Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 21/9: Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Indonesia

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Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài ở 8 môn trong ngày 21/9

Ngày 21/9, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục bước vào ngày thi đấu thứ hai với lịch tranh tài ở 8 môn gồm bóng chuyền, bóng đá, wushu, bắn súng, bơi, boxing, karate và thể dục dụng cụ.

Trong số này, Karate và Wushu được kỳ vọng tiếp tục mang về thành tích cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Các VĐV bước vào những nội dung quan trọng với mục tiêu tiến sâu và cạnh tranh huy chương.

Ở môn bơi, các kình ngư Việt Nam cũng được chờ đợi tạo bất ngờ nếu đạt thành tích tốt hơn dự kiến. Trong khi đó, boxing, bắn súng và thể dục dụng cụ tiếp tục là những môn thi đấu nhận được sự quan tâm khi các VĐV Việt Nam hướng tới việc cải thiện thành tích.

Tâm điểm của ngày thi đấu 21/9 sẽ là cuộc đối đầu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan tại bảng đấu môn bóng đá nữ. Sau hai lượt trận, cả Việt Nam và Thái Lan đều chưa giành được điểm nào. Hai đội có cùng hiệu số bàn thắng bại, nhưng Việt Nam tạm xếp trên nhờ đã ghi được một bàn thắng.

Vì vậy, trận đấu giữa hai đại diện Đông Nam Á mang ý nghĩa quyết định đối với cuộc đua giành vé đi tiếp. Việt Nam cần hướng tới chiến thắng để duy trì cơ hội vượt qua vòng bảng, trong khi Thái Lan cũng buộc phải giành 3 điểm nếu muốn cạnh tranh một trong hai suất dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Sau hai thất bại liên tiếp, cả hai đội đều hiểu rằng một trận hòa khó đáp ứng mục tiêu. Vì thế, cuộc so tài nhiều khả năng diễn ra quyết liệt ngay từ đầu, khi cả Việt Nam và Thái Lan đều phải chủ động tìm kiếm bàn thắng.

Nếu giành kết quả thuận lợi, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có thêm cơ hội hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng tại ASIAD 2026.