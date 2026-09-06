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Link xem trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Iran vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 6/9

Chủ Nhật, 10:00, 06/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Iran lúc 19h00 hôm nay 6/9 thuộc khuôn khổ lượt trận cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến và cập nhật link xem bóng đá trên TV360.

Link xem trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Iran trên TV360

Cuộc đọ sức mang tính sống còn giữa U20 Việt Nam và U20 Iran tại lượt trận cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19h00 tối nay (6/9) trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

Truyền hình Viettel (TV360) nắm bản quyền phát sóng trực tiếp trận đấu này. Bên cạnh đó, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ liên tục tường thuật diễn biến trực tuyến để phục vụ quý độc giả.

link xem truc tiep u20 viet nam vs u20 iran vong loai u20 chau A 2027 hom nay 6 9 hinh anh 1

Khán giả truy cập các đường link cập nhật mới nhất dưới đây để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của trận đấu:

Link xem trực tiếp trên TV360 U20 Việt Nam vs U20 Iran vòng loại U20 châu Á 2027

Link theo dõi diễn biến trực tuyến U20 Việt Nam vs U20 Iran

Nhận định U20 Việt Nam vs U20 Iran trước giờ bóng lăn

U20 Việt Nam bước vào lượt trận sinh tử với vô vàn áp lực khi đang đứng cuối bảng C (0 điểm, hiệu số -4). Trắng tay sau hai thất bại liên tiếp trước U20 Triều Tiên (0-3) và U20 Palestine (1-2), đại diện Đông Nam Á buộc phải đánh bại U20 Iran với cách biệt từ 2 bàn trở lên để tự thắp sáng hy vọng đi tiếp.

Trong trường hợp chỉ thắng sát nút (với các tỷ số cao như 3-2 hay 4-3), thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi phải nín thở chờ đợi U20 Triều Tiên hạ gục U20 Palestine ở trận cầu cùng giờ.

Thế nhưng, đây là nhiệm vụ vô cùng chông gai. U20 Iran hiện nắm trong tay 3 điểm và cũng khát khao giành trọn chiến thắng để tự quyết định tấm vé lọt vào vòng chung kết U20 châu Á 2027.

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U20 Việt Nam buộc phải thắng U20 Iran để nuôi hy vọng đi tiếp (Ảnh: Như Đạt).

Đại diện Tây Á sở hữu nền tảng thể hình và thể lực vượt trội. Đội khách nhiều khả năng sẽ dâng cao đội hình, chủ động áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những miếng đánh biên tốc độ, nhồi bóng bổng và khả năng tranh chấp tay đôi mạnh mẽ từ U20 Iran chắc chắn sẽ tạo ra áp lực khổng lồ lên hệ thống phòng ngự vốn đã phải nhận tới 5 bàn thua của U20 Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, U20 Việt Nam vẫn bộc lộ những điểm sáng nhất định trong khả năng phối hợp nhóm nhỏ và luân chuyển bóng nhanh. Việc đối thủ dốc toàn lực tấn công chắc chắn sẽ làm lộ ra những khoảng trống chết người phía sau lưng hàng thủ. Nếu hàng công chắt chiu tốt các tình huống chuyển trạng thái chớp nhoáng, đội bóng áo đỏ hoàn toàn có thể tìm thấy mành lưới đối phương.

Dù đối mặt với thử thách cực đại cùng bất lợi về lịch sử đối đầu (thua ở lần chạm trán gần nhất tại sân chơi U20 châu Á), tinh thần thi đấu “không còn gì để mất” sẽ là vũ khí lớn nhất của U20 Việt Nam trong 90 phút rực lửa sắp tới trên sân Việt Trì.

Yến Hoàng/VOV.VN
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