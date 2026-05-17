中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá hôm nay 17/5: Ronaldo và Al Nassr lỗi hẹn với danh hiệu châu Á

Chủ Nhật, 05:47, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cristiano Ronaldo và Al Nassr lỗi hẹn với danh hiệu Cúp C2 châu Á khi thất bại 0-1 trước Gamba Osaka trong trận chung kết.

Tập thể Al Nassr và cá nhân Cristiano Ronaldo nhận được kỳ vọng lớn khi gặp Gamba Osaka ở chung kết Cúp C2 châu Á. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha cùng đồng đội đã phải nếm “trái đắng” ngay trên sân nhà King Saud University.

Deniz Hummet ghi bàn thắng duy nhất ở phút 29 giúp Gamba Osaka thắng Al Nassr 1-0 để lên ngôi vô địch. Trong tình huống này, hàng phòng ngự Al Nassr đã bẫy việt vị hụt và Deniz Hummet lạnh lùng sút tung lưới thủ môn Bento.

ket qua bong da hom nay 17 5 ronaldo va al nassr loi hen voi danh hieu chau A hinh anh 1
Cristiano Ronaldo và các ngôi sao của Al Nassr có màn trình diễn đáng quên. (Ảnh: AFC)
ket qua bong da hom nay 17 5 ronaldo va al nassr loi hen voi danh hieu chau A hinh anh 2
Deniz Hummet là người hùng giúp Gamba Osaka thắng Al Nassr 1-0. (Ảnh: AFC)
ket qua bong da hom nay 17 5 ronaldo va al nassr loi hen voi danh hieu chau A hinh anh 3
Gamba Osaka vô địch Cúp C2 châu Á. (Ảnh: AFC)

Cristiano Ronaldo có ngày thi đấu kém duyên và trình diễn phong độ nhạt nhòa. Ít phút trước khi Deniz Hummet ghi bàn, CR7 đã bỏ lỡ đáng tiếc khi dứt điểm lỗi sau đường căng ngang vào vòng cấm. Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng không thể tận dụng cơ hội cuối cùng mà Al Nassr tạo ra trước khi hết giờ, với pha sút bóng đập người đối phương đi ra ngoài.

Al Nassr tỏ ra thiếu may mắn trong trận đấu này khi đã ở rất gần bàn gỡ hòa trong hiệp 2, nhưng pha dứt điểm uy lực của Joao Felix lại đưa bóng dội cột dọc. Ngoài ra, Joao Felix còn bỏ lỡ một cơ hội đối mặt thủ môn Rui Araki.

Thất bại 0-1 trước Gamba Osaka trong trận chung kết Cúp C2 châu Á khiến Cristiano Ronaldo vẫn chưa thể có danh hiệu chính thức đầu tiên cùng Al Nassr. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên Gamba Osaka đăng quang tại đấu trường Cúp C2 châu Á.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Cristiano Ronaldo Al Nassr Cúp C2 châu Á
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Semenyo ghi tuyệt phẩm trước Chelsea, Man City vô địch FA Cup 2025/2026
Semenyo ghi tuyệt phẩm trước Chelsea, Man City vô địch FA Cup 2025/2026

VOV.VN - Man City vô địch FA Cup 2025/2026 khi giành chiến thắng 1-0 trước Chelsea trong trận chung kết nhờ tuyệt phẩm đánh gót của Semenyo.

Semenyo ghi tuyệt phẩm trước Chelsea, Man City vô địch FA Cup 2025/2026

Semenyo ghi tuyệt phẩm trước Chelsea, Man City vô địch FA Cup 2025/2026

VOV.VN - Man City vô địch FA Cup 2025/2026 khi giành chiến thắng 1-0 trước Chelsea trong trận chung kết nhờ tuyệt phẩm đánh gót của Semenyo.

MU bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV chính thức
MU bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV chính thức

VOV.VN - MU bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV chính thức theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm.

MU bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV chính thức

MU bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV chính thức

VOV.VN - MU bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV chính thức theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm.

Bóng đá Trung Quốc liên tục dự World Cup, thành công nhất nhì châu Á năm 2026
Bóng đá Trung Quốc liên tục dự World Cup, thành công nhất nhì châu Á năm 2026

VOV.VN - Bóng đá Trung Quốc liên tục đạt được những thành công ở các giải đấu cấp châu lục từ đầu năm 2026, qua đó có được những tấm vé đến đấu trường thế giới.

Bóng đá Trung Quốc liên tục dự World Cup, thành công nhất nhì châu Á năm 2026

Bóng đá Trung Quốc liên tục dự World Cup, thành công nhất nhì châu Á năm 2026

VOV.VN - Bóng đá Trung Quốc liên tục đạt được những thành công ở các giải đấu cấp châu lục từ đầu năm 2026, qua đó có được những tấm vé đến đấu trường thế giới.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế