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Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Brighton gia nhập cuộc đua vô địch

Chủ Nhật, 06:15, 01/11/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất, Brighton gia nhập cuộc đua vô địch sau khi thắng Man City 1-0 ngay trên sân Etihad.

Brighton thắng Man City 1-0 trong chuyến làm khách trên sân Etihad nhờ pha lập của của tiền vệ Yasin Ayari ở phút 11. Trận đấu này trở thành bước ngoặt trên đường đua vô địch Ngoại hạng Anh 2026/2027 dù thứ hạng của Man City và Brighton tạm thời chưa thay đổi.

Man City hiện vẫn dẫn đầu bảng với cùng 21 điểm như Arsenal nhưng hơn chỉ số phụ, nhưng đội nhì bảng chưa thi đấu ở vòng này. Brighton tiếp tục đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 19 điểm và chỉ kém 2 điểm so với bộ đôi dẫn đầu.

bang xep hang ngoai hang anh moi nhat brighton gia nhap cuoc dua vo dich hinh anh 1
Brighton thắng Man City 1-0 ngay trên sân Etihad. (Ảnh: AP)
bang xep hang ngoai hang anh moi nhat brighton gia nhap cuoc dua vo dich hinh anh 2
Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 sau loạt trận đêm 31/10 rạng sáng 1/11

Trong bối cảnh Arsenal sẽ đối mặt thử thách lớn ở trận đại chiến với Liverpool trên sân Anfield lúc 23h30 ngày 1/11, cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh hứa hẹn sẽ rất gay cấn. Đáng chú ý, Brighton đã thắng cả Man City (1-0) và Arsenal (3-0) trong 9 trận đã đấu ở mùa giải này.

Chelsea tạm chiếm vị trí top 4 và đẩy Liverpool xuống thứ 5 sau khi thắng MU 2-0. Ở chiều ngược lại, thất bại dưới tay Chelsea khiến MU rơi xuống thứ 17 - vị trí an toàn cuối cùng trên bảng xếp hạng. Quỷ đỏ hiện có cùng 7 điểm như Crystal Palace ở vị trí xuống hạng nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

Tottenham tiếp đà hồi sinh khi thắng Crystal Palace 2-0 để vươn lên đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 12 điểm. Đây cũng là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Roberto De Zerbi.

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Hoàng Long/VOV.VN
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