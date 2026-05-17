Kết quả bóng đá hôm nay 17/5: Ronaldo và Al Nassr lỗi hẹn với danh hiệu châu Á

Tập thể Al Nassr và cá nhân Cristiano Ronaldo nhận được kỳ vọng lớn khi gặp Gamba Osaka ở chung kết Cúp C2 châu Á. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha cùng đồng đội đã phải nếm “trái đắng” ngay trên sân nhà King Saud University.

Deniz Hummet ghi bàn thắng duy nhất ở phút 29 giúp Gamba Osaka thắng Al Nassr 1-0 để lên ngôi vô địch. Trong tình huống này, hàng phòng ngự Al Nassr đã bẫy việt vị hụt và Deniz Hummet lạnh lùng sút tung lưới thủ môn Bento.

Cristiano Ronaldo có ngày thi đấu kém duyên và trình diễn phong độ nhạt nhòa. Ít phút trước khi Deniz Hummet ghi bàn, CR7 đã bỏ lỡ đáng tiếc khi dứt điểm lỗi sau đường căng ngang vào vòng cấm. Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng không thể tận dụng cơ hội cuối cùng mà Al Nassr tạo ra trước khi hết giờ, với pha sút bóng đập người đối phương đi ra ngoài.

Al Nassr tỏ ra thiếu may mắn trong trận đấu này khi đã ở rất gần bàn gỡ hòa trong hiệp 2, nhưng pha dứt điểm uy lực của Joao Felix lại đưa bóng dội cột dọc. Ngoài ra, Joao Felix còn bỏ lỡ một cơ hội đối mặt thủ môn Rui Araki.

Thất bại 0-1 trước Gamba Osaka trong trận chung kết Cúp C2 châu Á khiến Cristiano Ronaldo vẫn chưa thể có danh hiệu chính thức đầu tiên cùng Al Nassr. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên Gamba Osaka đăng quang tại đấu trường Cúp C2 châu Á.