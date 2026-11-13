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HLV U23 Singapore hết lời khen ngợi U23 Việt Nam

Thứ Sáu, 06:15, 13/11/2026
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VOV.VN - Chia sẻ với truyền thông sau trận thua 0-1 trước U23 Việt Nam, HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore hết lời khen ngợi đội chủ nhà.

HLV U23 Singapore đánh giá cao sức mạnh của U23 Việt Nam

U23 Singapore đã thi đấu phòng ngự phản công rất kiên cường trước U23 Việt Nam ở lượt trận 2 giải giao hữu quốc tế 2026 diễn ra ở Pleiku. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn nhận thất bại 0-1 khi bị Bảo Long sút tung lưới ở phút 70.

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, HLV Firdaus Kassim gửi lời chúc mừng đến đội chủ nhà, đồng thời đánh giá cao chất lượng chuyên môn của U23 Việt Nam ở giải đấu lần này.

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U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore (Ảnh: Hữu Phạm).

HLV Firdaus Kassim cho biết: “Xin chúc mừng U23 Việt Nam với chiến thắng này. Họ chứng tỏ mình không chỉ là đội bóng mạnh ở khu vực Đông Nam Á mà còn cả châu Á. U23 Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng.

Về phía U23 Singapore, chúng tôi đã có một trận đấu tốt, nhưng đáng tiếc không thể giành được kết quả như mong muốn. U23 Việt Nam là hình mẫu để chúng tôi hướng đến và nỗ lực thể hiện tốt hơn trong tương lai”.

Nhà cầm quân này cũng tiếc nuối khi U23 Singapore để thủng lưới từ một tình huống phạt góc. Ông cho rằng các học trò cần tổ chức phòng ngự tốt hơn trong những tình huống bóng bổng và tranh chấp trước khung thành.

Bên kia chiến tuyến, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết U23 Việt Nam đã lường trước những khó khăn khi đối thủ chủ động chơi phòng ngự lùi sâu: “Như chúng tôi đã dự đoán trước trận, U23 Singapore sẽ chơi lùi sâu đội hình và gây rất nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam trong việc tổ chức tấn công, xuyên phá hàng phòng ngự đối phương. Chính vì vậy, các cầu thủ gặp nhiều khó khăn trong việc tận dụng cơ hội. Đây là điều khiến tôi cảm thấy tiếc nuối”.

U23 Việt Nam sẽ có thêm thời gian hồi phục và chuẩn bị trước khi chạm trán U23 Qatar vào ngày 14/11. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục hoàn thiện lối chơi và hướng đến kết quả tốt nhất tại giải quốc tế 2026.

Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

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HLV Đinh Hồng Vinh thẳng thắn thừa nhận điểm yếu của U23 Việt Nam

VOV.VN - HLV Đinh Hồng Vinh hài lòng với chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Singapore, nhưng vẫn tiếc nuối khi các học trò bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Nhà cầm quân này cho rằng khả năng dứt điểm là điểm U23 Việt Nam cần cải thiện trước trận đấu cuối cùng gặp U23 Qatar.

PV/VOV.VN
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