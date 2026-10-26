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Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: MU rơi sát nhóm xuống hạng

Thứ Hai, 06:15, 26/10/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất, MU rơi sát nhóm xuống hạng sau trận thua Bournemouth 0-3.

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MU gây thất vọng tràn trề khi thua Bournemouth 0-3 ngay trên sân nhà Old Trafford. Thất bại này khiến Quỷ đỏ rơi xuống thứ 16 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027.

Hiện tại, MU mới có 7 điểm sau 8 vòng đấu và chỉ hơn 1 điểm so với vị trí xuống hạng của Nottingham Forest. Thậm chí, MU chỉ hơn 2 điểm so với vị trí cuối cùng của Sunderland.

Trong khi đó, chiến thắng tưng bừng tại Old Trafford giúp Bournemouth vươn lên đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng. Bournemouth hiện có cùng 9 điểm như Tottenham nhưng hơn chỉ số phụ.

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Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 sau vòng 8. (Ảnh: BTC)

Ở nhóm đầu bảng xếp hạng, Liverpool giành chiến thắng 2-0 trước Brighton để vươn lên chiếm vị trí top 4. Đội bóng vùng Merseyside hiện có 15 điểm và kém 6 điểm so với ngôi đầu của Man City. 

Brighton vẫn giữ được vị trí thứ 3 sau thất bại trên sân Anfield nhưng chỉ còn hơn 1 điểm so với Liverpool ở vị trí thứ 4 và 3 điểm so với Chelsea ở vị trí thứ 5.

Trong trận đấu muộn nhất vòng 8, Sunderland hòa Leeds 0-0. Kết quả này khiến Sunderland tiếp tục "đội sổ" với 5 điểm còn Leeds hiện đứng thứ 7 với 11 điểm.

Hoàng Long/VOV.VN
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