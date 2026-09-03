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Cựu ngoại binh Hà Nội FC gia nhập tân binh V-League 2026/27

Thứ Năm, 18:00, 03/09/2026
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VOV.VN - Thông tin chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất: Cựu tiền đạo ngoại binh của Hà Nội FC gia nhập tân binh Bắc Ninh FC.

Thông báo trên trang chủ, Bắc Ninh FC chính thức công bố bản hợp đồng với tiền đạo David Fisher để chuẩn bị cho mùa giải V-League 2026/27. Tiền đạo mang hai dòng máu Anh - CH Séc được kỳ vọng sẽ trở thành mũi nhọn quan trọng của đội bóng tân binh.

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Tiền đạo David Fisher đầu quân cho Bắc Ninh FC ở mùa giải 2026/27. (Ảnh: Bắc Ninh FC)

Sinh ngày 9/12/2001 tại Reigate (Anh), Fisher trưởng thành từ lò đào tạo AFC Wimbledon và bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2019. Đến tháng 9/2023, Fisher chuyển sang khoác áo Glentoran (Bắc Ireland) và có giai đoạn thi đấu ổn định trước khi rời đội vào đầu năm 2026.

Trong màu áo Glentoran giai đoạn 2023–2026, Fisher có hơn 70 lần ra sân trên mọi đấu trường. Riêng mùa giải 2025/26, Fisher ra sân khoảng 25 trận và ghi 3 bàn thắng trước khi chia tay câu lạc bộ.

Đầu năm 2026, David Fisher gia nhập Hà Nội FC và nhanh chóng làm quen với môi trường V-League. Ở mùa giải 2025/26, Fisher thi đấu 15 trận, ghi 4 bàn thắng và có 2 kiến tạo, phần lớn đều đến trong giai đoạn cuối mùa.

David Fisher sở hữu chiều cao khoảng 1m78, có thể thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng công như trung phong hoặc dạt cánh. Điểm mạnh của tiền đạo này nằm ở khả năng dứt điểm hai chân, chọn vị trí tốt và di chuyển linh hoạt trong vòng cấm.

Sau khi kết thúc mùa giải 2025/26, David Fisher rời Hà Nội FC và gia nhập Bắc Ninh FC, đội bóng tân binh của V-League 2026/27. Với kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu và đã quen môi trường bóng đá Việt Nam, Fisher được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố chủ lực của đội chủ sân Việt Yên.

Quách Khiêm/VOV.VN
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