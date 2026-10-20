Kết quả bóng đá hôm nay 20/10: Tottenham có chiến thắng đầu tiên

Kết quả bóng đá hôm nay 20/10 được người hâm mộ quan tâm với màn so tài giữa Tottenham và Coventry, trận đấu muộn nhất vòng 7 ngoại hạng Anh 2026/27. Với việc được thi đấu trên sân nhà cũng như tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại ngoại hạng Anh mùa này, Tottenham tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tottenham giành chiến thắng trước Coventry (Ảnh: Reuters)

Phút 14, James Maddison ghi bàn mở tỉ số với pha dứt điểm một chạm từ đường kiến tạo của Kudus. Có bàn mở tỉ số, Tottenham tiếp tục đẩy cao đội hình gây sức ép về phía Coventry.

Sang hiệp hai, Rudoni bất ngờ có bàn gỡ hoà cho Coventry với pha dứt điểm góc hẹp ở phút 50. Nhưng chỉ 9 phút sau, Omar Marmoush có pha dứt điểm gọn gàng về góc xa giúp Tottenham tái lập thế dẫn bàn.

Coventry sau đó nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn gỡ nhưng đến phút 90+6, Ben Davies có pha ra chân rất nhanh mang về bàn thắng ấn định chiến thắng với tỉ số 3-1 cho Tottenham. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Tottenham tại ngoại hạng Anh 2026/27.

Kết quả bóng đá ngày 20/10:

Ngoại hạng Anh

Tottenham 3-1 Coventry

Serie A

Monza 4-0 Cagliari

Parma 0-3 Torino

La Liga

Getafe 1-1 Rayo Vallecano

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