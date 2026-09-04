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Hưng Yên FC xuất quân, khát vọng trở thành đội bóng mạnh ở Việt Nam

Thứ Sáu, 18:44, 04/09/2026
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VOV.VN - Tại lễ xuất quân ngày 4/9, Hưng Yên FC chính thức đặt mục tiêu cạnh tranh tốp đầu giải hạng nhất 2026/2027, hướng tới suất thăng hạng V-League mùa giải 2027/2028.

Hưng Yên FC được chuyển giao từ CLB Trẻ PVF CAND

Hưng Yên FC được chuyển giao từ CLB Trẻ PVF CAND và tiếp quản lực lượng từng đứng thứ 6 tại giải hạng nhất 2025/2026. Để nâng cao sức cạnh tranh, đội bóng bổ sung nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, tiền vệ Mạc Hồng Quân cùng ngoại binh Joseph Khalio.

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Hưng Yên FC chính thức đặt mục tiêu cạnh tranh tốp đầu giải hạng nhất 2026/2027.

Huỳnh Tuấn Linh từng góp công lớn giúp Bắc Ninh giành quyền lên V-League mùa trước khi tỏa sáng ở loạt luân lưu trận play-off. Trong khi đó, Mạc Hồng Quân từng khoác áo đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, đồng thời được đào tạo tại Sparta Prague (CH Czech).

Bên cạnh những cầu thủ giàu kinh nghiệm, Hưng Yên FC còn sở hữu nhiều gương mặt từng thi đấu cho các đội tuyển trẻ Việt Nam như Lê Minh Bình, Mạc Đức Việt Anh và Lê Trọng Đức Vũ. Dẫn dắt đội bóng là HLV Bùi Đoàn Quang Huy, người từng đưa Bình Định giành ngôi á quân V-League 2023/2024.

Hưng Yên FC được kỳ vọng lớn

Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Phạm Văn Nghiêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh: “Hai tiếng Hưng Yên không chỉ là tên gọi CLB, mà còn là kỳ vọng của Đảng bộ và người dân tỉnh nhà. Mỗi trận đấu là một bước tiến giúp đội tích lũy kinh nghiệm, phát triển ổn định, hướng tới mục tiêu thăng hạng V-League”.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đồng thời yêu cầu: “Tôi kỳ vọng CLB chuẩn bị tốt thể lực, tâm lý thi đấu, thể hiện bản lĩnh và ý chí chiến thắng, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp mặt tại V-League và đặt ra mục tiêu cao, phấn đấu trở thành đội mạnh của bóng đá Việt Nam, vô địch V-League trong tương lai”.

Theo ông Phạm Văn Nghiêm, Hưng Yên cũng cần xây dựng hệ thống đào tạo trẻ, phối hợp với ngành thể thao và giáo dục để tạo nguồn cầu thủ địa phương cho đội một.

HLV Bùi Đoàn Quang Huy quyết tâm cao độ

HLV Bùi Đoàn Quang Huy cho rằng việc khoác áo Hưng Yên mang đến cho các thành viên đội bóng cả vinh dự lẫn trách nhiệm. HLV Bùi Đoàn Quang Huy khẳng định: “Khoác áo Hưng Yên FC là vinh dự, cũng là trách nhiệm lớn lao. Chúng tôi nhận nhiệm vụ và sẽ quyết tâm hoàn thành, tạo dựng vị thế mới trong lòng người hâm mộ”.

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HLV Bùi Đoàn Quang Huy quyết tâm cùng Hưng Yên FC giành thành tích cao.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Nguyễn Hải Biên cũng xác định mục tiêu cụ thể khi cho biết toàn đội quyết tâm lọt vào tốp 3 và sẵn sàng cạnh tranh suất thăng hạng V-League nếu có cơ hội.

 
Trí Minh/VOV.VN
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