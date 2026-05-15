MU bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV chính thức

Thứ Sáu, 21:34, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - MU bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV chính thức theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm.

Theo giới truyền thông Anh, Michael Carrick sẽ đảm nhận vai trò HLV chính thức và tiếp tục dẫn dắt MU. Quá trình đàm phán giữa ban lãnh đạo Quỷ đỏ và nhà cầm quân người Anh đang đi tới những bước cuối cùng.

Các nguồn tin cho hay, MU đã đưa ra đề nghị về bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm theo lựa chọn gia hạn 1 năm với HLV Michael Carrick. Dự kiến, thông tin chính thức sẽ được MU công bố trong vài ngày tới.

mu bo nhiem michael carrick lam hlv chinh thuc hinh anh 1
Michael Carrick sẽ tiếp tục gắn bó với MU trong vai trò HLV chính thức. (Ảnh: Reuters)

Được biết, Sir Jim Ratcliffe đã đồng ý với các thành viên trong ban lãnh đạo MU rằng Michael Carrick là lựa chọn phù hợp để đặt niềm tin dài hạn.

Michael Carrick là cựu danh thủ MU và thay thế HLV Ruben Amorim dẫn dắt đội bóng trong vai trò HLV tạm quyền từ ngày 13/1/2026, khi Quỷ đỏ đang sa sút nghiêm trọng.

Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, đội chủ sân Old Trafford đã hồi sinh mạnh mẽ với thành tích 10 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ thua 2 trận. Qua đó, MU đã giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới và chỉ cần hòa Nottingham Forest vào cuối tuần này là sẽ chính thức đảm bảo vị trí thứ 3 tại Ngoại hạng Anh.

Hoàng Long/VOV.VN
Hoàng Long/VOV.VN
Tag: MU Michael Carrick
