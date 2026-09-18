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Xác định 6 đội nữ vào tứ kết ASIAD 2026: Tuyển Việt Nam nín thở chờ đợi

Thứ Sáu, 11:00, 18/09/2026
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VOV.VN - Sau 2 lượt trận, Ban tổ chức đã xác định được 6 đội đã giành vé sớm vào tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

6 đội nữ giành vé sớm vào tứ kết ASIAD 2026

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-8 trước Nhật Bản ở lượt trận thứ hai bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chủ động chơi phòng ngự phản công nhưng gặp nhiều khó khăn trước sức ép liên tục của đội chủ nhà.

Nhật Bản sớm mở tỷ số ở phút 12 nhờ công Kamiya Chiina, trước khi Shiokoshi Yuzuho nhân đôi cách biệt. Tuyển nữ Việt Nam nỗ lực tổ chức phản công nhưng không thể tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Đội bóng áo đỏ tiếp tục nhận thêm hai bàn thua trước khi hiệp 1 khép lại.

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6 đội bóng đã có vé vào tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026.

Sang hiệp 2, Nhật Bản vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận và tận dụng hiệu quả những khoảng trống trong hàng phòng ngự Việt Nam. Đội chủ nhà nâng tỷ số lên 5-0 sau hơn 50 phút, trước khi ghi thêm 3 bàn trong những phút cuối.

Chung cuộc, Nhật Bản thắng Việt Nam 8-0. Kết quả này giúp Nhật Bản giành vé vào tứ kết ASIAD 2026 sớm 1 lượt trận. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam gặp khó trong việc giành vé đi tiếp.

Sau lượt trận thứ 2, Ban tổ chức đã xác định được 6 đội bóng giành vé sớm gồm: Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa, Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines. Đội tuyển nữ Việt Nam hiện đứng thứ 2 trong số những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tuy nhiên, nếu muốn vào bán kết, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc phải có kết quả tốt ở lượt trận cuối trước Thái Lan, đồng thời chờ kết quả thuận lợi của hai bảng đấu còn lại.

Trí Minh/VOV.VN
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