Hôm nay (19/9) chính thức khai mạc ASIAD 2026

Sau nhiều tháng chuẩn bị, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) sẽ chính thức khai mạc vào ngày 19/9 tại sân vận động Paloma Mizuho, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi (Nhật Bản). Trước đó từ ngày 10/9, nhiều nội dung thi đấu của Đại hội đã được tổ chức nhưng chưa có bộ huy chương nào được trao.

Ảnh: Reuters.

Có gần 11.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, ASIAD 2026 tiếp tục khẳng định quy mô đặc biệt của sân chơi danh giá nhất của thể thao châu Á.

Đại hội lần này có 43 môn thể thao với 469 nội dung tranh huy chương, diễn ra tại 54 địa điểm trên khắp khu vực Aichi - Nagoya và một số thành phố lân cận. Dù số lượng quốc gia tham dự ít hơn Olympic, ASIAD vẫn được đánh giá là một trong những sự kiện thể thao đa môn có quy mô lớn nhất thế giới khi quy tụ nhiều nền thể thao hàng đầu như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ cùng các quốc gia Đông Nam Á.

Tâm điểm của ngày khai hội là buổi Lễ khai mạc tại sân vận động Paloma Mizuho, với chủ đề “Nhịp đập trái tim hài hòa”. Ý tưởng chủ đạo hướng đến sự kết nối giữa các vận động viên, người hâm mộ và các nền văn hóa khác nhau trong một châu Á đa dạng.

Ban tổ chức kỳ vọng chương trình khai mạc sẽ kết hợp giữa tinh thần thể thao hiện đại với những nét đặc trưng văn hóa Nhật Bản. Thông qua âm nhạc, ánh sáng và các màn trình diễn nghệ thuật, nước chủ nhà muốn truyền tải thông điệp về sự đoàn kết, tôn trọng và giao lưu giữa các quốc gia trong khu vực.

Lễ khai mạc ASIAD 2026 dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng 2 tiếng, bắt đầu từ 16h (giờ Việt Nam) hôm nay 19/9. Trước đó trong buổi sáng vẫn có một số nội dung thi đấu của 3 môn được tổ chức là bóng rổ, teqball và bóng ném.