Kết quả bóng đá hôm nay 11/4: U15 nữ Việt Nam có chiến thắng đầu tay ở Australia

U15 nữ Việt Nam giành chiến thắng đầu tiên tại giải giao hữu quốc tế ở Australia. (Ảnh: VFF)

Sau trận hòa 1-1 trước đội U15 nữ Queensland Maroon ở trận ra quân ngày 10/4, U15 nữ Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại đội U15 nữ Tasmania với tỷ số 3-1 trong trận đấu thứ hai tại giải giao hữu quốc tế ở Australia diễn ra ngày 11/4.

Phút 4, từ đường chuyền trả ngược của đồng đội, Ma Ngọc Ánh tung cú sút xa hiểm hóc từ khoảng 25m vào góc chết, mở tỷ số 1-0 cho U15 nữ Việt Nam. Phút 23, Lê Thị Bảo Trâm thoát xuống tận dụng cơ hội nhân đôi cách biệt sau một pha dứt điểm chính xác. Đến phút 30, Quỳnh Lâm nhận đường chuyền ra của đồng đội, sút xa góc chết từ khoảng 25m, giúp đội tuyển tạo lợi thế 3-0 ngay trong hiệp một.

U15 nữ Việt Nam thi đấu với U15 nữ Tasmania. (Ảnh: VFF)

Sang hiệp hai, U15 nữ Tasmania rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 50 sau tình huống đá phạt góc thành bàn. Dù vậy, U15 nữ Việt Nam vẫn duy trì thế trận chắc chắn để bảo toàn chiến thắng.

Chung cuộc, các cô gái trẻ Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-1, qua đó có thêm sự tự tin trước trận đấu tiếp theo gặp đội U15 nữ NSW Sky vào ngày 12/4.