoặc cầu thủ có thể làm tốt hơn?

HLV Cristiano Roland: Tôi rất xúc động và hạnh phúc. Đó là động lực cho chúng tôi. Tôi rất bất ngờ khi thấy nhiều người đón đội U17 Việt Nam như vậy. Tôi cảm thấy biết ơn người hâm mộ và những người đã tin tưởng vào công việc của tôi. Việc rơi nước mắt vì xúc động là chuyện bình thường. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức mình và tôi không có gì phải xấu hổ về điều đó.

HLV Cristiano Roland trải lòng về điều đầu tiên nghĩ tới khi U17 Việt Nam giành vé World Cup

Vấn đề thể chất là điều chúng ta phải cải thiện. Không chỉ là tập luyện mà còn là chế độ ăn uống, thực phẩm bổ sung và quản lý chuyên nghiệp để trở thành vận động viên đỉnh cao. Đây là yếu tố cần thiết để vươn tầm.

PV: Ông có thể chia sẻ về bầu không khí phòng thay đồ sau thất bại 1-4 trước U17 Hàn Quốc và cách ông giúp toàn đội đứng dậy để thắng ngược U17 UAE với tỷ số 3-2?

HLV Cristiano Roland: Đó là khoảnh khắc khó khăn vì chúng tôi vừa bị chấm dứt chuỗi 17 trận bất bại. Tôi đã cố gắng rút ra những điểm tích cực trong thời điểm đó, rằng chúng tôi vẫn còn một trận đấu nữa. Chúng tôi đã tiếp thêm lòng can đảm, sự tự tin và chuẩn bị kỹ về chiến thuật để các em thắng trận cuối cùng.

PV: Ông đã làm gì để các cầu thủ thi đấu tự tin, sòng phẳng trước những đối thủ hàng đầu châu lục như U17 Australia hay U17 UAE?

HLV Cristiano Roland: Bí mật nằm ở sự chuẩn bị. Sự chuẩn bị từ các buổi tập, các bài giảng, video và những cuộc trò chuyện. Khi vận động viên cảm thấy mình được chuẩn bị kỹ, họ sẽ thấy thoải mái để thi đấu và chiến thắng.

Tất cả các yếu tố làm nên một vận động viên mạnh mẽ gồm thể lực, tâm lý, khả năng ra quyết định và đọc trận đấu. Nhưng trên hết, vấn đề tâm lý, sự can đảm, lòng tự tin và sự khát khao là yếu tố quan trọng nhất. Chúng tôi đưa điều này vào ngay trong các buổi tập, ngay cả khi họ mệt mỏi nhất hay khi mọi việc không suôn sẻ, chúng tôi dạy họ cách vượt qua và không bao giờ bỏ cuộc.

PV: Ông có thể giải thích lý do giữ nguyên đội hình xuất phát trong cả 4 trận đấu ở giải châu Á không?

HLV Cristiano Roland: Sự chuẩn bị rất ngắn, đội chỉ có 10 ngày tập trung trước giải, nên không thể thay đổi mọi thứ. Vấn đề chiến thuật và kết quả đã đạt được. Các vận động viên đã thi đấu rất tốt và chúng tôi đều hạnh phúc với mục tiêu đã hoàn thành.

PV: Ông đánh giá thế nào về tiềm năng của Chu Ngọc Nguyễn Lực, cầu thủ này có điểm gì khác biệt so với phần còn lại? Ngoài ra, tiềm năng của trung vệ Mạnh Cường và tiền đạo Đại Nhân được ông nhìn nhận như thế nào?

HLV Cristiano Roland: Đó là những cầu thủ có năng lực lớn. Lực có chất lượng kỹ thuật vượt trội, Cường là trung vệ tốt. Tuy nhiên, còn quá sớm để nói về sự chuyên nghiệp; các em còn một con đường dài và nhiều thứ phải thay đổi để tiến xa hơn.

