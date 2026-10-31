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Lịch sử đối đầu Chelsea vs MU trước đại chiến ở Ngoại hạng Anh 2026/2027

Thứ Bảy, 10:00, 31/10/2026
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VOV.VN - Lịch sử đối đầu Chelsea vs MU trước trận đại chiến ở vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 19h30 ngày 31/10 trên sân vận động Stamford Bridge.

Cuộc đọ sức tại vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027 là trận đấu thứ 200 giữa Chelsea và MU trên mọi đấu trường. Trong toàn bộ lịch sử đối đầu giữa đôi bên, MU đang nhỉnh hơn khi có 85 chiến thắng, 57 trận hòa và 57 thất bại. 

Hiện tại, MU đang khủng hoảng trầm trọng trước chuyến làm khách tại Stamford Bridge với chuỗi 8 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Cùng với đó, chiếc "ghế nóng" của HLV Michael Carrick đang lung lay dữ dội khi Quỷ đỏ đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 7 điểm và chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.

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Matheus Cunha ghi bàn giúp MU thắng Chelsea 1-0 ngay trên sân Stamford Bridge ở trận đấu gần nhất giữa 2 đội. (Ảnh: Pro Sports)

Dù vậy, thành tích đối đầu sẽ là điểm tựa để MU mơ về kết quả có lợi tại Stamford Bridge. Quỷ đỏ đã thắng The Blues trong cả 2 lần gặp nhau ở Ngoại hạng Anh mùa trước. Ngoài ra, trong 10 lần chạm trán gần nhất, MU đã thắng 4, hòa 4 và chỉ thua 2 trước Chelsea.

Trong khi đó, Chelsea đang có phong độ nhỉnh hơn cùng lợi thế sân nhà. Thầy trò HLV Xabi Alonso hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 13 điểm và đang có cơ hội đua tranh top 4 ở mùa giải này.

Phong độ trái ngược giữa đôi bên là cơ sở để Chelsea tự tin bước vào cuộc tiếp đón MU, cũng như hướng tới mục tiêu đòi lại món nợ từ 2 trận thua ở mùa giải trước.

Trận đấu giữa Chelsea và MU tại vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027 sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 31/10 (giờ Việt Nam). Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến màn so tài này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

 

Hoàng Long/VOV.VN
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