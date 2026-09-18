U23 Uzbekistan vào tứ kết ASIAD 2026, báo tin vui cho U23 Việt Nam

18:58

U23 Uzbekistan đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 2-0 trong lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026, qua đó trở thành đội đầu tiên của bảng giành quyền vào tứ kết. Kết quả này cũng tạo thêm thuận lợi cho U23 Việt Nam trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

U23 Uzbekistan nhập cuộc chủ động và nhanh chóng kiểm soát thế trận. Phút thứ 6, Bakhromov Sardorbek nhận bóng trước vòng cấm rồi thực hiện cú vuốt bóng kỹ thuật, đánh bại thủ môn U23 Kuwait để mở tỷ số.

Bàn thắng sớm giúp U23 Uzbekistan thi đấu tự tin hơn. Đại diện Trung Á liên tục tạo sức ép và có nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 15, Urinboev Muhammadali đối mặt thủ môn U23 Kuwait nhưng dứt điểm không thành công. Đến phút 29, Bakhromov Sardorbek tiếp tục khiến khung thành đối phương chao đảo với cú sút đưa bóng dội xà ngang.

U23 Kuwait cũng có cơ hội gỡ hòa nhưng không tận dụng thành công. Phút 32, một chân sút của đội bóng Tây Á dứt điểm thiếu chính xác trong vòng cấm.

Sau nhiều lần bỏ lỡ, U23 Uzbekistan nhân đôi cách biệt ở phút 36. Bakhromov Sardorbek tiếp tục tạo dấu ấn khi dứt điểm đưa bóng đi qua hai chân thủ môn U23 Kuwait, nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp hai, U23 Kuwait đẩy cao đội hình tìm bàn rút ngắn tỷ số. U23 Uzbekistan gặp bất lợi khi Fayzullaev Ruziboy nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 48, buộc đội bóng Trung Á phải chơi thiếu người.

U23 Kuwait tận dụng lợi thế quân số để gia tăng sức ép. Phút 51, Alembailesh Fawwaz bỏ lỡ cơ hội trong vòng cấm. Một phút sau, Alsanousi Humoud đánh đầu từ quả phạt góc nhưng bóng dội cột dọc.

Dù chơi thiếu người, U23 Uzbekistan vẫn tổ chức phòng ngự chặt chẽ, giữ cự ly đội hình hợp lý và chủ động chờ cơ hội phản công. U23 Kuwait kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không thể tìm được bàn thắng.

Những phút cuối, U23 Uzbekistan tiếp tục tạo ra một số cơ hội từ các pha phản công. Phút 81, Karimov Ollabergan có cơ hội trong vòng cấm nhưng dứt điểm đưa bóng lên khán đài.

U23 Kuwait không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương trong những phút còn lại. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho U23 Uzbekistan.

Kết quả này giúp U23 Uzbekistan trở thành đội đầu tiên ở bảng C giành vé vào tứ kết ASIAD 2026. Trong khi đó, U23 Việt Nam có thêm lợi thế trước lượt trận cuối sau khi đã giành 4 điểm qua hai trận.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng trực tiếp có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu để nắm bắt thêm thông tin về đối thủ U23 Uzbekistan. Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ đối đầu đội bóng Trung Á trong cuộc chiến quyết định tại bảng C.