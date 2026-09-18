U23 Uzbekistan vào tứ kết ASIAD 2026, báo tin vui cho U23 Việt Nam
VOV.VN - U23 Uzbekistan giành chiến thắng 2-0 trước U23 Kuwait để vào tứ kết ASIAD 2026, đây cũng là kết quả có lợi cho U23 Việt Nam trong việc giành vé đi tiếp.
U23 Uzbekistan đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 2-0 trong lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026, qua đó trở thành đội đầu tiên của bảng giành quyền vào tứ kết. Kết quả này cũng tạo thêm thuận lợi cho U23 Việt Nam trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
U23 Uzbekistan nhập cuộc chủ động và nhanh chóng kiểm soát thế trận. Phút thứ 6, Bakhromov Sardorbek nhận bóng trước vòng cấm rồi thực hiện cú vuốt bóng kỹ thuật, đánh bại thủ môn U23 Kuwait để mở tỷ số.
Bàn thắng sớm giúp U23 Uzbekistan thi đấu tự tin hơn. Đại diện Trung Á liên tục tạo sức ép và có nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 15, Urinboev Muhammadali đối mặt thủ môn U23 Kuwait nhưng dứt điểm không thành công. Đến phút 29, Bakhromov Sardorbek tiếp tục khiến khung thành đối phương chao đảo với cú sút đưa bóng dội xà ngang.
U23 Kuwait cũng có cơ hội gỡ hòa nhưng không tận dụng thành công. Phút 32, một chân sút của đội bóng Tây Á dứt điểm thiếu chính xác trong vòng cấm.
Sau nhiều lần bỏ lỡ, U23 Uzbekistan nhân đôi cách biệt ở phút 36. Bakhromov Sardorbek tiếp tục tạo dấu ấn khi dứt điểm đưa bóng đi qua hai chân thủ môn U23 Kuwait, nâng tỷ số lên 2-0.
Sang hiệp hai, U23 Kuwait đẩy cao đội hình tìm bàn rút ngắn tỷ số. U23 Uzbekistan gặp bất lợi khi Fayzullaev Ruziboy nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 48, buộc đội bóng Trung Á phải chơi thiếu người.
U23 Kuwait tận dụng lợi thế quân số để gia tăng sức ép. Phút 51, Alembailesh Fawwaz bỏ lỡ cơ hội trong vòng cấm. Một phút sau, Alsanousi Humoud đánh đầu từ quả phạt góc nhưng bóng dội cột dọc.
Dù chơi thiếu người, U23 Uzbekistan vẫn tổ chức phòng ngự chặt chẽ, giữ cự ly đội hình hợp lý và chủ động chờ cơ hội phản công. U23 Kuwait kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không thể tìm được bàn thắng.
Những phút cuối, U23 Uzbekistan tiếp tục tạo ra một số cơ hội từ các pha phản công. Phút 81, Karimov Ollabergan có cơ hội trong vòng cấm nhưng dứt điểm đưa bóng lên khán đài.
U23 Kuwait không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương trong những phút còn lại. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho U23 Uzbekistan.
Kết quả này giúp U23 Uzbekistan trở thành đội đầu tiên ở bảng C giành vé vào tứ kết ASIAD 2026. Trong khi đó, U23 Việt Nam có thêm lợi thế trước lượt trận cuối sau khi đã giành 4 điểm qua hai trận.
HLV Đinh Hồng Vinh cũng trực tiếp có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu để nắm bắt thêm thông tin về đối thủ U23 Uzbekistan. Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ đối đầu đội bóng Trung Á trong cuộc chiến quyết định tại bảng C.
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Lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 chứng kiến cuộc đối đầu giữa U23 Kuwait và U23 Uzbekistan. Hai đội bước vào trận đấu với tâm thế khác nhau sau những kết quả trái ngược ở ngày ra quân.
U23 Uzbekistan khởi đầu ấn tượng khi đánh bại U23 Philippines với tỷ số 5-1. Trong khi đó, U23 Kuwait cầm hòa U23 Việt Nam 1-1 và giành được 1 điểm quan trọng.
U23 Uzbekistan hướng tới chiến thắng thứ hai
U23 Uzbekistan thể hiện sức mạnh vượt trội trước Philippines. Đội bóng Trung Á kiểm soát thế trận, tổ chức tấn công đa dạng và tận dụng tốt những khoảng trống trong hàng phòng ngự đối phương.
Chiến thắng 5-1 giúp Uzbekistan tạm dẫn đầu bảng C với 3 điểm. Nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm trước Kuwait, đội bóng Trung Á sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu giành vé vào vòng knock-out.
