Bốc thăm U17 World Cup 2026: Nín thở chờ đối thủ U17 Việt Nam

Thứ Ba, 11:00, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 21/5 tới đây, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ chính thức tiến hành lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Chốt ngày bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026

Theo kế hoạch đã công bố, FIFA sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vào ngày 21/5 nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết diễn ra tại Qatar vào tháng 11/2026. Giải đấu quy tụ 48 đội tuyển U17 xuất sắc nhất toàn cầu.

boc tham u17 world cup 2026 nin tho cho doi thu u17 viet nam hinh anh 1
U17 Việt Nam lần đầu góp mặt ở u17 World Cup.

Sự kiện bốc thăm sẽ xác định cụ thể 12 bảng đấu của giải. Với thể thức 48 đội, các đại diện ưu tú đến từ sáu liên đoàn châu lục bao gồm châu Á, châu Âu, Nam Mỹ, châu Phi, CONCACAF và châu Đại Dương hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt và hấp dẫn ngay từ giai đoạn vòng bảng. Dự kiến, FIFA sẽ công bố chi tiết các nhóm hạt giống ngay trước thời điểm sự kiện bốc thăm diễn ra.

Cột mốc lịch sử của bóng đá trẻ Việt Nam

Đội tuyển U17 Việt Nam đã xuất sắc đoạt tấm vé tham dự World Cup sau khi trải qua một chiến dịch vô cùng ấn tượng tại giải U17 châu Á 2026. Việc chính thức bước ra đấu trường thế giới không chỉ đánh dấu một cột mốc lịch sử chói lọi đối với nền bóng đá trẻ Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội vàng để các tuyển thủ trẻ cọ xát, học hỏi từ những nền bóng đá phát triển hàng đầu.

Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có đại diện góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17, mang theo kỳ vọng lớn lao về sự vươn tầm của thế hệ cầu thủ kế cận.

Chờ đợi bất ngờ từ thầy trò HLV Cristiano Roland

Vòng chung kết năm nay tiếp tục chào đón hàng loạt “ông lớn” của bóng đá thế giới như Brazil, Argentina, Pháp, Tây Ban Nha hay Anh. Ở chiều ngược lại, giải đấu cũng chứng kiến cú sốc lớn khi nhà đương kim vô địch Bồ Đào Nha thi đấu sa sút và không thể vượt qua vòng loại.

Đứng trước những đối thủ sừng sỏ, người hâm mộ Việt Nam đang nín thở chờ đợi kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026. Giới chuyên môn và cổ động viên đều đặt niềm và hy vọng thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ rơi vào một bảng đấu phù hợp. Qua đó, U17 Việt Nam có thể tận dụng cơ hội để tạo nên những bất ngờ thú vị tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17.

 
Hoàng Yến/VOV.VN
Tag: U17 World Cup 2026 bốc thăm U17 World Cup U17 Việt Nam lịch bốc thăm U17 World Cup U17 Việt Nam dự World Cup
Tin liên quan

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 19/5: Hấp dẫn chung kết sớm
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 19/5 rạng sáng 20/5, người hâm mộ bóng đá châu Á sẽ hướng sự chú ý của mình tới 2 trận bán kết.

HLV Roland xúc động trải lòng về tấm vé World Cup lịch sử của U17 Việt Nam
VOV.VN - HLV Cristiano Roland tự hào khi cùng U17 Việt Nam hoàn thành hai mục tiêu lớn trong thời gian ngắn gồm chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 và tấm vé tham dự U17 World Cup 2026.

AFC chúc mừng VFF và kỳ tích World Cup của U17 Việt Nam
VOV.VN - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) gửi thư chúc mừng VFF và kỳ tích giành tấm vé World Cup lịch sử của U17 Việt Nam.

Kết quả bóng đá hôm nay 18/5: Xác định đội bóng tiếp theo dự U17 World Cup 2026
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 18/5, FIFA xác định được thêm một đội bóng tiếp theo giành quyền dự VCK U17 World Cup 2026.

Tin bóng đá 17-5: U17 Việt Nam "nín thở" chờ quyết định của FIFA trước World Cup
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 17-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: U17 Việt Nam "nín thở" chờ quyết định của FIFA trước VCK U17 World Cup 2026; HLV Cristiano Roland nói gì sau khi U17 Việt Nam bị loại?; Ronaldo có nguy cơ tiếp tục trắng tay cùng Al Nassr…

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết U17 châu Á 2026: Vắng bóng U17 Việt Nam
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết U17 châu Á 2026, xuất hiện trận "chung kết sớm" trong khi U17 Việt Nam không đủ điều kiện góp mặt.

U17 Việt Nam bị loại, HLV Cristiano Roland nói gì?
VOV.VN - HLV Cristiano Roland đã có những chia sẻ, động viên với các cầu thủ sau khi U17 Việt Nam thua U17 Australia 0-3 và bị loại ở tứ kết U17 châu Á 2026.

Để thua U17 Australia, U17 Việt Nam dừng bước tại tứ kết U17 châu Á 2026
VOV.VN - U17 Việt Nam kết thúc hành trình tại giải U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-3 trước U17 Australia tại tứ kết.

Xác định 2 cặp đấu bán kết U17 châu Á 2026
VOV.VN - Sau khi kết thúc vòng tứ kết, AFC đã xác định được 4 đội bóng giành quyền đi tiếp và 2 cặp đấu bán kết U17 châu Á 2026.

Tin bóng đá 16-5: Sau U17 Việt Nam, đội tuyển U20 cũng sớm giành vé dự World Cup?
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 16-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Sau U17 Việt Nam, đội tuyển U20 cũng sớm giành vé dự World Cup?; HLV Roland muốn U17 Việt Nam tiến xa hơn tại U17 châu Á 2026; Man City áp đảo cơ hội vô địch FA Cup…

