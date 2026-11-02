Kai Havertz tỏa sáng, Arsenal đánh bại Liverpool

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Arsenal giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Liverpool trong trận đại chiến thuộc vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027. Bàn thắng duy nhất của Kai Havertz giúp Pháo thủ giành trọn 3 điểm ngay trên sân Anfield, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 24 điểm, hơn Manchester City 3 điểm và Liverpool 9 điểm.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc với tốc độ cao, chủ động tranh chấp và tổ chức tấn công. Liverpool có cơ hội đầu tiên ở phút thứ 5 khi Cody Gakpo dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành. Arsenal cũng nhanh chóng đáp trả bằng những tình huống lên bóng nguy hiểm.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 16. Từ sai lầm của hàng phòng ngự Liverpool, Declan Rice kiến tạo thuận lợi để Kai Havertz dứt điểm chính xác, đánh bại thủ môn đối phương, đưa Arsenal vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, Liverpool đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà liên tiếp tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Phút 27, Alexander Isak bỏ lỡ thời cơ thuận lợi sau đường tạt bóng của Cody Gakpo. Đến phút 39, Florian Wirtz thực hiện cú sút phạt nguy hiểm nhưng bóng tìm đến xà ngang khung thành Arsenal. Alexis Mac Allister cũng có cơ hội đánh đầu ở phút 43 nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Bước sang hiệp hai, Liverpool tiếp tục gia tăng sức ép. Alexander Isak có cơ hội trong vòng cấm ở phút 56 nhưng dứt điểm thiếu chính xác. Florian Wirtz và các đồng đội cũng nỗ lực tìm khoảng trống trước hàng phòng ngự đội khách.

Tuy nhiên, Arsenal cho thấy sự chắc chắn trong khâu phòng ngự. Các cầu thủ Pháo thủ duy trì cự ly đội hình hợp lý, bọc lót tốt và hóa giải phần lớn những đợt tấn công của Liverpool. Dù có tới 17 cú dứt điểm trong trận đấu, đội chủ nhà không có lần nào đưa bóng đi trúng đích.

Chung cuộc, Arsenal bảo vệ thành công chiến thắng 1-0 ngay tại Anfield. Ba điểm quan trọng giúp thầy trò Arsenal vững vàng trên ngôi đầu Ngoại hạng Anh với 24 điểm, tạo khoảng cách 3 điểm với Man City và bỏ xa Liverpool tới 9 điểm.