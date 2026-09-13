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Hoa khôi bóng chuyền cầm cờ Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026

Chủ Nhật, 16:29, 13/09/2026
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VOV.VN - Tuyển thủ bóng chuyền Lê Thanh Thúy và trung vệ U23 Việt Nam Đinh Quang Kiệt được lựa chọn cầm Quốc kỳ dẫn đầu Đoàn Thể thao Việt Nam trong lễ diễu hành tại Lễ khai mạc ASIAD 2026.

Trong lễ diễu hành tại lễ khai mạc ASIAD 2026 diễn ra tối 19/9 tại Aichi Nagoya (Nhật Bản), hai vận động viên đảm nhận trọng trách cầm cờ là Lê Thanh Thúy của đội tuyển bóng chuyền nữ và Đinh Quang Kiệt của đội tuyển bóng đá nam.

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Lê Thanh Thuý nhận vinh dự đặc biệt cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 (Ảnh: Liên đoàn Bóng chuyền Đông Nam Á)

Đây là lần thứ hai liên tiếp Lê Thanh Thúy nhận vinh dự này tại một kỳ đại hội thể thao lớn. Trước đó, nữ tuyển thủ bóng chuyền đã cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 năm 2025 ở Thái Lan. Lê Thanh Thúy là gương mặt quen thuộc của bóng chuyền nữ Việt Nam, sở hữu chiều cao nổi bật cùng nhiều năm khoác áo đội tuyển quốc gia. Việc tiếp tục được lựa chọn đảm nhận trọng trách cầm Quốc kỳ là niềm vinh dự đối với cá nhân nữ vận động viên cũng như đội tuyển bóng chuyền nữ trước khi bước vào tranh tài tại ASIAD 20. 

Trong khi đó, Đinh Quang Kiệt có lần đầu tiên tham dự Đại hội Thể thao châu Á tại ASIAD 2026. Trung vệ thuộc U23 Việt Nam sở hữu chiều cao nổi bật, là một trong những cầu thủ có thể hình tốt của đội tuyển. Tại Lễ khai mạc, Quang Kiệt sẽ cùng Thanh Thúy mang Quốc kỳ Việt Nam dẫn đầu đoàn trong phần diễu hành. 

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2026 với lực lượng gần 500 thành viên. Theo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, toàn đoàn mang theo quyết tâm thi đấu hết mình, hướng tới kết quả tốt nhất tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục. 

Việc Thanh Thúy và Quang Kiệt được trao trọng trách cầm cờ không chỉ là niềm vinh dự đối với hai tuyển thủ mà còn mang ý nghĩa đại diện cho hình ảnh, tinh thần và khát vọng của Thể thao Việt Nam. Trong khoảnh khắc Quốc kỳ Việt Nam xuất hiện tại Lễ khai mạc ASIAD 2026, hai vận động viên sẽ cùng toàn đoàn bước vào hành trình tranh tài với quyết tâm cao nhất tại đấu trường châu lục.

 

PV/VOV.VN
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