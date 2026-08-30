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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 30/8

Chủ Nhật, 10:28, 30/08/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay (30/8), giải vô địch châu Á 2026 sẽ khép lại với những trận đấu cuối cùng là tranh hạng ba và chung kết diễn ra tại nhà thi đấu ở Thiên Tân (Trung Quốc).

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay (30/8), ngày thi đấu cuối cùng của giải vô địch châu Á 2026 với các trận đấu tranh hạng ba và chung kết. 

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Ảnh: FIVB. 

Trận tranh hạng ba diễn ra lúc 14h15 giữa 2 đội Nhật Bản và Iran. Đội nào giành chiến thắng sẽ không chỉ giành hạng ba chung cuộc mà còn có suất tham dự World Cup bóng chuyền nữ 2027.

Sau trận thua Thái Lan ở bán kết, Nhật Bản đang quyết tâm lấy lại hình ảnh bằng chiến thắng trước Iran và mục tiêu này được xem như khả thi với thầy trò HLV Ferhat Akbaş. 

Trong khi đó, trận chung kết, màn so tài đỉnh cao của bóng chuyền nữ châu Á sẽ là cuộc đọ sức giữa Thái Lan và Trung Quốc, 2 đội bóng thể hiện phong độ cao nhất từ đầu giải. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 17h45. 

Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng nhỉnh hơn về trình độ, Trung Quốc đang được nhận định là đội có nhiều khả năng chiến thắng. Tuy nhiên, với việc đội vô địch sẽ có vé trực tiếp đến Olympic Los Angeles 2028, Thái Lan đang quyết tâm có được thắng lợi để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở một kỳ Thế vận hội. 

PV/VOV.VN
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