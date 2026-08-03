Link xem trực tiếp ĐT Campuchia vs ĐT Timor Leste vòng bảng ASEAN Cup 2026

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Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, ĐT Campuchia vs ĐT Timor Leste sẽ đối đầu ở lượt trận thứ 4 bảng A diễn ra vào lúc 17h30 hôm nay 3/8. Quý độc giả có thể xem trực tiếp trận ĐT Campuchia vs ĐT Timor Leste trên FPT Play. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Link xem trực tiếp Campuchia vs Timor Leste ASEAN Cup 2026.

Lịch sử đối đầu giữa ĐT Campuchia vs ĐT Timor Leste trước trận đấu tại ASEAN Cup 2026 đang nghiêng về phía đội chủ nhà. Theo đó, trong 9 lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường, Campuchia giành 6 chiến thắng, 2 trận hòa và thua 1.

Từ sau thất bại năm 2012, Campuchia đang duy trì thành tích bất bại trước Timor Leste với 4 chiến thắng, 1 trận hòa. Ở lần gặp nhau gần đây nhất tại ASEAN Cup 2024, Campuchia đánh bại Timor Leste với tỉ số 2-1.

Ngoài lịch sử đối đầu thì Campuchia còn được thi đấu trên sân nhà và chất lượng đội hình cũng được đánh giá nhỉnh hơn. Do đó, nếu Campuchia chơi đúng khả năng, đội bóng này hoàn toàn có thể giành chiến thắng đầu tiên ở ASEAN Cup 2026.