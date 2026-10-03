English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam được thưởng nóng sau tấm HCV ASIAD 2026

Thứ Bảy, 09:31, 03/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giành HCV ASIAD 2026 sau trận chung kết kịch tính, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam được động viên tinh thần ngay sau trận đấu.

Tại nội dung quadrant nữ ASIAD 2026, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đội Thái Lan với tỉ số 2-1 trong trận chung kết. Các tuyển thủ Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng khi liên tục rượt đuổi tỉ số để giành chiến thắng, qua đó mang về tấm HCV thứ ba cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Doi tuyen cau may nu viet nam duoc thuong nong sau tam hcv asiad 2026 hinh anh 1
Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam được thưởng nóng sau tấm HCV nội dung quadrant tại ASIAD 2026 (Ảnh: Gia Cát)

Ngay sau khi đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành HCV nội dung quadrant nữ tại ASIAD 2026, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của toàn đội, đồng thời chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thưởng nóng cho các VĐV.

Trong lời chúc mừng gửi tới đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ vui mừng trước màn trình diễn đầy bản lĩnh, quả cảm của các VĐV trong trận chung kết với Thái Lan - cường quốc hàng đầu của cầu mây thế giới. Bộ trưởng ghi nhận tinh thần thi đấu, sự nỗ lực và quyết tâm của các tuyển thủ trong một trận chung kết căng thẳng, kịch tính.

Ông Nguyễn Hồng Minh - Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam sau đó đã trao thưởng cho các VĐV cầu mây khi giành tấm HCV tại ASIAD 2026. Đây là tấm HCV thứ ba của Đoàn TTVN tại Đại hội.

Trước đó, ĐT cầu mây nữ Việt Nam đã trải qua trận chung kết quadrant đầy kịch tính khi giành chiến thắng trong set đầu tiên với tỉ số 15-11. Sang set 2, các VĐV Việt Nam cùng Thái Lan liên tục rượt đuổi tỉ số với giằng co nghẹt thở ở những điểm cuối, Thái Lan thắng với tỉ số 17-15 đưa trận đấu đến set thứ ba.

Trong set 3, ĐT cầu mây nữ Việt Nam thi đấu xuất sắc để vượt qua khó khăn ban đầu, sau đó liên tục dẫn điểm rồi kết thúc với chiến thắng 15-11. Chung cuộc, ĐT cầu mây nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan với tỉ số 2-1, qua đó giành HCV nội dung quadrant nữ. Đây cũng là tấm HCV thứ hai của cầu mây nữ Việt Nam tại ASIAD 2026, sau tấm HCV ở nội dung đôi nữ.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10: Màn so tài hấp dẫn tại UEFA Nations League
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10: Màn so tài hấp dẫn tại UEFA Nations League

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10 nhận được sự chú ý với trận cầu đinh giữa Anh và Croatia tại UEFA Nations League.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10: Màn so tài hấp dẫn tại UEFA Nations League

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10: Màn so tài hấp dẫn tại UEFA Nations League

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10 nhận được sự chú ý với trận cầu đinh giữa Anh và Croatia tại UEFA Nations League.

Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026: Tranh hạng ba với ĐT Malaysia
Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026: Tranh hạng ba với ĐT Malaysia

VOV.VN - Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 nhận được sự chú ý khi vòng bảng đã chính thức kết thúc.

Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026: Tranh hạng ba với ĐT Malaysia

Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026: Tranh hạng ba với ĐT Malaysia

VOV.VN - Lịch thi đấu ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 nhận được sự chú ý khi vòng bảng đã chính thức kết thúc.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất: Đoàn Việt Nam có cơ hội thăng tiến
Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất: Đoàn Việt Nam có cơ hội thăng tiến

VOV.VN - Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng thứ 21 với 2 HCV, 3 HCB, 19 HCĐ.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất: Đoàn Việt Nam có cơ hội thăng tiến

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất: Đoàn Việt Nam có cơ hội thăng tiến

VOV.VN - Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng thứ 21 với 2 HCV, 3 HCB, 19 HCĐ.

Kết quả bóng đá hôm nay 3/10: Pháp chia điểm với Italia ở Nations League
Kết quả bóng đá hôm nay 3/10: Pháp chia điểm với Italia ở Nations League

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 3/10: Pháp chia điểm với Italia ở UEFA Nations League trong trận đấu có 2 bàn thắng chia đều cho mỗi đội.

Kết quả bóng đá hôm nay 3/10: Pháp chia điểm với Italia ở Nations League

Kết quả bóng đá hôm nay 3/10: Pháp chia điểm với Italia ở Nations League

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 3/10: Pháp chia điểm với Italia ở UEFA Nations League trong trận đấu có 2 bàn thắng chia đều cho mỗi đội.

Dư âm ĐT Việt Nam 4-2 ĐT Pakistan: Nắng trong mắt bão
Dư âm ĐT Việt Nam 4-2 ĐT Pakistan: Nắng trong mắt bão

VOV.VN - Dù đối mặt với hàng loạt vấn đề, ĐT Việt Nam vẫn kịp xoay sở để giành chiến thắng 4-2 trước ĐT Pakistan và có tâm thế tích cực trước trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 với ĐT Malaysia.

Dư âm ĐT Việt Nam 4-2 ĐT Pakistan: Nắng trong mắt bão

Dư âm ĐT Việt Nam 4-2 ĐT Pakistan: Nắng trong mắt bão

VOV.VN - Dù đối mặt với hàng loạt vấn đề, ĐT Việt Nam vẫn kịp xoay sở để giành chiến thắng 4-2 trước ĐT Pakistan và có tâm thế tích cực trước trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 với ĐT Malaysia.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế