Bốc thăm U17 World Cup 2026: Nín thở chờ đối thủ U17 Việt Nam

Chốt ngày bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026

Theo kế hoạch đã công bố, FIFA sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vào ngày 21/5 nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết diễn ra tại Qatar vào tháng 11/2026. Giải đấu quy tụ 48 đội tuyển U17 xuất sắc nhất toàn cầu.

U17 Việt Nam lần đầu góp mặt ở u17 World Cup.

Sự kiện bốc thăm sẽ xác định cụ thể 12 bảng đấu của giải. Với thể thức 48 đội, các đại diện ưu tú đến từ sáu liên đoàn châu lục bao gồm châu Á, châu Âu, Nam Mỹ, châu Phi, CONCACAF và châu Đại Dương hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt và hấp dẫn ngay từ giai đoạn vòng bảng. Dự kiến, FIFA sẽ công bố chi tiết các nhóm hạt giống ngay trước thời điểm sự kiện bốc thăm diễn ra.

Cột mốc lịch sử của bóng đá trẻ Việt Nam

Đội tuyển U17 Việt Nam đã xuất sắc đoạt tấm vé tham dự World Cup sau khi trải qua một chiến dịch vô cùng ấn tượng tại giải U17 châu Á 2026. Việc chính thức bước ra đấu trường thế giới không chỉ đánh dấu một cột mốc lịch sử chói lọi đối với nền bóng đá trẻ Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội vàng để các tuyển thủ trẻ cọ xát, học hỏi từ những nền bóng đá phát triển hàng đầu.

Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có đại diện góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17, mang theo kỳ vọng lớn lao về sự vươn tầm của thế hệ cầu thủ kế cận.

Chờ đợi bất ngờ từ thầy trò HLV Cristiano Roland

Vòng chung kết năm nay tiếp tục chào đón hàng loạt “ông lớn” của bóng đá thế giới như Brazil, Argentina, Pháp, Tây Ban Nha hay Anh. Ở chiều ngược lại, giải đấu cũng chứng kiến cú sốc lớn khi nhà đương kim vô địch Bồ Đào Nha thi đấu sa sút và không thể vượt qua vòng loại.

Đứng trước những đối thủ sừng sỏ, người hâm mộ Việt Nam đang nín thở chờ đợi kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026. Giới chuyên môn và cổ động viên đều đặt niềm và hy vọng thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ rơi vào một bảng đấu phù hợp. Qua đó, U17 Việt Nam có thể tận dụng cơ hội để tạo nên những bất ngờ thú vị tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17.