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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/9: Khai mạc V-League

Thứ Sáu, 07:00, 04/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/9, V-League 2026/2027 sẽ chính thức khai mạc với trận đấu đầu tiên của vòng 1 giữa Đồng Nai và Thể Công Viettel.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/9, mùa giải V-League 2026/2027 sẽ chính thức khai mạc với trận đấu đầu tiên của vòng 1 giữa Đồng Nai và Thể Công Viettel. Màn so tài này sẽ bắt đầu lúc 18h trên sân Bình Phước.

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Ảnh: Đồng Nai FC. 

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Đồng Nai mới có đại diện tham dự V-League nên sự hào hứng của đội chủ nhà là rất cao. Nếu tính cụ thể nơi diễn ra trận đấu là phường Bình Phước (tỉnh Bình Phước cũ), trước đây chưa từng có một CLB nào dự V-League đóng đại bản doanh ở đây.

Vì thế, sự háo hức sẽ không chỉ đến từ người hâm mộ mà còn đến từ chính các cầu thủ của đội chủ nhà. Thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đã có sự chuẩn bị kỹ càng với những cầu thủ ngoại chất lượng nên họ đã sẵn sàng để tạo nên một trận đấu sòng phẳng với Thể Công Viettel.

Về phần đội khách, sau khi giành quyền tham dự Cúp C2 châu Á 2026/2027, đội bóng này cũng có những sự đầu tư lớn hơn với lực lượng ngoại binh hùng hậu. Trận đấu vào tối nay sẽ là thuốc thử cho tham vọng thật sự của thầy trò HLV Popov trong mùa giải năm nay.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/9, U17 PVF sẽ có trận đấu tiếp theo tại giải giao hữu K League Asian 2026 diễn ra ở Hàn Quốc. Đại diện trẻ của bóng đá Việt Nam sẽ chạm trán U17 Trung học quốc tế Awajishima (Nhật Bản). Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 9h.

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PV/VOV.VN
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