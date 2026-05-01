Kết quả bóng đá hôm nay 1/5: Ghi bàn phút bù giờ, U17 nữ Việt Nam hòa Thái Lan

U17 nữ Việt Nam hòa 2-2 với U17 nữ Thái Lan trong trận ra quân tại bảng A VCK U17 nữ châu Á 2026. (Ảnh: AFC)

Trong trận ra quân tại VCK U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Thái Lan nhập cuộc lấn lướt và có bàn mở tỷ số ở phút 26 sau pha dứt điểm chéo góc của Mirika Sheila. Tuy nhiên, U17 nữ Việt Nam đã kịp xốc lại tinh thần và gỡ hòa 1-1 ở phút 35 nhờ siêu phẩm đá phạt của Thu Phương.

Tiếc rằng, U17 nữ Việt Nam tiếp tục để thủng lưới ở phút 37 sau pha dứt điểm cận thành của Thidawan Wangchin. Tình thế bất lợi này kéo dài tới những phút bù giờ và U17 nữ Việt Nam đối mặt nguy cơ trắng tay trong trận ra quân, nhưng Thanh Lam đã tỏa sáng ở phút 90+2 với bàn gỡ hòa 2-2.

U17 nữ Việt Nam giành 1 điểm đầy kịch tính. (Ảnh: AFC)

Kết quả hòa 2-2 đầy kịch tính trước U17 nữ Thái Lan là cú hích tinh thần với U17 nữ Việt Nam trước khi bước vào 2 trận đấu tiếp theo tại bảng A gặp U17 nữ Trung Quốc vào ngày 4/5 và gặp U17 nữ Myanmar vào ngày 7/5.

Theo quy định tại VCK U17 nữ châu Á 2026, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Bốn đội vào bán kết U17 nữ châu Á 2026 sẽ giành quyền tham dự U17 World Cup nữ 2026.