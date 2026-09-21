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Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 21/9: Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Indonesia

Thứ Hai, 13:07, 21/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 21/9, các vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở 8 môn thi đấu, trong đó đáng chú ý là cuộc so tài của đội tuyển nữ Việt Nam với Thái Lan.

13:06
truc tiep asiad 2026 hom nay 21 9 bong chuyen nu viet nam thua indonesia hinh anh 1
Bóng chuyền nữ Việt Nam thua 0-3 Indonesia.
12:44

Khuất Hải Nam thua Đài Bắc Trung Hoa, lỡ huy chương kumite 67kg

Võ sĩ Khuất Hải Nam không thể giành huy chương ở nội dung kumite cá nhân nam hạng cân 67kg tại ASIAD 2026. Trong trận tranh huy chương đồng, Khuất Hải Nam để thua võ sĩ của Đài Bắc Trung Hoa.

truc tiep asiad 2026 hom nay 21 9 bong chuyen nu viet nam thua indonesia hinh anh 2
Ảnh: Gia Cát.
truc tiep asiad 2026 hom nay 21 9 bong chuyen nu viet nam thua indonesia hinh anh 3
Ảnh: Gia Cát.
truc tiep asiad 2026 hom nay 21 9 bong chuyen nu viet nam thua indonesia hinh anh 4
Ảnh: Gia Cát.
12:31
truc tiep asiad 2026 hom nay 21 9 bong chuyen nu viet nam thua indonesia hinh anh 5
Bóng chuyền nữ Việt Nam đang thua 0-2 trước Indonesia.
11:47
truc tiep asiad 2026 hom nay 21 9 bong chuyen nu viet nam thua indonesia hinh anh 6
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tranh tài phân hạng 5-8 với Indonesia.
11:27
10:35

Đội tuyển TDDC Việt Nam ra quân ở các nội dung đơn môn

Đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam bắt đầu tranh tài ở các nội dung đơn môn tại ASIAD 2026. Nguyễn Văn Khánh Phóng đang tạm dẫn đầu nội dung vòng treo sau lượt thi đấu đầu tiên.

Trong khi đó, Đặng Ngọc Xuân Thiện tạm xếp thứ hai ở nội dung ngựa vòng. Các VĐV Việt Nam đang có kết quả khả quan sau lượt thi đấu đầu tiên.

truc tiep asiad 2026 hom nay 21 9 bong chuyen nu viet nam thua indonesia hinh anh 7
Ảnh: Gia Cát.
truc tiep asiad 2026 hom nay 21 9 bong chuyen nu viet nam thua indonesia hinh anh 8
Ảnh: Gia Cát.
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Ảnh: Gia Cát.

Kết quả hiện tại vẫn chưa phải thứ hạng chung cuộc. Đội tuyển TDDC Việt Nam sẽ tiếp tục chờ kết quả từ các lượt thi đấu tiếp theo để xác định thứ hạng và cơ hội giành quyền vào chung kết.

10:17
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Nguyễn Đức Ngọc thua đối thủ người Qatar.
10:13

Boxing: Vận động viên Nguyễn Đức Ngọc đang đánh vòng loại hạng cân 70kg với đối thủ Mohammed Lassaad Dbichi của Qatar.

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10:10
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Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 tính đến 10h ngày 21/9.
10:09
09:35
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Bơi Việt Nam vào thi chung kết nội dung 4x200 tự do nam.
09:24

Bơi: Đội tuyển bơi Việt Nam về thứ 2 ở lượt bơi vòng loại đầu tiên nội dung thi 4x200m tự do nam với thành tích 7:21.62, đứng sau Hàn Quốc.

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09:10

Bơi: Ở nội dung thi vòng loại, vận động viên Võ Thị Mỹ Tiên của Việt Nam đạt thành tích 2:17:30, để góp mặt ở nội dung thi chung kết diễn ra vào chiều nay 21/9.

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09:01

Wushu: Ở nội dung thi Thái cực quyền nam tính điểm, Nguyễn Trọng Lâm của Việt Nam đứng hạng 6.

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Ảnh: Gia Cát.
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08:56
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Phạm Thanh Bảo đứng hạng 11 ở nội dung thi vòng loại nên không có vé thi chung kết.
08:50

Bơi: Vận động viên Phạm Thanh Bảo về thứ 3 ở lượt bơi thứ 2 vòng loại 100m bơi ếch nam với thành tích 1:00.85.

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08:48

Bơi: Phạm Thanh Bảo của Việt Nam bước vào nội dung thi vòng loại 100m bơi ếch nam.

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08:36

Wushu: Ở nội dung thi Thái cực quyền nam tính điểm, vận động viên Nguyễn Trọng Lâm của Việt Nam giành được 9.710 điểm, đứng thứ 5 trong số các vận động viên đã thi đấu.