PV: Cầu thủ Việt Nam mất bao lâu để thích nghi với lối đá kiểm soát và chuyển trạng thái nhanh mà ông đang xây dựng?

HLV Cristiano Roland: Trên đội tuyển tôi có rất ít thời gian nên họ phải thích nghi rất nhanh. Một số cầu thủ gặp khó khăn về cường độ và tốc độ chơi bóng vì ở câu lạc bộ họ tập luyện với nhịp độ thấp hơn. Đây là công việc chung của cả các câu lạc bộ để nâng cao chất lượng vận động viên.

PV: U17 Việt Nam từng thắng Australia ở giải Đông Nam Á nhưng lại thua dễ dàng ở giải châu Á vừa qua, theo ông đâu là nguyên nhân?

HLV Cristiano Roland: Mọi người đôi khi chỉ nhìn vào kết quả. Chúng tôi đã đến với một nỗ lực rất lớn. U17 Việt Nam đá 5 trận ở giải Đông Nam Á trong khi U17 Australia chỉ đá 4 trận. Ở vòng bảng châu Á, chúng tôi đá 3 trận, họ chỉ đá 2 trận. Họ có ít trận đấu hơn chúng ta và họ cũng gọi thêm cầu thủ mới. Tất cả những điều đó đã ảnh hưởng đến hiệu suất, nhưng các vận động viên của tôi đã cố gắng hết sức mình.Yếu tố nào theo ông là quan trọng nhất khi huấn luyện cầu thủ trẻ.

PV: Khi tiếng còi mãn cuộc trận U17 UAE vang lên, hình ảnh hay cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu ông là gì? Việc đưa cầu thủ trẻ Việt Nam ra thế giới thay đổi cuộc đời ông như thế nào sau khi từng thi đấu tại đây?

HLV Cristiano Roland: Đó là mục tiêu làm nên lịch sử. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là những người đã luôn ủng hộ tôi, gia đình tôi, và đặc biệt là người đã giúp tôi quay lại Việt Nam là bầu Hiển và Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang, người đã mời tôi quay lại vào năm 2023. Từ công việc tại Hà Nội FC, mọi người đã thấy được chất lượng chuyên môn và mời tôi hỗ trợ cho đội tuyển quốc gia. Tôi rất biết ơn những người đã giúp tôi có mặt ở đây.

PV: Ông muốn thế giới nhìn nhận U17 Việt Nam là một đội bóng như thế nào tại ngày hội lớn nhất hành tinh sắp tới? VFF có kế hoạch chuẩn bị cụ thể thế nào cho đội tuyển cho hành trình này?

HLV Cristiano Roland: World Cup là một cấp độ cao hơn rất nhiều. Có nhiều thứ phải làm và phải thay đổi. Tôi hy vọng sẽ có những sự chuẩn bị tốt nhất để các cầu thủ đến đó với sự tự tin. VFF chắc chắn đã có những kế hoạch cụ thể cho hành trình này.

PV: Thuận lợi và khó khăn của ông khi kiêm nhiệm vai trò tại CLB Hà Nội và U17 Việt Nam? Phải chăng ông đang xây dựng đội tuyển dựa trên bộ khung của trẻ Hà Nội với những cầu thủ như Hoàng Việt, Nguyễn Lực, Quý Vương, Mạnh Quân?

HLV Cristiano Roland: Tôi luôn chuyên nghiệp và làm tốt nhất ở nơi mình làm việc. Khi ở đội tuyển, tôi triệu tập những cầu thủ giỏi nhất. Mọi người cần hiểu rằng U17 Hà Nội là đội vô địch quốc gia, nên chắc chắn họ có những cầu thủ giỏi. Họ xứng đáng có mặt ở đội tuyển vì năng lực của mình chứ không phải vì sự ưu tiên nào khác. Tôi luôn tìm kiếm những người giỏi nhất cho đội tuyển quốc gia.