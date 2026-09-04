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Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Cầu thủ nhập tịch tạo ra diễn biến hy hữu

Thứ Sáu, 15:16, 04/09/2026
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VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027, cầu thủ nhập tịch Đỗ Phi Long tạo ra diễn biến hy hữu khi chia tay Đà Nẵng dù vừa tham dự lễ xuất quân cùng đội bóng.

Chiều 4/9, CLB Đà Nẵng chính thức thông báo chia tay trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long (Gustavo). Trên trang cá nhân, cầu thủ sinh năm 1995 cũng đăng tải bức tâm thư tri ân đội bóng sông Hàn.

“Tôi chúc câu lạc bộ, các đồng đội và tất cả mọi người trong gia đình SHB Đà Nẵng sức khỏe dồi dào, thành công và đạt được nhiều thành tựu trong tương lai. Tôi hy vọng đó sẽ là lời "hẹn gặp lại". Cảm ơn vì tất cả” – Đỗ Phi Long viết trên trang cá nhân.

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Trung vệ Đỗ Phi Long khi còn khoác áo CLB Đà Nẵng. (Ảnh: FBNV)

Việc trung vệ Đỗ Phi Long rời Đà Nẵng là diễn biến đầy bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng V-League 2026/2027. Nhất là khi, thông báo chính thức được các bên liên quan đưa ra chỉ 2 ngày trước trận ra quân của Đà Nẵng gặp Thanh Hóa.

Đáng chú ý, Đỗ Phi Long đã xuất hiện trong lễ xuất quân của CLB CAND vào chiều 3/9 dù đội bóng hạng Nhất chưa chính thức công bố tân binh này.

Trước đó, Đà Nẵng đã thông báo gia hạn hợp đồng với Đỗ Phi Long tới năm 2028 vào ngày 17/6. Đỗ Phi Long cũng vừa tham dự lễ xuất quân của CLB Đà Nẵng hôm 28/8.

Như vậy, chỉ trong vòng 1 tuần, Đỗ Phi Long đã góp mặt trong 2 lễ xuất quân của 2 đội bóng. Qua đó, trung vệ này đã tạo nên diễn biến hy hữu trong làng bóng đá Việt Nam.

Đỗ Phi Long từng khoác áo nhiều CLB tại V-League như Thể Công - Viettel, Sài Gòn FC, SLNA, Quảng Ninh, Thanh Hóa trước khi chính thức có quốc tịch Việt Nam vào ngày 11/12/2025 trong lúc đang đầu quân cho Đà Nẵng.

Hoàng Long/VOV.VN
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