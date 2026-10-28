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Kết quả bóng đá hôm nay 28/10: Arsenal bị loại cay đắng ở League Cup 2026/27

Thứ Tư, 05:39, 28/10/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 28/10: Arsenal phải nhận thất bại khó nuốt trôi khi bị Fleetwood Town loại khỏi League Cup 2026/27 sau loạt sút luân lưu đầy kịch tính.

Rạng sáng 28/10, Arsenal chạm trán Fleetwood Town trong khuôn khổ vòng 4 League Cup 2026/27 với mục tiêu giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã tạo nên bất ngờ lớn khi Aaron Loupalo-Bi ghi bàn mở tỷ số ở phút 21, đưa Fleetwood dẫn trước 1-0 tại sân Highbury.

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Fleetwood Town bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước Arsenal (Ảnh: Reuters)

Bị dẫn bàn, Arsenal đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ và được đền đáp ở phút 50. Từ đường kiến tạo của O'Neill, Gyokeres dứt điểm chính xác, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số 1-1.

Bàn thắng giúp Arsenal giải tỏa áp lực, nhưng đội khách không thể tận dụng những cơ hội tiếp theo để định đoạt trận đấu trong 90 phút. Khó khăn càng chồng chất khi Max Dowman nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 86, khiến Pháo thủ phải thi đấu trong thế thiếu người ở những phút cuối.

Sau khi hai đội hòa 1-1, tấm vé đi tiếp được quyết định trên chấm luân lưu. Fleetwood thực hiện thành công cả 5 lượt sút, trong khi Jay Lynch trở thành người hùng khi cản phá cú đá của Bruno Guimaraes, cầu thủ duy nhất thực hiện không thành công.

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Bruno Guimaraes trở thành "tội đồ" khi thực hiện hỏng quả đá 11m (Ảnh: Reuters)

Conor Haughey là người thực hiện thành công lượt sút quyết định, đưa Fleetwood vào tứ kết và hoàn tất cú sốc trước Arsenal. Chiến thắng này trở thành một trong những kết quả gây bất ngờ lớn nhất lịch sử League Cup, khi đội bóng hạng Hai loại ứng viên được đánh giá cao hơn.

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Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Fleetwood (Ảnh: Reuters)

Với Arsenal, thất bại này gợi lại những ký ức đau đớn trong quá khứ, đặc biệt là trận thua Swindon ở chung kết năm 1969. Kết quả cũng khiến người hâm mộ liên tưởng đến thất bại trước PSG trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu hồi tháng 5, một cú ngã đầy cay đắng với đội bóng thành London.

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Arsenal chính thức dừng bước tại League Cup 2026/27
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