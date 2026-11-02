Kai Havertz tỏa sáng, Arsenal đánh bại Liverpool
VOV.VN - Kai Havertz ghi bàn thắng duy nhất giúp Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Liverpool ở vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027 để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.
Arsenal giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Liverpool trong trận đại chiến thuộc vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027. Bàn thắng duy nhất của Kai Havertz giúp Pháo thủ giành trọn 3 điểm ngay trên sân Anfield, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 24 điểm, hơn Manchester City 3 điểm và Liverpool 9 điểm.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc với tốc độ cao, chủ động tranh chấp và tổ chức tấn công. Liverpool có cơ hội đầu tiên ở phút thứ 5 khi Cody Gakpo dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành. Arsenal cũng nhanh chóng đáp trả bằng những tình huống lên bóng nguy hiểm.
Bước ngoặt xuất hiện ở phút 16. Từ sai lầm của hàng phòng ngự Liverpool, Declan Rice kiến tạo thuận lợi để Kai Havertz dứt điểm chính xác, đánh bại thủ môn đối phương, đưa Arsenal vượt lên dẫn trước 1-0.
Sau bàn thua, Liverpool đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà liên tiếp tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Phút 27, Alexander Isak bỏ lỡ thời cơ thuận lợi sau đường tạt bóng của Cody Gakpo. Đến phút 39, Florian Wirtz thực hiện cú sút phạt nguy hiểm nhưng bóng tìm đến xà ngang khung thành Arsenal. Alexis Mac Allister cũng có cơ hội đánh đầu ở phút 43 nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Bước sang hiệp hai, Liverpool tiếp tục gia tăng sức ép. Alexander Isak có cơ hội trong vòng cấm ở phút 56 nhưng dứt điểm thiếu chính xác. Florian Wirtz và các đồng đội cũng nỗ lực tìm khoảng trống trước hàng phòng ngự đội khách.
Tuy nhiên, Arsenal cho thấy sự chắc chắn trong khâu phòng ngự. Các cầu thủ Pháo thủ duy trì cự ly đội hình hợp lý, bọc lót tốt và hóa giải phần lớn những đợt tấn công của Liverpool. Dù có tới 17 cú dứt điểm trong trận đấu, đội chủ nhà không có lần nào đưa bóng đi trúng đích.
Chung cuộc, Arsenal bảo vệ thành công chiến thắng 1-0 ngay tại Anfield. Ba điểm quan trọng giúp thầy trò Arsenal vững vàng trên ngôi đầu Ngoại hạng Anh với 24 điểm, tạo khoảng cách 3 điểm với Man City và bỏ xa Liverpool tới 9 điểm.
Arsenal đứng trước cơ hội vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh 2026/2027 nếu giành điểm trong chuyến làm khách trước Liverpool tại vòng 9. Tuy nhiên, Anfield luôn là thử thách lớn với thầy trò HLV Mikel Arteta, khi Pháo thủ đã trải qua 13 trận liên tiếp không thắng tại sân đấu này trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.
Trước cuộc đại chiến, Arsenal đón nhận tin vui khi Man City bất ngờ thất bại 0-1 trước Brighton. Sau 7 chiến thắng trong 8 vòng mở màn, thầy trò Arteta đang nắm cơ hội tạo bước ngoặt trong cuộc đua vô địch. Dù vậy, Liverpool không phải đối thủ dễ bị khuất phục, đặc biệt khi đội bóng thành phố cảng đang dần tìm lại sự ổn định dưới thời HLV Andoni Iraola.
Nhìn lại lịch sử, Liverpool và Arsenal là một trong những cặp đấu hấp dẫn nhất Ngoại hạng Anh. Từ tháng 1/2016 đến tháng 5/2025, 19 lần chạm trán giữa hai đội đều có ít nhất 2 bàn thắng, với tổng cộng 78 pha lập công. Tuy nhiên, mùa trước chứng kiến sự thay đổi khi hai trận đấu chỉ xuất hiện một bàn thắng. Liverpool thắng 1-0 trên sân nhà nhờ cú sút phạt đẳng cấp của Dominik Szoboszlai, trước khi hai đội hòa 0-0 ở lượt về.
