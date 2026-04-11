Kết quả bóng đá hôm nay 11/4: U15 nữ Việt Nam có chiến thắng đầu tay ở Australia

Thứ Bảy, 13:07, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U15 nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước U15 nữ Tasmania trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế ở Australia.

ket qua bong da hom nay 11 4 u15 nu viet nam co chien thang dau tay o australia hinh anh 1
U15 nữ Việt Nam giành chiến thắng đầu tiên tại giải giao hữu quốc tế ở Australia. (Ảnh: VFF)

Sau trận hòa 1-1 trước đội U15 nữ Queensland Maroon ở trận ra quân ngày 10/4, U15 nữ Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại đội U15 nữ Tasmania với tỷ số 3-1 trong trận đấu thứ hai tại giải giao hữu quốc tế ở Australia diễn ra ngày 11/4.

Phút 4, từ đường chuyền trả ngược của đồng đội, Ma Ngọc Ánh tung cú sút xa hiểm hóc từ khoảng 25m vào góc chết, mở tỷ số 1-0 cho U15 nữ Việt Nam. Phút 23, Lê Thị Bảo Trâm thoát xuống tận dụng cơ hội nhân đôi cách biệt sau một pha dứt điểm chính xác. Đến phút 30, Quỳnh Lâm nhận đường chuyền ra của đồng đội, sút xa góc chết từ khoảng 25m, giúp đội tuyển tạo lợi thế 3-0 ngay trong hiệp một. 

ket qua bong da hom nay 11 4 u15 nu viet nam co chien thang dau tay o australia hinh anh 2
U15 nữ Việt Nam thi đấu với U15 nữ Tasmania. (Ảnh: VFF)

Sang hiệp hai, U15 nữ Tasmania rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 50 sau tình huống đá phạt góc thành bàn. Dù vậy, U15 nữ Việt Nam vẫn duy trì thế trận chắc chắn để bảo toàn chiến thắng.

Chung cuộc, các cô gái trẻ Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-1, qua đó có thêm sự tự tin trước trận đấu tiếp theo gặp đội U15 nữ NSW Sky vào ngày 12/4.

Hoàng Long/VOV.VN
Tin liên quan

Xác định 2 cặp đấu bán kết giải U15 Quốc gia 2026
Xác định 2 cặp đấu bán kết giải U15 Quốc gia 2026

VOV.VN - Giải bóng đá U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026 đã xác định được 2 cặp đấu bán kết là Hà Nội I chạm trán Tây Ninh và Thể Công Viettel I đối đầu với SLNA.

Xác định 2 cặp đấu bán kết giải U15 Quốc gia 2026

Xác định 2 cặp đấu bán kết giải U15 Quốc gia 2026

VOV.VN - Giải bóng đá U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026 đã xác định được 2 cặp đấu bán kết là Hà Nội I chạm trán Tây Ninh và Thể Công Viettel I đối đầu với SLNA.

Chờ thêm những "mầm non" cho giấc mơ World Cup từ giải U15 Quốc gia 2026
Chờ thêm những "mầm non" cho giấc mơ World Cup từ giải U15 Quốc gia 2026

VOV.VN - VCK giải U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026 sẽ khởi tranh từ 1/4/2026. Đây là giải đấu hứa hẹn có thể mang tới cơ hội cho những "mầm non" của bóng đá Việt Nam trong hành trình hướng tới mục tiêu tham dự World Cup.

Chờ thêm những "mầm non" cho giấc mơ World Cup từ giải U15 Quốc gia 2026

Chờ thêm những "mầm non" cho giấc mơ World Cup từ giải U15 Quốc gia 2026

VOV.VN - VCK giải U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026 sẽ khởi tranh từ 1/4/2026. Đây là giải đấu hứa hẹn có thể mang tới cơ hội cho những "mầm non" của bóng đá Việt Nam trong hành trình hướng tới mục tiêu tham dự World Cup.

Kết quả bóng đá hôm nay 10/4: U15 nữ Việt Nam bị cầm hòa đáng tiếc
Kết quả bóng đá hôm nay 10/4: U15 nữ Việt Nam bị cầm hòa đáng tiếc

VOV.VN - Chiều 10/4, đội tuyển U15 nữ Việt Nam hòa U15 nữ Queensland Maroon 1-1 trong trận giao hữu thuộc khuôn khổ giải mời tổ chức tại Australia.

Kết quả bóng đá hôm nay 10/4: U15 nữ Việt Nam bị cầm hòa đáng tiếc

Kết quả bóng đá hôm nay 10/4: U15 nữ Việt Nam bị cầm hòa đáng tiếc

VOV.VN - Chiều 10/4, đội tuyển U15 nữ Việt Nam hòa U15 nữ Queensland Maroon 1-1 trong trận giao hữu thuộc khuôn khổ giải mời tổ chức tại Australia.