HLV U23 Uzbekistan nhiều khả năng vẫn yêu cầu các học trò duy trì cách chơi chủ động. Khả năng kiểm soát bóng, tốc độ triển khai tấn công và nền tảng thể lực tốt giúp Uzbekistan tạo ra sức ép lớn lên đối phương.
U23 Kuwait dựa vào phòng ngự phản công
U23 Kuwait không sở hữu thế trận áp đảo như Uzbekistan nhưng cho thấy sự kỷ luật trong trận hòa U23 Việt Nam. HLV David Doniga tổ chức đội hình lùi sâu, duy trì cự ly giữa các tuyến và chờ cơ hội phản công.
Khả năng tận dụng các tình huống cố định cũng trở thành vũ khí đáng chú ý của Kuwait. Đội bóng Tây Á đã gây nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam nhờ khả năng tranh chấp và tổ chức phòng ngự nhiều tầng.
Tuy nhiên, Kuwait có thể gặp nhiều khó khăn trước sức ép liên tục của Uzbekistan. Khi đối phương tăng tốc và triển khai bóng với nhiều phương án, hàng phòng ngự Kuwait có nguy cơ bộc lộ khoảng trống.
So với U23 Philippines, U23 Kuwait chắc chắn mang đến thử thách lớn hơn cho Uzbekistan. Đội bóng này sở hữu lối chơi giàu tính tổ chức và không dễ bị cuốn vào thế trận tấn công của đối phương.
Dù vậy, Uzbekistan đang có nhiều lợi thế về chất lượng đội hình và phong độ. Đội bóng Trung Á có thể chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng.
Nếu Uzbekistan sớm phá vỡ hệ thống phòng ngự của Kuwait, thế trận có thể trở nên thuận lợi hơn cho đội bóng Trung Á. Khi đó, khả năng Uzbekistan tiếp tục giành chiến thắng với cách biệt tương đối lớn là điều có thể xảy ra.
Trận đấu giữa U23 Kuwait và U23 Uzbekistan diễn ra lúc 17h00 ngày 18/9. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
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TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
3': U23 Uzbekistan đang kiểm soát thế trận tốt hơn và liên tục tổ chức tấn công dồn ép đối phương. Đại diện Trung Á được hưởng phạt góc bên cánh phải, nhưng phối hợp chưa tốt.
5': THẺ VÀNG !!! Bakhromov Sardorbek bên phía U23 Uzbekistan ham bóng và phạm lỗi nên đã bị trọng tài rút thẻ vàng.
6': VÀO VÀO VÀO !!! Bakhromov Sardorbek có khoảng trống trước vòng cấm địa U23 Kuwait, cầu thủ này vuốt bóng rất tốt đánh bại thủ môn đối phương ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Bakhromov Sardorbek ghi bàn ngay sau khi nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.
8': Nếu có được chiến thắng trước U23 Kuwait, U23 Uzbekistan sẽ là đội bóng đầu tiên của bảng C giành vé vào tứ kết.
9': SÚT XA !!! Tulkumbekov Azizbek có bóng trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú sút xa rất căng, nhưng thủ môn U23 Kuwait đã chơi tập trung và giải nguy thành công.
12': SÚT XA !!! Khayrullaev Ravshan có bóng trước vòng cấm địa của U23 Kuwait, cầu thủ này thực hiện cú dứt điểm ở cự ly khoảng 35m, nhưng bóng đập người hậu vệ đối phương bật ngược trở lại.
13': KHÔNG ĐƯỢC !!! U23 Kuwait lên bóng bên cánh trái theo hướng tấn công, Alsanousi Humoud treo bóng vào vòng cấm U23 Uzbekistan, nhưng bóng đi hơi mạnh nên đã bị thủ môn Muratbaev Samandar ôm gọn.
15': KHÔNG VÀO !!! Urinboev Muhammadali đối mặt với thủ môn U23 Kuwait, nhưng tiền vệ số 10 của U23 Uzbekistan lại dứt điểm không tốt, lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 2-0.
17': KHÔNG VÀO !!! Saidnurlullaev Saidumarkhon đánh đầu từ pha đá phạt góc của đồng đội, nhưng bóng đi chệch khung thành U23 Kuwait.
18': KHÔNG VÀO !!! Khayrullaev Ravshan có bóng trước vòng cấm địa, nhưng cú sút bóng sống của tiền vệ mang áo số 6 lại đưa bóng đi vọt xà đáng tiếc.