Arsenal càng có lý do thận trọng khi không thắng trong 13 chuyến làm khách gần nhất tại Anfield ở Ngoại hạng Anh, gồm 5 trận hòa và 8 thất bại. Lần gần nhất Pháo thủ giành chiến thắng tại đây đã diễn ra từ tháng 9/2012.
Liverpool bước vào trận đấu với phong độ khởi sắc. Sau thất bại trước Man City, thầy trò Iraola duy trì chuỗi 5 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có hai chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, hàng thủ đội chủ nhà cải thiện đáng kể với sự kết hợp giữa Jacquet và Van Dijk. Trên hàng công, Isak, Barcola, Gakpo và Wirtz đều có khả năng tạo đột biến.
Trong khi đó, Arsenal đang ưu tiên sự chắc chắn. Pháo thủ mới để lọt lưới 5 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này và sở hữu hàng phòng ngự thuộc nhóm tốt nhất giải đấu. Tuy nhiên, chấn thương của Bukayo Saka có thể ảnh hưởng đến sức sáng tạo trên hàng công. Việc phải dựa nhiều vào những tình huống cố định cũng đặt ra bài toán cho HLV Arteta.
Với Liverpool, Anfield là điểm tựa để tiếp tục cuộc đua trở lại nhóm đầu. Còn Arsenal cần chứng minh bản lĩnh trong trận cầu lớn nếu muốn tận dụng cú sảy chân của Man City. Một thế trận chặt chẽ hoàn toàn có thể xuất hiện, nơi khả năng tận dụng cơ hội và những khoảnh khắc cá nhân sẽ quyết định kết quả.
THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
- LIVERPOOL: Vắng Hugo Ekitike, Conor Bradley, Jeremie Frimpong và Giovanni Leoni (chấn thương); Khả năng ra sân của Dominik Szoboszlai và Victor Munoz còn bỏ ngỏ.
- ARSENAL: Vắng William Saliba và Bukayo Saka (chấn thương); Khả năng ra sân của Christos Tzolis, Riccardo Calafiori, Declan Rice và Noni Madueke còn bỏ ngỏ.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- Liverpool mới chỉ để thua duy nhất 1 trận ở Premier League mùa này (thắng 4, hòa 3, thua 1).
- Arsenal bất bại 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 4, hòa 2).
- Liverpool chỉ thắng 1/8 màn đụng độ Arsenal gần nhất ở Premier League (thắng 1, hòa 5, thua 2).
Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: Reuters)
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
2': PHẠM LỖI !!! Trey Nyoni phạm lỗi với Martin Odegaard, Arsenal được hưởng quả phạt trực tiếp ở giữa sân. Hai đội đang nhập cuộc rất quyết tâm.
5': KHÔNG ĐƯỢC !!! Liverpool tấn công trung lộ, cơ hội đến với Cody Gakpo, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này lại đưa bóng đi chệch khung thành của Arsenal.
9': VIỆT VỊ !!! Arsenal phất bóng dài cho Kai Havertz, nhưng cầu thủ này đã rơi vào thế việt vị. Trận đấu đang diễn ra với thế trận cân bằng, hai đội chơi ăn miếng trả miếng.
14': KHÔNG ĐƯỢC !!! Kai Havertz xâm nhập vòng cấm, nhưng bị Virgil van Dijk vào phá bóng quyết liệt khiến tiền đạo đội khách bị đâu, nhưng trọng tài xác định không có lỗi. Hai đội đang thi đấu với thế trận chặt chẽ.
15': SÚT XA !!! Declan Rice có cơ hội trước vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm của tiền vệ người Anh lại đi lên khán đài.
16': VÀO VÀO VÀO !!! Kai Havertz ghi bàn sau sai lầm của hàng phòng ngự Liverpool, mở tỉ số trận đấu. Người kiến tạo cho Kai Havertz lập công là Declan Rice.
