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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 22/9

Thứ Ba, 05:30, 22/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 22/9, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh hạng 7 ASIAD 2026 với Kazakhstan.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 22/9, ngày thi đấu cuối cùng tại ASIAD 2026 sẽ diễn ra. ĐT Việt Nam sẽ có trận tranh hạng 7 với Kazakhstan vào lúc 8h.

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Ảnh: AIGNOC. 

Sau khi đã không thể hoàn thành mục tiêu tại ASIAD lần này, thầy trò HLV Tuấn Kiệt sẽ hướng đến một chiến thắng để chia tay Á vận hội, nhằm lấy lại tinh thần để hướng tới những giải đấu tiếp theo trong năm 2027.

Vào lúc 11h sẽ là trận tranh hạng 5 giữa Indonesia và Đài Bắc Trung Hoa và trận tranh hạng 13 giữa Kyrgyzstan và Qatar. Ở khung 14h sẽ có trận tranh hạng 11 giữa Nepal và Mông Cổ cùng trận tranh HCĐ giữa Hàn Quốc và Thái Lan.

Vào lúc 17h sẽ có trận tranh hạng 9 giữa Hong Kong (Trung Quốc) và Philippines trong khi trận đấu được chờ đợi nhất sẽ là trận chung kết tranh HCV giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Với những gì đã thể hiện từ đầu giải, Trung Quốc là đội được đánh giá nhỉnh hơn nhờ dàn VĐV đồng đều, có chiều cao ấn tượng. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà hoàn toàn có thể là điểm tựa để Nhật Bản hướng tới chiến thắng cùng tấm HCV.

PV/VOV.VN
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