Kết quả bóng đá hôm nay 1/5: Ghi bàn phút bù giờ, U17 nữ Việt Nam hòa Thái Lan

Thứ Sáu, 17:02, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U17 nữ Việt Nam khởi đầu hành trình tại VCK U17 nữ châu Á 2026 bằng trận hòa 2-2 với U17 nữ Thái Lan.

ket qua bong da hom nay 1 5 ghi ban phut bu gio, u17 nu viet nam hoa thai lan hinh anh 1
U17 nữ Việt Nam hòa 2-2 với U17 nữ Thái Lan trong trận ra quân tại bảng A VCK U17 nữ châu Á 2026. (Ảnh: AFC)

Trong trận ra quân tại VCK U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Thái Lan nhập cuộc lấn lướt và có bàn mở tỷ số ở phút 26 sau pha dứt điểm chéo góc của Mirika Sheila. Tuy nhiên, U17 nữ Việt Nam đã kịp xốc lại tinh thần và gỡ hòa 1-1 ở phút 35 nhờ siêu phẩm đá phạt của Thu Phương.

Tiếc rằng, U17 nữ Việt Nam tiếp tục để thủng lưới ở phút 37 sau pha dứt điểm cận thành của Thidawan Wangchin. Tình thế bất lợi này kéo dài tới những phút bù giờ và U17 nữ Việt Nam đối mặt nguy cơ trắng tay trong trận ra quân, nhưng Thanh Lam đã tỏa sáng ở phút 90+2 với bàn gỡ hòa 2-2.

ket qua bong da hom nay 1 5 ghi ban phut bu gio, u17 nu viet nam hoa thai lan hinh anh 2
U17 nữ Việt Nam giành 1 điểm đầy kịch tính. (Ảnh: AFC)

Kết quả hòa 2-2 đầy kịch tính trước U17 nữ Thái Lan là cú hích tinh thần với U17 nữ Việt Nam trước khi bước vào 2 trận đấu tiếp theo tại bảng A gặp U17 nữ Trung Quốc vào ngày 4/5 và gặp U17 nữ Myanmar vào ngày 7/5.

Theo quy định tại VCK U17 nữ châu Á 2026, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Bốn đội vào bán kết U17 nữ châu Á 2026 sẽ giành quyền tham dự U17 World Cup nữ 2026.

 

Hoàng Long/VOV.VN
Quang Hải nói lời gan ruột với con trai sau quyết định của U17 Việt Nam
VOV.VN - Cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải động viên con trai Nguyễn Lê Quang Khôi sau khi tiền đạo trẻ này không có tên trong danh sách U17 Việt Nam tham dự VCK U17 châu Á 2026.

Lịch thi đấu U17 nữ Việt Nam tại giải châu Á: Gặp Thái Lan ở trận mở màn
VOV.VN - Lịch thi đấu U17 nữ Việt Nam tại giải châu Á nhận được sự chú ý với hành trình săn vé dự World Cup nữ.

U17 nữ Việt Nam sẵn sàng chinh phục vé World Cup tại Trung Quốc
VOV.VN - U17 nữ Việt Nam đã có mặt tại Trung Quốc để chuẩn bị cho VCK U17 nữ châu Á 2026, giải đấu tính suất tham dự VCK U17 World Cup nữ 2026.