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19': ĐÁNH ĐẦU !!! Tulkumbekov Azizbek đánh đầu từ pha treo bóng của đồng đội, nhưng lần này thủ môn Shehab Abdulredha bên phía U23 Kuwait đã chơi tốt và cứu thua thành công.
20': Nếu U23 Uzbekistan thắng đậm U23 Kuwait thì U23 Việt Nam sẽ được hưởng lợi trong việc giành vé vào tứ kết.
21': THẺ VÀNG !!! Fayzullaev Ruziboy nhận thẻ vàng vì phạm lỗi ngăn cản phản công của U23 Kuwait.
25': U23 Uzbekistan liên tục ép sân và tạo ra sức ép rất lớn lên phần sân của U23 Kuwait, nhưng vẫn chưa có bàn thắng thứ hai.
29': XÀ NGANG CỨU THUA !!! Bakhromov Sardorbek có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm U23 Kuwait, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ mang áo số 7 lại đưa bóng đi vào xà ngang.
32': U23 Kuwait vừa có cơ hội để san bằng tỉ số 1-1, nhưng chân sút của đội bóng này lại sút bóng không tốt.
34': PHẠT GÓC !!! U23 Uzbekistan đá phạt góc, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ U23 Kuwait đã đánh đầu giải nguy thành công.
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36': VÀO VÀO VÀO !!! Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U23 Uzbekistan đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Bakhromov Sardorbek dứt điểm đưa bóng đi qua hai chân thủ môn U23 Kuwait.
40': KHÔNG VÀO !!! Hàng thủ U23 Kuwait mắc sai lầm, cơ hội đến với Saidnurlullaev Saidumarkhon, nhưng cầu thủ này dứt điểm không thành công. Các cầu thủ U23 Uzbekistan dường như chưa muốn dừng lại. Đội bóng này vẫn chủ động dâng đội hình lên cao tấn công, dồn ép U23 Kuwait.
44': PHẠT GÓC !!! U23 Uzbekistan đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng đi quá mạnh nên không làm khó được hàng phòng ngự đối phương.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! U23 Uzbekistan tạm dẫn 2-0 U23 Kuwait.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
47': Ngay ở đầu hiệp 2, U23 Uzbekistan tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm thêm bàn thắng. Kịch bản của trận đấu vẫn chưa có nhiều thay đổi.
48': THẺ ĐỎ !!! Fayzullaev Ruziboy nhận thẻ vàng thứ hai vì hành phạm lỗi với cầu thủ đối phương. U23 Uzbekistan chỉ còn chơi với 10 người.
51': KHÔNG VÀO !!! Alembailesh Fawwaz có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm của U23 Uzbekistan, nhưng cầu thủ này lại dứt điểm hụt
52': CỘT DỌC CỨU THUA !!! Alsanousi Humoud đánh đầu từ pha đá phạt góc, nhưng bóng lại đập vào cột dọc bật ngược trở lại. Sau khi chơi hơn người, U23 Kuwait đang có được thế trận tốt hơn hẳn.
57': U23 Kuwait đang chủ động dâng cao đội hình, ép sân để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số, nhưng chưa thành công, khi U23 Uzbekistan vẫn duy trì được cự ly đội hình tốt ở bên phần sân nhà.
64': U23 Uzbekistan chủ động chơi chậm, chắc không cho đối phương có nhiều không gian để chơi bóng. Dù chơi thiếu người nhưng đội bóng này vẫn đang có được thế trận tốt trước U23 Kuwait.
66': KHÔNG ĐƯỢC !!! Alenezi Moath có cơ hội xâm nhập vòng cấm của U23 Uzbekistan, nhưng cầu thủ này lại chậm chân nên không thể tung ra cú dứt điểm.
70': U23 Kuwait vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số trước U23 Uzbekistan.
73': ĐÁNG TIẾC !!! U23 Uzbekistan phản công nhanh, nhưng đường chuyền cuối cùng lại đi quá mạnh nên bị thủ môn Shehab Abdulredha ôm gọn.
77': HLV Đinh Hồng Vinh đang có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan.
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81': KHÔNG VÀO !!! Karimov Ollabergan có cơ hội trong vòng cấm địa của U23 Kuwait, nhưng cầu thủ mang áo số 19 lại dứt điểm đi lên khán đài, lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 3-0.
86': U23 Kuwait vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số. Thậm chí, đội bóng này còn nhiều lần khiến cổ động viên hú vía khi để đối phương phản công, hãm thành.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.
HẾT GIỜ !!! U23 Uzbekistan thắng 2-0 U23 Kuwait để trở thành đội bóng đầu tiên ở bảng C vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.
Trực tiếp U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan lượt trận 2 bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 17h hôm nay 18/9.
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