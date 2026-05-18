HLV Roland xúc động trải lòng về tấm vé World Cup lịch sử của U17 Việt Nam

Chiều 18/5, đội tuyển U17 Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội), khép lại hành trình đáng nhớ tại VCK U17 châu Á 2026 cùng suất vé tham dự FIFA U17 World Cup.

U17 Việt Nam khép lại hành trình tại VCK U17 châu Á 2026, mở ra sân chơi lớn U17 World Cup 2026.

Khép lại hành trình tại sân chơi châu lục, U17 Việt Nam để lại nhiều dấu ấn đặc biệt với thành tích lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Tại vòng bảng, U17 Việt Nam khởi đầu bằng chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen, sau đó trải qua trận đấu nhiều tiếc nuối trước U17 Hàn Quốc trước khi tạo nên màn ngược dòng giàu cảm xúc đánh bại U17 UAE 3-2 ở lượt trận cuối để giành quyền vào tứ kết cùng tấm vé dự World Cup.

Dù dừng bước trước U17 Australia tại vòng 8 đội mạnh nhất, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất mà bóng đá trẻ Việt Nam hướng tới tại giải đấu năm nay.

Đặc biệt, U17 Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của bóng đá U17 Đông Nam Á góp mặt tại VCK U17 World Cup 2026, đồng thời là một trong 9 đại diện của châu Á giành quyền tham dự ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh.

Chia sẻ với truyền thông tại sân bay Nội Bài, HLV Cristiano Roland cho biết ông rất tự hào khi cùng các học trò hoàn thành hai mục tiêu lớn trong thời gian ngắn gồm chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 và tấm vé tham dự U17 World Cup 2026.

“Mục tiêu mà chúng tôi đề ra đều đã hoàn thành. Chúng tôi có hai mục tiêu trong kế hoạch và cả hai đều đạt được. Vì thế, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về những gì các cầu thủ đã làm được, về toàn bộ ban huấn luyện cũng như tất cả những người luôn ở bên cạnh, ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ đội tuyển. Sự thật là cả hai mục tiêu đều đã hoàn thành và tất cả chúng tôi đều đang rất hạnh phúc”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Nhà cầm quân người Brazil cũng không giấu được xúc động khi nhắc lại hành trình vừa qua cùng các học trò. “Đó là một sự nỗ lực rất lớn. Sau giải Đông Nam Á, chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Ba trận đấu ở vòng bảng VCK U17 châu Á đều rất khó khăn và được quyết định bởi những chi tiết nhỏ. Nỗ lực của các em là vô cùng lớn”, ông nói.

HLV Cristiano Roland đồng thời cho rằng đội tuyển vẫn còn nhiều việc phải làm để hướng tới mục tiêu cao hơn tại U17 World Cup 2026. “Mọi thứ chúng tôi lên kế hoạch đều rất quan trọng, nhưng chúng tôi hiểu rằng mình cần phải làm nhiều hơn nữa. Tôi cũng cần thêm thời gian với các em. Chúng tôi muốn nhiều hơn, Việt Nam xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn. Mục tiêu của tôi là luôn cố gắng cải thiện từng ngày”, chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh.

Nhìn lại hành trình của hai thế hệ U17 Việt Nam liên tiếp tham dự VCK U17 châu Á, HLV Cristiano Roland cho rằng những bài học từ thất bại năm ngoái đã giúp đội tuyển trưởng thành hơn để hiện thực hóa giấc mơ World Cup trong năm nay.

“Đây là hai thế hệ mà chúng tôi đã chuẩn bị để hướng tới mục tiêu World Cup. Thế hệ trước đã không may mắn vì những chi tiết nhỏ, trong đó có vấn đề thể lực. Năm nay, những sai lầm vẫn xảy ra, nhưng may mắn là nó đến ở trận thứ hai. Đến trận thứ ba, chúng tôi đã không lặp lại điều đó và giành chiến thắng để lấy vé dự World Cup”.

“Đây là một quá trình học hỏi. Các em đã học từ những sai lầm của thế hệ trước để cải thiện bản thân. Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Bây giờ, các em cần tiếp tục nghĩ đến việc cải thiện hơn nữa để hướng tới World Cup”, HLV Cristiano Roland khẳng định.

Theo kế hoạch, U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12/2026 tại Qatar. Đây là lần thứ hai trong lịch sử giải đấu được mở rộng lên quy mô 48 đội tham dự. Kể từ năm 2025, FIFA cũng quyết định chuyển U17 World Cup sang chu kỳ tổ chức thường niên thay vì hai năm một lần như trước đây.

Theo lịch đã được công bố, lễ bốc thăm chia bảng FIFA U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 21/5 tại trụ sở của FIFA ở Zurich.

Sau những dấu mốc lịch sử tại cấp độ khu vực và châu lục, U17 Việt Nam đang mở ra hành trình mới đầy hứa hẹn ở sân chơi World Cup, đấu trường đỉnh cao của lứa tuổi 17 được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ trẻ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành và xứng đáng là nguồn kế cận chất lượng cho ĐTQG trong tương lai không xa.