18': ĐÁNG TIẾC !!! Hàng thủ Arsenal mắc sai lầm, nhưng Barcola Bradley xử lý bóng không tốt, lỡ cơ hội gỡ hòa cho Liverpool. Ở pha đá phạt góc sau đó, đội chủ nhà không làm khó được nhà đương kim vô địch.
22': KHÔNG THÀNH CÔNG !!! Liverpool tấn công bên cánh trái, Barcola Bradley xâm nhập vòng cấm và thực hiện đường căng ngang, nhưng hàng thủ Arsenal đã chơi tốt và hóa giải thành công.
24': KHÔNG VÀO !!! Bruno Guimaraes có khoảng trống trước vòng cấm địa Liverpool, nhưng cú dứt điểm của tiền vệ này lại đưa bóng đi chệch khung thành đội chủ nhà.
27': PHẠT GÓC !!! Liverpool đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, Cody Gakpo tạt bóng vào vòng cấm địa, tạo ra cơ hội rất ngon ăn cho Alexander Isak, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm không tốt, lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1.
31': KHÔNG VÀO !!! Milos Kerkez có cơ hội trong vòng cấm địa Arsenal, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại đi chệch khung thành của đội khách.
33': KHÔNG VÀO !!! Alexis Mac Allister có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú dứt điểm, nhưng bóng đi chệch khung thành của Arsenal.
37': KHÔNG VÀO !!! Alexander Isak có bóng trong vòng cấm địa, dù bị hậu vệ Arsenal vây quanh, nhưng tiền đạo này vẫn tung được cú dứt điểm, nhưng bóng đi chệch khung thành đội chủ nhà.
39': XÀ NGANG CỨU THUA !!! Liverpool được hưởng quả phạt trực tiếp bên cánh trái, Florian Wirtz sút bóng rất tốt, nhưng bóng đập xà ngang bật ngược trở lại.
43': KHÔNG VÀO !!! Alexis Mac Allister có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm địa Arsenal, nhưng cú đánh đầu của tiền vệ này lại đi cao hơn khung thành của Arsenal.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
45+2': THẺ VÀNG !!! Barcola Bradley nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với cầu thủ Arsenal.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Arsenal tạm dẫn 1-0 Liverpool.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
56': KHÔNG VÀO !!! Alexander Isak có cơ hội trong vòng cấm địa, nhưng cầu thủ này đã sút bóng lên khán đài.
58': THAY NGƯỜI !!! Dominik Szoboszlai vào sân thay Trey Nyoni.
63': KHÔNG ĐƯỢC !!! David Raya mắc sai lầm, nhưng Liverpool không tận dụng thành công cơ hội để gỡ hòa. Pháo thủ vẫn đang phòng ngự tốt ở trận đấu này.
66': KHÔNG VÀO !!! Liverpool phản công nhanh, cơ hội đến với Florian Wirtz, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại đập chân hậu vệ đối phương bật ngược trở lại.
68': KHÔNG VÀO !!! Arsenal phản công nhanh, cơ hội đến với Martin Odegaard, nhưng tiền vệ này lại đệm bóng đi cao hơn khung thành đội chủ nhà.
72': KHÔNG ĐƯỢC !!! Arsenal tấn công bên cánh trái, Riccardo Calafiori căng ngang vào vòng cấm địa Liverpool, nhưng Virgil van Dijk đã cắt bóng thành công.
80': Liverpool đang nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng chưa thành công, khi Arsenal chơi phòng ngự và bọc lót cho nhau rất tốt.
85': Arsenal vẫn đang phòng ngự chắc chắn khiến Liverpool bế tắc trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà vẫn chưa có được cú sút trúng đích nào.
90': KHÔNG VÀO !!! Rio Ngumoha tung cú dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đập chân hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
90+6': Liverpool có 17 cú dứt điểm, nhưng không có cú sút nào trúng đích.
HẾT GIỜ !!! Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Liverpool để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 với 24 điểm, hơn Man City 3 điểm và chính "Lữ đoàn đỏ" 9 điểm.
Trực tiếp Liverpool vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra vào lúc 23h30 hôm nay 1/11.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs Arsenal
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 23h30 ngày 1/11 theo giờ Việt Nam trên sân Anfield.