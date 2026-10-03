U23 Trung Quốc giành HCĐ môn bóng đá nam ASIAD 2026

Trận tranh hạng ba bóng đá nam ASIAD 2026 giữa U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan diễn ra đầy kịch tính. U23 Trung Quốc sớm có bàn mở tỉ số nhờ công của Hu He Tao với pha lập công ở phút 15.

U23 Trung Quốc vượt qua U23 Uzbekistan (Ảnh: Reuters)

Nhận bàn thua sớm, U23 Uzbekistan dồn lên tấn công và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, trong đó một lần đưa được bóng vào lưới nhưng không được công nhận bàn thắng do Abdurakhmonov đã mắc lỗi việt vị. Tuy nhiên sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Bakhromov ghi bàn gỡ hoà cho U23 Uzbekistan ở phút 43.

Sang hiệp hai, U23 Trung Quốc một lần nữa vươn lên dẫn trước khi Wang Yu Dong có pha cứa lòng hiểm hóc ghi bàn ở phút 53. U23 Uzbeskitan nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ của U23 Trung Quốc.

Trận đấu trở nên kịch tính khi đến phút 90, Shodiboev băng vào đá bồi sau khi thủ môn Li Hao buộc phải đẩy bóng từ tình huống sút xa mang về bàn gỡ hoà cho U23 Uzbekistan. Với việc tỉ số trận đấu là 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội bước vào loạt luân lưu.

Trên loạt luân lưu, thủ thành Li Hao đẩy thành công hai cú sút, góp công mang về chiến thắng 4-3. U23 Trung Quốc giành chiến thắng với tỉ số 2-2 (4-3 pen) để giành HCĐ môn bóng đá nam ASIAD 2026.