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Ảnh: Gia Cát.
truc tiep asiad 2026 hom nay 21 9 bong chuyen nu viet nam thua indonesia hinh anh 34
Ảnh: Gia Cát.
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07:48
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Nguyễn Thị Hiền của Việt Nam đứng hạng 14/16 vận động viên tranh tài ở nội dung chung kết trường quyền nữ.
07:30

Wushu: Tại nội dung thi chung kết trường quyền nữ, vận động viên Nguyễn Thị Hiền của Việt Nam đạt số điểm 9.573, tạm đứng thứ 10 chung cuộc.

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Ảnh: Gia Cát.
truc tiep asiad 2026 hom nay 21 9 bong chuyen nu viet nam thua indonesia hinh anh 39
Ảnh: Gia Cát.
truc tiep asiad 2026 hom nay 21 9 bong chuyen nu viet nam thua indonesia hinh anh 40
Ảnh: Gia Cát.
truc tiep asiad 2026 hom nay 21 9 bong chuyen nu viet nam thua indonesia hinh anh 41
Ảnh: Gia Cát.
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Ảnh: Gia Cát.
truc tiep asiad 2026 hom nay 21 9 bong chuyen nu viet nam thua indonesia hinh anh 44
06:15
21:38

Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài ở 8 môn trong ngày 21/9

Ngày 21/9, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục bước vào ngày thi đấu thứ hai với lịch tranh tài ở 8 môn gồm bóng chuyền, bóng đá, wushu, bắn súng, bơi, boxing, karate và thể dục dụng cụ.

Trong số này, Karate và Wushu được kỳ vọng tiếp tục mang về thành tích cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Các VĐV bước vào những nội dung quan trọng với mục tiêu tiến sâu và cạnh tranh huy chương.

Ở môn bơi, các kình ngư Việt Nam cũng được chờ đợi tạo bất ngờ nếu đạt thành tích tốt hơn dự kiến. Trong khi đó, boxing, bắn súng và thể dục dụng cụ tiếp tục là những môn thi đấu nhận được sự quan tâm khi các VĐV Việt Nam hướng tới việc cải thiện thành tích.

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Tâm điểm của ngày thi đấu 21/9 sẽ là cuộc đối đầu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan tại bảng đấu môn bóng đá nữ. Sau hai lượt trận, cả Việt Nam và Thái Lan đều chưa giành được điểm nào. Hai đội có cùng hiệu số bàn thắng bại, nhưng Việt Nam tạm xếp trên nhờ đã ghi được một bàn thắng.

Vì vậy, trận đấu giữa hai đại diện Đông Nam Á mang ý nghĩa quyết định đối với cuộc đua giành vé đi tiếp. Việt Nam cần hướng tới chiến thắng để duy trì cơ hội vượt qua vòng bảng, trong khi Thái Lan cũng buộc phải giành 3 điểm nếu muốn cạnh tranh một trong hai suất dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Sau hai thất bại liên tiếp, cả hai đội đều hiểu rằng một trận hòa khó đáp ứng mục tiêu. Vì thế, cuộc so tài nhiều khả năng diễn ra quyết liệt ngay từ đầu, khi cả Việt Nam và Thái Lan đều phải chủ động tìm kiếm bàn thắng.

Nếu giành kết quả thuận lợi, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có thêm cơ hội hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng tại ASIAD 2026.

21:37

Đoàn Thể thao Việt Nam giành 2 HCĐ trong ngày thi đấu đầu tiên ASIAD 2026

Kết thúc ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASIAD 2026 vào ngày 20/9, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 2 HCĐ. Đây là những tấm huy chương đầu tiên của thể thao Việt Nam tại Á vận hội lần thứ 20.

Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi mở hàng huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam khi giành HCĐ ở nội dung đôi nam nữ môn Teqball. Sau đó, Bùi Ngọc Nhi tiếp tục mang về HCĐ ở nội dung Kata cá nhân nữ môn Karate.

Như vậy, sau ngày thi đấu chính thức đầu tiên, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng trước cơ hội tiếp tục cải thiện thành tích khi nhiều VĐV sẽ bước vào tranh tài trong ngày 21/9.

Bên cạnh hai tấm HCĐ, các VĐV Việt Nam cũng tiến khá sâu ở một số nội dung của Teqball, Karate và MMA. Tuy nhiên, những đại diện của Việt Nam không thể giành thêm huy chương sau các trận đấu quyết định.

Cập nhật huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 20/9: HCĐ (2): Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi (Teqball đôi nam nữ), Bùi Ngọc Nhi (Karate Kata nữ).

 Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 21/9

Hoàng Yến/VOV.VN
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