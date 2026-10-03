Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam được thưởng nóng sau tấm HCV ASIAD 2026

Tại nội dung quadrant nữ ASIAD 2026, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đội Thái Lan với tỉ số 2-1 trong trận chung kết. Các tuyển thủ Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng khi liên tục rượt đuổi tỉ số để giành chiến thắng, qua đó mang về tấm HCV thứ ba cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam được thưởng nóng sau tấm HCV nội dung quadrant tại ASIAD 2026 (Ảnh: Gia Cát)

Ngay sau khi đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành HCV nội dung quadrant nữ tại ASIAD 2026, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của toàn đội, đồng thời chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thưởng nóng cho các VĐV.

Trong lời chúc mừng gửi tới đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ vui mừng trước màn trình diễn đầy bản lĩnh, quả cảm của các VĐV trong trận chung kết với Thái Lan - cường quốc hàng đầu của cầu mây thế giới. Bộ trưởng ghi nhận tinh thần thi đấu, sự nỗ lực và quyết tâm của các tuyển thủ trong một trận chung kết căng thẳng, kịch tính.

Ông Nguyễn Hồng Minh - Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam sau đó đã trao thưởng cho các VĐV cầu mây khi giành tấm HCV tại ASIAD 2026. Đây là tấm HCV thứ ba của Đoàn TTVN tại Đại hội.

Trước đó, ĐT cầu mây nữ Việt Nam đã trải qua trận chung kết quadrant đầy kịch tính khi giành chiến thắng trong set đầu tiên với tỉ số 15-11. Sang set 2, các VĐV Việt Nam cùng Thái Lan liên tục rượt đuổi tỉ số với giằng co nghẹt thở ở những điểm cuối, Thái Lan thắng với tỉ số 17-15 đưa trận đấu đến set thứ ba.

Trong set 3, ĐT cầu mây nữ Việt Nam thi đấu xuất sắc để vượt qua khó khăn ban đầu, sau đó liên tục dẫn điểm rồi kết thúc với chiến thắng 15-11. Chung cuộc, ĐT cầu mây nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan với tỉ số 2-1, qua đó giành HCV nội dung quadrant nữ. Đây cũng là tấm HCV thứ hai của cầu mây nữ Việt Nam tại ASIAD 2026, sau tấm HCV ở nội dung đôi nữ.